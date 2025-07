Vasseur : Ferrari ne fera plus ’de gros changements’ sur la SF-25

Le directeur de l’écurie Ferrari, Frédéric Vasseur, a exclu tout nouveau package d’évolutions important pour la fin de saison 2025. La Scuderia a lancé une suspension arrière révisée à Spa-Francorchamps, en deuxième partie d’un ensemble dont les autres pièces étaient arrivées en Autriche.

La déception a été de rigueur avec un retard conséquent sur les McLaren au Grand Prix de Belgique, mais l’équipe espère gagner en compréhension sur cet ensemble. Et le directeur a confirmé qu’il n’y aurait pas de nouveau package important.

"Non, je pense que nous sommes tous dans la même situation" a déclaré Vasseur. "Plus la fin de la saison approche, plus vous vous concentrez sur l’année prochaine. Nous devrons certainement apporter quelques petites modifications jusqu’à la fin, davantage liées aux circuits, aux conditions météorologiques ou à d’autres facteurs, mais pas de gros changements."

Vasseur estime que le nouveau package a encore plus de potentiel, étant donné que Ferrari n’a pas pu l’optimiser pleinement car il s’agissait d’un week-end de Sprint : "Je pense que nous devons affiner la situation. Il n’est jamais facile d’introduire quelque chose lors d’un week-end de Sprint."

"Mais nous ne voulions pas reporter cela à Budapest. Il est vrai qu’avec le format du week-end, le fait de ne pas faire de longs relais le vendredi, ou de faire un long relais de quatre tours, il n’est pas facile d’avoir des références, etc."

"Mais au final, je pense que c’était la bonne décision, car c’est aussi la meilleure préparation pour nous pour la semaine prochaine. Nous allons essayer de tout mettre en place un peu plus tôt dans le week-end afin d’être un peu plus performants la semaine prochaine."

Le Grand Prix de Hongrie de ce week-end posera un défi radicalement différent. Un circuit sur lequel Lewis Hamilton a notamment brillé par le passé avec huit victoires, mais Vasseur est méfiant quant aux performances de la SF-25 sur le tracé sinueux.

"Nous verrons la semaine prochaine. Nous n’avons pas été très performants dans les virages à faible vitesse ce week-end. Nous avons encore des progrès à faire. Mais je suis assez confiant que tout le travail accompli ce week-end portera ses fruits la semaine prochaine."