Ocon se félicite d’une F1 ’bien meilleure’ à Madrid, Bearman a encaissé 40 G

Haas F1 a pu constater que son package d’évolutions fonctionne un peu mieux ce week-end, sur un circuit où la vitesse de pointe et la traînée aérodynamique sont moins cruciales que la semaine dernière. Au Grand Prix d’Espagne, Esteban Ocon s’est qualifié 13e, sa meilleure performance un samedi depuis le GP du Japon, et s’il n’est pas particulièrement satisfait de cette statistique, il est surtout content de sentir des progrès.

Le pilote français pense même que les deux voitures de l’équipe auraient pu être à ce niveau sur la grille sans l’accident d’Oliver Bearman en EL3, qui a empêché le Britannique de participer à la séance qualificative sur le Madring.

"Le nouveau package est bien meilleur ce week-end, on a réussi à régler le problème de la constance entre les pièces, la voiture était saine et performait normalement, on en a tiré le maximum" a déclaré Ocon à Canal+.

"Je suis content qu’Ollie s’en sorte bien après ce crash qui était quand même de 40 G, ce n’était pas rien, il aurait pu se faire mal mais tout va bien pour lui. On aurait pu avoir les deux voitures en Q2, c’est la quatrième Q2 d’affilée. On est encore loin des Audi, mais pour se tour c’était le mieux à faire."

Interrogé sur ses attentes pour la course, Ocon reconnait toutefois qu’il sera difficile de gérer la course de manière optimale, avec une dégradation pneumatique qui sera un des enjeux principaux ce dimanche sur le Madring.

"La dégradation était plutôt élevée mais nous c’est plutôt sur le train arrière et pas sur le train avant. La piste a évolué et ça a changé, mais si c’est comme en EL2 on avait un bien meilleur rythme, et on a plus de pneus que les voitures devant car on n’a pas fait la Q3, donc à voir si on peut en faire quelque chose."

Bearman était quant à lui rassuré d’être indemne après un accident durant lequel il a encaissé un gros choc, et avec sa non-participation aux qualifications, il a simplement détaillé l’accident qu’il a subi, et la manière dont il n’a pas réussi à le voir venir.

"C’était malheureux, je suis déçu. J’ai perdu l’arrière sans m’y attendre dans le virage 10. J’ai regardé les données, la voiture a juste bougé de l’arrière, j’ai pris une bourrasque de vent" a raconté Bearman.

"C’est dommage, je ne sais pas ce que j’aurais pu faire de différent, hormis ne pas perdre la voiture, mais je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal, j’ai juste été malchanceux. C’est juste triste de ne pas pouvoir rouler."

Il assure toutefois qu’il retrouvera le même package évolué en course demain : "Il y a eu des dégâts, c’était trop court pour la réparer pour les qualifications, mais je serai au départ en course avec la voiture telle qu’elle était."