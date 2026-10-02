Haas F1 retrouve son inquiétant problème de pièces inconstantes

Haas a terminé la première journée d’Essais Libres à Sepang avec deux situations sensiblement différentes dans ses garages. Esteban Ocon, 14e au classement avec un meilleur temps en 1’39"361, s’est montré satisfait du comportement de sa monoplace et des progrès réalisés entre les EL1 et les EL2. Pour Oliver Bearman, 16e en 1’39"706, le bilan est nettement plus préoccupant : le Britannique a perdu en confiance et Ayao Komatsu soupçonne de nouveau un problème lié au comportement de certaines pièces, dont la résolution pourrait directement conditionner les chances de Haas en qualifications.

La 16e manche du championnat a marqué vendredi le retour des monoplaces de Formule 1 sur le circuit de Sepang, neuf ans après leur dernière apparition sur le tracé malaisien. Les équipes ont ainsi profité des EL1 pour recueillir de précieuses informations sur les niveaux d’adhérence offerts par les 5,543 km et 15 virages du circuit, avant le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, qui se disputera dimanche sur 56 tours.

Haas a utilisé les pneumatiques mediums et tendres de Pirelli durant cette première heure de roulage. Ocon s’est montré le plus rapide des deux pilotes de l’équipe, avec un tour en 1’40"158 réalisé avec les gommes tendres qui lui a permis de prendre la 14e place. Bearman se trouvait immédiatement derrière son équipier au classement, 15e grâce à un chrono de 1’40"311, lui aussi réalisé avec les tendres.

Les prévisions météorologiques étaient ensuite menaçantes pour les EL2, disputés plus tard dans l’après-midi, mais la pluie annoncée n’est finalement jamais arrivée. Face à cette menace, les équipes n’ont cependant pas tardé à prendre la piste afin de dérouler leurs programmes tant que les conditions restaient sèches. Chez Haas, Ocon et Bearman ont commencé par un court relais en mediums avant de passer aux tendres.

Particularité pour Ocon, son meilleur chrono des EL2 n’a pas été réalisé avec le mélange le plus tendre. Son 1’39"361 signé précédemment en mediums est resté sa référence et lui a valu la 14e place. Le Français a couvert 29 tours au cours de la séance. Bearman a pour sa part signé son meilleur tour en tendres, avec un 1’39"706 qui l’a placé au 16e rang après 30 passages.

Les deux pilotes ont ensuite consacré la fin des EL2 à des relais avec beaucoup de carburant, en travaillant notamment sur l’équilibre et les réglages de leur monoplace jusqu’au drapeau à damier.

Pour Ocon, le bilan de cette première journée est encourageant. Le Français a également savouré son retour sur un tracé dont il conservait d’excellents souvenirs.

"C’était une journée positive. Tout d’abord, c’est un circuit incroyable sur lequel piloter à nouveau. Je me souvenais qu’il était génial à l’époque, mais le piloter de nouveau est un pur plaisir à chaque tour."

"Je me suis amusé aujourd’hui, cela a été positif et nous avons amélioré la voiture entre les EL1 et les EL2."

"Même si nous avons encore du travail à faire ce soir, la voiture semble être dans une situation saine et elle fonctionne comme elle le devrait, donc cela a été positif et nous devons continuer comme ça."

Le constat était beaucoup moins enthousiaste dans l’autre garage. Bearman n’a pas retrouvé en EL2 les sensations qu’il avait connues lors de la première séance et reconnaît que Haas s’est montrée moins compétitive que prévu avec peu de carburant.

"Cela a été une journée difficile pour nous, pour être honnête. Nous semblions un peu moins compétitifs que ce à quoi nous nous attendions probablement avec peu de carburant."

"Avec beaucoup de carburant, cela semble un peu mieux, mais dans l’ensemble, cela a été une journée difficile pour nous."

"De mon côté, j’étais également en train d’apprendre le circuit et j’ai le sentiment d’avoir progressé, mais en EL2, j’ai ressenti un petit manque de confiance, ce qui représente beaucoup de temps au tour ici."

"Je suis convaincu que nous pouvons faire un meilleur travail demain."

Komatsu retrouve le problème des pièces sur la voiture de Bearman

Les explications d’Ayao Komatsu après les EL2 ont donné une dimension supplémentaire aux difficultés rencontrées par Bearman.

Le directeur de Haas a d’abord dressé un bilan mitigé de la journée dans son ensemble.

"Cela a été un vendredi un peu compliqué. Du côté du garage d’Esteban, cela a été assez propre, il a fait du bon travail. Bien sûr, nous avons des choses à améliorer, mais il a connu deux séances propres."

La situation de Bearman est autrement plus préoccupante. Komatsu estime que Haas pourrait de nouveau être confrontée à un phénomène déjà observé concernant l’inconstance de certaines pièces de la monoplace.

"On ne peut pas en dire autant du côté du garage d’Ollie, où je pense que nous avons toujours ce problème avec les pièces : monter une certaine pièce ou une pièce différente ne produit pas nécessairement exactement le même comportement."

"Nous avons eu des retours très différents entre les deux côtés du garage en EL1, et Ollie était beaucoup plus satisfait en EL1 qu’en EL2, et cela n’était pas dû aux conditions de piste."

"Nous devons vraiment nous plonger là-dedans. Nous avons quelques idées, mais ce soir, nous devons résoudre le problème, parce que nous pourrions alors atteindre la limite de ce package et nous battre en Q2."

"Si nous ne le faisons pas, nous serons éliminés en Q1, donc il est crucial que nous découvrions ce qui se passe avec la voiture d’Ollie."