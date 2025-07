Ocon : un rendez-vous ’très spécial’ en Hongrie et une ’dynamique’ à garder

Haas F1 espère retrouver le top 10 au Grand Prix de Hongrie ce week-end, après une course frustrante en Belgique. Le team a signé un beau Sprint mais a raté sa course, et l’objectif sera de conclure par un beau résultat avant la pause estivale.

Les conditions estivales peuvent aussi provoquer des orages soudains, rendant la météo particulièrement imprévisible. Esteban Ocon connaît bien le Hungaroring, avec sept participations dont une victoire en 2021 avec Alpine, ce qui lui laisse de bons souvenirs et lui rappelle de belles émotions.

"Bien sûr, c’est toujours très spécial pour moi de retourner à Budapest chaque année. C’est là que j’ai remporté ma première victoire en F1, et revenir dans cette ville, sur ce circuit, fait remonter énormément de bons souvenirs" a déclaré Ocon.

"Pour nous en tant qu’équipe, ce sera important de garder la dynamique de Spa, où nous avons montré un bon rythme, notamment en Qualifications Sprint et en Sprint. Le Hungaroring a toujours été l’un de mes circuits préférés du calendrier."

"Les dépassements y sont difficiles, donc la performance en qualifications prend encore plus d’importance. Nous allons nous préparer au mieux pour viser un bon résultat samedi et dimanche, et aborder la pause estivale sur une note positive."

Oliver Bearman s’y est illustré en FIA F3 et F2, avec un podium dans les deux catégories, et il est impatient de rouler sur ce circuit : “Je suis vraiment impatient de retourner à Budapest. J’ai participé à la première séance d’essais libres l’année dernière, et c’est un circuit très cool."

"Il rappelle un tracé urbain avec tous ces virages sur un si petit développement. C’est toujours un moment fort pour nous, les pilotes. Il va faire très chaud, ce qui change de Spa, et j’espère qu’on pourra bien conclure cette première moitié de saison."

Le directeur de l’écurie, Ayao Komatsu, se montre optimiste pour cette dernière course avant la pause : "Budapest est un circuit avec un niveau d’appui très élevé, et il est très difficile d’y dépasser, un peu comme à Monaco."

"Nous y avons été compétitifs et avons marqué des points avec Esteban. Depuis, nous avons apporté des améliorations à la voiture, notamment dans les virages rapides, mais chaque progrès compte."

"Je pense que nous avons désormais une très bonne base grâce à l’évolution introduite à Silverstone. Si nous exécutons tout correctement, en trouvant le bon équilibre pour la voiture, et si le pilote est performant, je n’ai aucun doute sur notre compétitivité."