Bearman lâche un gros indice sur le remplaçant d’Ocon chez Haas F1

Ollie Bearman a peut-être livré un indice majeur sur l’identité de son futur équipier chez Haas en évoquant ouvertement la possibilité de devenir le pilote le plus expérimenté de l’équipe dès 2027. Alors que le départ d’Esteban Ocon à l’issue de la saison a été officialisé mercredi, le Britannique se prépare déjà à endosser davantage de responsabilités. Ses déclarations renforcent surtout l’hypothèse de l’arrivée d’un débutant, alors que le leader du championnat de Formule 2 Rafael Câmara apparaît comme le très grand favori pour récupérer le baquet laissé vacant.

Haas doit désormais annoncer qui accompagnera Bearman la saison prochaine. L’annonce du départ d’Ocon, mercredi, a officiellement libéré l’un des deux baquets de l’écurie américaine pour 2027.

Parmi les candidats évoqués, Câmara apparaît comme le principal favori. Le pilote de la filière Ferrari mène actuellement le championnat de Formule 2 et pourrait ainsi effectuer ses débuts en F1 avec Haas.

Aucune confirmation n’a toutefois encore été apportée concernant l’identité du futur titulaire. Mais au Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, Bearman a semblé laisser échapper un indice important en évoquant son propre statut au sein de l’équipe la saison prochaine.

"J’ai hâte d’endosser peut-être un nouveau rôle au sein de l’équipe, celui de leader, en étant potentiellement le pilote le plus expérimenté de l’équipe," confie-t-il lors de la conférence de presse du jour à Sepang.

"De ce point de vue, je pense que c’est une bonne opportunité pour moi de continuer à apprendre."

Si Bearman devenait effectivement le pilote le plus expérimenté de Haas, cela signifierait logiquement que son futur équipier disposerait de moins d’expérience que lui en Formule 1. Une situation qui correspondrait notamment à l’arrivée d’un débutant comme Câmara.

Interrogé sur le fait de savoir s’il se sentait déjà prêt à assumer la responsabilité de leader d’une écurie de Formule 1, Bearman a estimé avoir énormément progressé au cours de ses deux premières années.

"Oui, je pense que j’ai parcouru beaucoup de chemin au cours de ces deux années."

"Mes premières courses se sont déroulées dans des circonstances vraiment très particulières, mais même si je compare avec le niveau auquel j’évoluais l’année dernière, j’ai clairement beaucoup progressé, particulièrement dans ma manière d’interagir avec l’équipe en dehors de la piste et dans ma compréhension de la façon de tirer le maximum des gars, mais aussi en ce qui concerne le développement de la voiture."

"Donc, de ce point de vue, j’ai hâte d’endosser ce nouveau type de rôle."

Ave le départ annoncé d’Ocon, Bearman a tenu à rendre hommage à son équipier et à souligner tout ce qu’il a pu apprendre à ses côtés.

Ocon disposait d’une expérience considérablement supérieure à celle de Bearman lorsque les deux hommes ont commencé à travailler ensemble chez Haas. Une différence dont le Britannique estime avoir largement bénéficié.

"Esteban a été un excellent équipier et c’est dommage de le voir partir. Mais je pense avoir énormément appris de lui au cours de l’année et demie, ou d’un peu plus d’un an et demi, que nous avons passée ensemble."

"Évidemment, c’est un pilote très rapide, mais la manière dont il travaille avec l’équipe a également été assez intéressante à observer pour moi parce que, lorsque vous arrivez de F2, vous êtes presque un client de l’équipe et on vous dit ce que vous devez faire."

"Vous passez ensuite en F1 et, désormais, c’est l’équipe qui se tourne vers vous pour trouver de l’inspiration, de la motivation, une direction en matière de développement et pour ce genre de choses. C’est la première fois que je me retrouvais dans cette situation. De ce point de vue, j’ai donc beaucoup appris d’Esteban. Cela m’a vraiment été très utile."