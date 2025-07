Après l’effet ’waouh’, Mekies est ’honoré’ de débuter une ’nouvelle ère’ pour Red Bull

Laurent Mekies a pu vivre à Spa-Francorchamps son premier week-end avec l’équipe Red Bull Racing en piste.

Mais, avant cela, le Français a eu deux petites semaines pour commencer son apprentissage de ce top team de la F1 à l’usine de Milton Keynes.

Il se confie sur l’immense tâche qui est devant lui et n’hésite pas à parler de l’ouverture d’une nouvelle ère, après le départ de Christian Horner.

Mais peut-on d’abord revenir sur ses toutes premières impressions sur Red Bull Racing ?

"Vous savez, la première impression, c’est quand on entre dans le bâtiment, qu’on traverse la salle des trophées et qu’est-ce qu’on ressent ? On se sent honoré, privilégié. L’équipe a accompli des exploits incroyables ces 20 dernières années. C’est donc le premier effet « waouh » qu’on ressent."

"Et puis, bien sûr, ces deux semaines ont été consacrées à rencontrer le plus grand nombre possible de membres de l’équipe. Il n’y a pas d’autre moyen, je pense, de mieux connaître l’équipe, de commencer à comprendre ses forces et ses faiblesses. C’est ce que j’ai fait ces deux dernières semaines : rencontrer le plus grand nombre possible de nos collaborateurs."

"Et la bonne nouvelle, c’est que c’est une équipe incroyable. Ils n’ont pas gagné par chance ou par erreur. Ils ont gagné grâce à l’accumulation de talents qui se trouve dans les bâtiments. Chaque petite boîte que vous ouvrez et que vous observez, comment ils abordent un sujet donné ou autre, à chaque fois vous vous dites : « Waouh, c’est vraiment génial. » Et tout cela vient de personnes à tous les niveaux qui ont fait un travail formidable pendant toutes ces années. Donc, vraiment, c’est comme ça que les deux premières semaines se sont déroulées."

A-t-il vu suffisamment de choses pour pouvoir nous dire quelles sont, selon lui, les plus grandes différences entre Red Bull Racing et Racing Bulls ?

"La réponse courte est non. Je pense qu’il serait erroné de comparer les équipes à ce stade. Mais il est juste de dire que le jeu change quand on se bat pour la victoire, quand on se bat pour des championnats, et qu’il faut aller très loin dans chaque domaine pour obtenir la moindre performance."

"Cela signifie qu’il faut faire des choix très audacieux, prendre des décisions très audacieuses. C’est ce que vous trouvez dans toutes ces petites cases dont je parlais auparavant : à quel point l’équipe va au-delà de chaque détail pour finalement obtenir la performance ultime dont vous avez besoin pour l’ambition de l’équipe."

"On constate une forte volonté de chacun de retrouver l’énergie Red Bull, peut-être pour réduire le bruit extérieur, simplement pour se concentrer sur la course. C’est ce que vous constatez, et c’est ce que nous allons essayer de faire ensemble."

Lors de ses discussions avec les actionnaires, quel calendrier a été donné ? Et quel plan vous a-t-on présenté concernant la gestion de l’équipe et son fonctionnement ? Marko a mentionné que l’idée serait de réduire les responsabilités par rapport à Christian Horner et de se concentrer davantage sur l’équipe de course, par exemple.

"Compte tenu de tout ce que nous avons dit plus tôt sur la nécessité de connaître l’équipe, de comprendre sa dynamique, ses forces et ses faiblesses, il est probablement un peu tôt pour parler de structure."

"Mais il est clair que l’une de nos priorités absolues est de nous assurer que nous avons la bonne orientation et d’éviter tout blocage au sein de l’entreprise à tous les niveaux. C’est dans cet esprit que nous envisageons la suite des événements."

"La Formule 1 est notre priorité absolue. Nous avons le châssis et le groupe motopropulseur avec Ford dès 2026. C’est là-dessus que nous nous concentrerons. C’est une équipe de course. Les membres de l’équipe adorent la course. C’est leur raison d’être. C’est là-dessus que se concentrera notre attention."

Lors de sa dernière conférence de presse, Horner a déclaré que Red Bull avait connu deux périodes de succès en F1, et qu’il s’agissait désormais d’en construire une troisième. Pense-t-il que l’équipe soit dans cette situation, qu’il s’agisse d’une phase de transition et que la construction de cette troisième période soit un projet à long terme, sachant que certains outils, notamment la soufflerie, seront opérationnels un peu plus tard ?

"En Formule 1, on n’aime généralement pas beaucoup le mot « transition ». Vous avez raison, Red Bull F1 a connu deux périodes de succès incroyables. Je pense que la prochaine sera dictée par le changement de réglementation pour l’année prochaine et par la décision exceptionnelle qui a été prise d’utiliser notre propre groupe motopropulseur, en collaboration avec Ford. C’est ce qui marquera une nouvelle ère, que nous le voulions ou non. Je pense que toutes les équipes entameront une nouvelle ère en raison de l’ampleur du changement de réglementation l’année prochaine."

Enfin, certains en Angleterre ont comparé le départ de Horner comme comparable à la perte de Sir Alex Ferguson par Manchester United !

"Personne ne peut remplacer Sir Alex et personne ne peut remplacer Christian. Nous sommes tous différents. Je pense que le plus important, c’est que le groupe est incroyable. Nous voulons apprendre à bien comprendre ce groupe autant que possible et créer ensemble le prochain avantage concurrentiel, petit ou grand, dont nous aurons besoin pour nous battre à nouveau pour la victoire et le titre."