Komatsu révèle pourquoi Haas F1 se sépare d’Ocon

Ayao Komatsu a livré une analyse particulièrement franche des performances d’Esteban Ocon au moment d’expliquer pourquoi Haas F1 a finalement choisi de prendre une autre direction pour la saison prochaine. Le Team Principal ne remet absolument pas en cause la vitesse pure du Français, qu’il considère comme l’un des pilotes les plus rapides lorsque toutes les conditions sont réunies. Mais derrière ce potentiel élevé se cache le critère qui semble avoir pesé dans la décision de l’équipe : la capacité à reproduire ce niveau de performance avec suffisamment de régularité sur l’ensemble d’une saison.

Haas a annoncé que sa collaboration avec Ocon prendrait fin à l’issue de la saison, tandis que le Français a de son côté assuré que cette décision ne signifiait pas nécessairement la fin de son parcours en Formule 1.

La vitesse d’Ocon n’est pas réellement remise en question. Lorsqu’il dispose d’une voiture et d’un week-end lui permettant d’exploiter pleinement ses qualités, le Français reste capable de performances de premier plan. Mais pour une équipe, l’évaluation d’un pilote ne se limite pas à sa vitesse pure sur un tour ou à quelques week-ends particulièrement réussis.

Cette dimension prend une importance particulière pour une écurie de milieu de grille comme Haas, où chaque occasion de marquer quelques points supplémentaires peut avoir des conséquences directes sur le classement final du championnat constructeurs. La régularité et la capacité à maximiser les différentes situations deviennent alors essentielles.

Interrogé sur ce qu’il fallait réellement entendre par la notion de "performance" lorsqu’il évaluait Ocon, Komatsu a justement pris soin de distinguer le potentiel maximal du pilote de sa prestation globale.

"Je suppose que cela dépend de ce que l’on entend par performance. La performance englobe, disons, absolument tout, n’est-ce pas ? Honnêtement, lorsque tout fonctionne correctement, comme vous avez pu le voir lors des courses précédentes, il fait partie des plus rapides."

"Il possède une grande vitesse, énormément de talent et il est capable d’exécuter les choses à un niveau très, très élevé. Donc, lorsque tout se met en place, il est incroyable, n’est-ce pas ?"

Komatsu a ensuite cité plusieurs rendez-vous récents lors desquels il considère que son pilote a exploité efficacement le potentiel à sa disposition.

"J’ai le sentiment qu’à Budapest, il a fait du très bon travail. À Zandvoort, c’était pareil. À Monza, notre voiture ne fonctionnait pas très bien du côté du garage d’Esteban mais, là encore, il en a tiré le meilleur parti possible. Ensuite, à Madrid et à Bakou, il a été performant."

Malgré la décision déjà prise de mettre un terme à leur collaboration, Haas entend donc terminer la saison avec Ocon de la meilleure manière possible.

"J’ai donc vraiment hâte de terminer la saison de manière très, très solide avec lui parce que nous voyons tous et nous savons tous de quoi il est capable, et c’est là-dessus que nous nous concentrons."

La question centrale semble plutôt avoir été de savoir si ce niveau maximal avait été atteint suffisamment régulièrement.

En Formule 1, la décision de conserver ou non un pilote ne dépend pas uniquement de ses meilleures performances. Pour une équipe comme Haas, il s’agit également d’évaluer sa contribution sur l’intégralité d’une campagne et sa capacité à produire les résultats attendus week-end après week-end.

Lorsqu’il a été directement demandé à Komatsu si Ocon avait atteint son meilleur niveau avec suffisamment de régularité pour répondre aux attentes de l’équipe, sa réponse a été particulièrement claire.

"Non."

Le Team Principal n’a toutefois pas souhaité développer précisément les raisons internes ayant conduit Haas à cette conclusion. Certaines discussions avec les pilotes doivent, selon lui, rester confidentielles.

"Je veux dire, je ne veux pas entrer dans les détails, honnêtement, parce que certaines choses dont nous discutons avec les pilotes doivent tout simplement rester très privées, vous savez. Mais même lorsque l’on regarde la situation dans son ensemble, je pense que, pour moi, il était temps de changer."

Cette décision ne modifie cependant pas son jugement concernant le potentiel maximal du Français.

"Mais en ce qui concerne sa vitesse pure, la performance qu’il peut produire lorsque tout s’aligne, il n’y a aucun doute."