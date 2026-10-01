Bearman révèle souffrir des mêmes problèmes sur la VF-26 que ceux dénoncés par Ocon

Oliver Bearman s’apprête à découvrir Sepang dans des conditions particulières, mais l’inconnue du circuit malaisien n’est pas la seule préoccupation du pilote Haas. Le Britannique a notamment confirmé l’existence d’un problème qui a accompagné l’équipe pendant une grande partie de la saison : des variations de performance parfois inexplicables entre les deux monoplaces, voire sur une même voiture d’un jour à l’autre sans changement de pièces. Une situation également dénoncée par Esteban Ocon et que Haas cherche toujours à mieux maîtriser.

Contrairement à son équipier, Bearman n’a encore jamais piloté à Sepang. Au moment de s’exprimer avant le week-end, il n’avait même pas encore effectué de reconnaissance du circuit et n’était visiblement pas particulièrement enthousiaste à l’idée de parcourir à pied les kilomètres du tracé sous la chaleur malaisienne.

"Non, je n’ai pas encore fait le tour du circuit mais, vous savez, nous avons le tour de sortie des stands lors des EL1. Je ne sais pas si je vais faire le tour à pied. Il fait un peu chaud. Peut-être que je prendrai une trottinette ou quelque chose comme ça."

Bearman dispose néanmoins de plusieurs sources d’informations au sein même de Haas. Ocon a déjà couru à Sepang lors de ses deux premières saisons en Formule 1, tandis que le pilote de réserve Ryo Hirakawa possède lui aussi une expérience importante du circuit.

"J’ai évidemment discuté avec l’équipe. Et il y a Esteban, qui a couru ici lors de ses deux premières années en Formule 1 et notre pilote de réserve, Ryo, possède lui aussi beaucoup d’expérience ici. Je ne lui ai pas encore parlé, ni à Esteban pour être honnête, puisque nous venons juste d’arriver."

"Mais je vais faire de mon mieux pour profiter de leur expérience, ainsi que de celle des ingénieurs qui étaient déjà présents ici à l’époque avec Haas. Toutes les informations sont utiles."

Ces références ont cependant leurs limites. Près d’une décennie s’est écoulée depuis les expériences auxquelles Bearman peut se référer, et le circuit a évolué depuis, notamment concernant les caractéristiques de son revêtement.

"Je pense aussi que le circuit a beaucoup changé depuis, notamment en matière d’abrasivité et ce genre de choses. Cela pourrait donc être assez différent de ce qu’ils ont connu il y a presque dix ans. Je veux dire, à l’époque, j’étais en karting dans la catégorie Cadet, donc évidemment, je n’ai jamais piloté ici."

Au-delà de l’apprentissage de Sepang, Bearman a également été interrogé sur un problème bien plus profond rencontré par Haas cette saison. Ocon s’était plaint de différences et d’inconstances entre les pièces montées sur les deux voitures, et son équipier reconnaît avoir lui aussi été confronté à cette situation lors de plusieurs Grands Prix.

Selon Bearman, le phénomène ne s’est pas limité à quelques épreuves isolées. Haas tente de le comprendre depuis le début de l’année, sans être encore parvenue à identifier totalement son origine.

"Oui, c’est un problème auquel nous sommes confrontés, pour être honnête, depuis toute l’année, sans vraiment comprendre pourquoi."

Plus étonnant encore, les variations ne concernent pas uniquement la comparaison entre la voiture de Bearman et celle d’Ocon. Une monoplace peut elle-même changer de comportement d’une séance ou d’une journée à l’autre, sans que l’équipe ait nécessairement remplacé des composants entre-temps.

"D’un week-end à l’autre, et même d’un jour à l’autre, sans changer de pièces, nous pouvons constater des différences de performance de la voiture par rapport à l’autre monoplace, mais également par rapport à votre propre voiture."

"C’est donc vraiment difficile, difficile de comprendre pourquoi, ce qui explique évidemment pourquoi cela continue de se produire."

La situation semble néanmoins s’être améliorée récemment. Bearman situe notamment une évolution positive depuis l’arrivée du dernier package technique introduit à Monza.

"Mais, pour être honnête, lors des dernières épreuves, depuis que nous avons introduit cette dernière évolution, tout semble s’être un peu calmé."

Ces variations ont malgré tout eu des conséquences sportives importantes pour Haas. Bearman estime qu’elles expliquent en partie certaines contre-performances de l’équipe cette saison.

"Oui, c’est également l’une des raisons de nos contre-performances en tant qu’équipe et c’est difficile d’une voiture à l’autre parce que vous arrivez sur un week-end et, dès le premier tour des EL1, vous savez si ce sera un bon week-end ou non, parce que vous pouvez sentir si la voiture se comporte bien. Et si elle se comporte bien, alors vous pouvez être performant."

Bakou a fourni à Bearman un exemple particulièrement parlant.

"J’ai connu une situation à Bakou où, lors des EL1, tout semblait vraiment mauvais et je me préparais à vivre un long week-end, mais nous avons finalement changé quelques pièces, tout fonctionnait correctement et j’ai ensuite connu un bon week-end."

"Donc oui, c’est quelque chose qui nous a tous les deux mis en difficulté dans une certaine mesure et quelque chose que nous devons améliorer en tant qu’équipe, parce que cela nous complique la vie. Nous ne sommes pas vraiment certains de ce avec quoi nous allons travailler en arrivant sur un week-end ou même, vous savez, en arrivant en EL3, par exemple, après un vendredi correct."

"Parfois, tout peut s’effondrer. Donc oui, c’est difficile."

Une autre grande inconnue attend Bearman à Sepang : la météo. Le climat malaisien peut provoquer des averses particulièrement intenses et soudaines, avant que la piste ne sèche rapidement.

Interrogé sur les conseils qu’il pourrait demander aux pilotes connaissant déjà ces conditions, Bearman a d’abord répondu avec humour en faisant référence à Verstappen.

"Cela dépend à quel point la piste est mouillée. Mais oui, normalement, lorsqu’il pleut, c’est glissant, comme le dit toujours Max ! Voilà la réponse."

Plus sérieusement, le pilote Haas estime que ce week-end pourrait offrir aux pilotes leur première véritable occasion de découvrir les pneumatiques intermédiaires et pluie dans des conditions représentatives.

"Vous savez que le climat est assez changeant ici, mais la piste sèche également très rapidement. Donc oui, je pense que ce sera la première occasion ce week-end, à un moment ou à un autre j’en suis certain, où nous allons vraiment rouler avec les intermédiaires et les pneus pluie parce que nous ne l’avons pas vraiment fait jusqu’à présent cette année."

"Et nous ne savons pas vraiment comment ça va se passer. Pour être honnête, je n’ai pas entendu beaucoup de choses positives de la part des personnes qui les ont testés. Il a été intéressant d’entendre ce que les gens avaient à dire sur les intermédiaires et les pneus pluie comme Pierre (Gasly)."

"Et c’est un cas particulier parce qu’il va probablement pleuvoir, mais il fait aussi généralement chaud, donc peut-être que nous aurons la tâche un peu plus facile avec les pneumatiques."

"Mais j’ai entendu dire que ce sont des pneumatiques difficiles pour bien piloter. Je pense donc que nous allons vivre notre première véritable expérience avec ces pneus ce week-end. C’est donc un point d’interrogation pour tout le monde."