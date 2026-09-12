De l’accident à la Q3 : l’incroyable rebond de Lindblad à Madrid

Arvid Lindblad a parfaitement réagi après son accident de vendredi en se hissant en Q3 des qualifications du Grand Prix d’Espagne sur le Madring. Pour son premier week-end sur un circuit urbain en Formule 1, le rookie de Racing Bulls s’est offert la dixième place sur la grille, au terme d’une séance particulièrement délicate à aborder après son accident de la veille. Yuki Tsunoda, en revanche, n’a pas franchi la Q2 et s’élancera seulement 15e, pénalisé par un manque de rythme inattendu.

Dixième, Lindblad a surtout réussi à effacer mentalement les conséquences de son accident de vendredi. Pour un débutant, il s’agissait d’une situation particulièrement formatrice, puisqu’il devait retrouver ses repères sur un circuit urbain après avoir endommagé sa monoplace.

Interrogé sur sa capacité à rebondir après les événements de vendredi, le jeune Britannique a reconnu qu’il venait de vivre une expérience nouvelle dans sa jeune carrière.

"Je pense que oui. Évidemment, en tant que rookie, on apprend toujours, on découvre constamment de nouvelles choses. Je dirais que c’est l’une des premières fois que je vis quelque chose comme ça, vous savez, où j’ai eu un accident plus tôt dans le week-end et où j’ai dû, surtout sur un circuit urbain, faire le vide et repartir de zéro."

"Et je pense que c’est la première fois que cela m’arrive, que j’ai dû faire le vide, gérer la situation et trouver un moyen de passer à autre chose. Ce n’est pas facile parce que, sur un circuit urbain, surtout, vous voulez toujours construire votre week-end progressivement jusqu’aux qualifications."

"Vous vous rapprochez de plus en plus de la limite. Et quoi qu’on puisse dire, si vous avez un accident, cela change les choses et constitue en quelque sorte un retour à zéro."

Le défi était encore plus important à Madrid puisque Lindblad n’a pas pu accumuler les kilomètres nécessaires après son accident. En temps normal, les essais libres permettent au pilote de construire progressivement son niveau de confiance, notamment grâce aux longs relais et aux différents types de pneus.

"Et ce n’était pas facile aujourd’hui de faire cela parce qu’en essais libres, vous êtes capable de faire des erreurs sans trop de conséquences. Vous faites trois ou quatre tours avec les médiums, vous pouvez construire votre rythme et essayer différentes choses."

"Alors que maintenant, vous sortez en piste et vous faites deux tours en Q1, et vous ne pouvez pas vraiment construire. Je n’ai fait que deux tours en EL3, vous savez, et j’en suis très reconnaissant aux mécaniciens. Ils m’ont permis de faire ces tours."

"Mais, vous savez, je suis un peu entré en qualifications avec ce rappel brutal de mon accident d’hier. Je n’ai pas vraiment eu l’occasion de réapprendre les conditions."

"Donc oui, ce n’était pas facile, mais je suis heureux de la manière dont j’ai réussi à rebondir. Je suis reconnaissant envers l’équipe, pour le travail qu’elle a effectué, et envers les mécaniciens pour le travail qu’ils ont accompli. Et maintenant, j’ai hâte d’être à la course demain."

Dixième sur la grille, Lindblad pourrait naturellement chercher à gagner quelques places dès le départ. Mais les possibilités de dépassement limitées sur le Madring rendent l’exercice particulièrement délicat.

Interrogé sur ses ambitions pour la course, le Britannique a identifié le premier tour comme une phase particulièrement importante avant d’insister sur le rôle potentiel de la stratégie.

"Oui, le premier tour sera important, comme toujours. Et je pense que ce sera une course très stratégique. Vous savez, personne ne sait à quoi s’attendre avec ces pneus. Personne n’a effectué de long relais. C’est un nouveau circuit. C’est un revêtement intéressant. Des pneus peu résistants."

"Donc oui, nous verrons bien ce qui se passe. Je ne pense pas que quiconque sache si ce sera une ou deux arrêts. Il faudra simplement être attentif et réagir au moment où les choses se produiront."

Tsunoda ne comprend pas sa perte de rythme

De son côté, Yuki Tsunoda a connu une qualification bien plus frustrante. Le Japonais a été éliminé dès la Q2 et devra prendre le départ depuis la 15e position, après avoir constaté une nette perte de performance par rapport à vendredi.

Interrogé sur ce qui s’était passé en Q2, Tsunoda n’a pas identifié immédiatement la cause de cette baisse de régime.

"Je ne sais pas, c’est simplement un manque de rythme, surtout aujourd’hui par rapport à hier. D’une manière ou d’une autre, le pneu usé semblait meilleur, davantage que le pneu neuf. Je n’ai tout simplement pas ressenti ce gain d’adhérence apporté par le pneu, ou quelque chose n’a pas vraiment fonctionné."

Le pilote Racing Bulls sait désormais qu’il devra comprendre précisément cette perte de performance.

"Oui, un manque de rythme, et je dois comprendre pourquoi. C’est frustrant parce que les qualifications sont assez importantes ici, étant donné que les possibilités de dépassement sont assez difficiles, mais bon, nous n’avons pas encore disputé la course, donc on ne sait jamais."

Tsunoda a surtout regretté la perte d’adhérence qui l’a empêché de défendre une meilleure position.

"Oui, c’est assez important que nous ayons perdu autant de grip."

Malgré sa 15e place, le Japonais refuse cependant d’abandonner avant même le départ du Grand Prix et fixe clairement son objectif.

"Je vais faire de mon mieux et marquer des points comme à Monza."