Pérez juge le Madring ’effrayant’ mais y voit une belle chance pour Cadillac F1

Sergio Pérez estime que le circuit de Madrid est impressionnant, mais il y voit surtout une possibilité sportive pour son équipe d’ouvrir enfin son compteur de points. Le pilote Cadillac F1 avait été classé dixième à Monaco avant d’écoper d’une pénalité, et il aimerait cette fois atteindre le top 10, alors que les abandons pourraient être nombreux dimanche sur le tout nouveau circuit urbain.

Après 13 manches, Cadillac n’a toujours inscrit aucun point et pointe à la 11e place du classement des constructeurs, mais son pilote estime que le week-end pourrait être un des plus propices à un changement.

"Hâte d’être à Madrid. C’était super sur le simulateur. J’y ai passé pas mal de temps, et ouais, c’est vraiment, vraiment sympa. Hâte d’être à ce week-end" a déclaré le pilote mexicain, qui apprécie la ville.

"Vous savez, je passe du temps à Madrid, j’y ai beaucoup d’amis, beaucoup de choses sympas, et je pense que ça va être l’une des meilleures courses de l’année en termes d’atmosphère. Tout est vraiment spécial ici."

Interrogé sur le Madring et ses caractéristiques, Pérez a reconnu qu’il trouve le circuit plutôt inquiétant en matière de sécurité, même s’il pense que ce n’est pas le pire du calendrier de la Formule 1. Il pense que Cadillac peut aussi y briller.

"La piste elle-même est un vrai circuit de course, d’après ce que j’ai vu. Je ne suis pas encore allé sur le circuit, mais d’après ce que j’ai vu sur le simulateur, c’est un vrai circuit. C’est un peu effrayant, je dirais."

"Ça me rappelle un peu Djeddah, un bon et vrai circuit. Je ne pense pas qu’il y ait un endroit plus dangereux que Djeddah, c’est déjà assez dangereux. Je ne pense donc pas que Madrid sera à ce niveau-là. Je pense que personne ne sait. Il faut attendre et voir."

"Tout dépend du niveau d’adhérence que nous aurons, mais je pense qu’il n’y a pas le droit à l’erreur. Je crois que j’aime ces endroits-là, parce qu’on est puni, et c’est très rare. Selon le virage où l’on commet une erreur, on peut s’en sortir. Mais dans la plupart des endroits, il n’y a pas de marge."

"Je pense définitivement que ce week-end est une opportunité pour nous. Si nous faisons une bonne course, si nous sommes à 100 % sur tout, cela pourrait être une opportunité pour nous."