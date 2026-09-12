Colapinto est ’fier’ de sa neuvième place, Gasly veut ’comprendre’ son mauvais rythme

Alpine F1 ne s’attendait pas à reproduire sa qualification de la semaine dernière et la pole de Monza, ce samedi à Madrid à l’occasion de la séance chronométrée du Grand Prix d’Espagne. Mais Franco Colapinto a brillé pour l’équipe en atteignant la Q3 et en se qualifiant neuvième, grâce notamment à un tour impressionnant en Q2, non sans s’être fait une frayeur quelques minutes auparavant dans La Monumental.

Le pilote argentin n’a pas caché sa satisfaction face à cette performance, qui confirme ses progrès et son aisance face à son équipier, dont il se rapproche de course en course.

"Je suis très heureux, très fier de l’équipe qui a fait un excellent travail. Je suis impatient pour les prochaines courses, on manque un peu de rythme sur ce circuit qui est difficile pour nous, mais on a réussi à être devant nos rivaux donc je suis fier" a déclaré Colapinto.

"Une très bonne séance de qualification, j’ai progressé à chaque tour et j’avais un bon rythme en piste, j’en trouvais à chaque tour. Je suis un peu inquiet pour la course évidemment mais j’essaierai de faire au mieux."

"Ma confiance est bonne, surtout avec un tour comme ça, le tour en Q2 était incroyable, et signer un tel tour sur un circuit comme celui-là me donne de la confiance. Je suis heureux du rythme de la voiture ce week-end et de mon ressenti."

Pierre Gasly n’a pas fait mieux que 14e et il était très déçu de voir sa monoplace être bien moins performante en qualifications qu’elle ne l’était en essais libres ce matin. Il veut comprendre pourquoi il n’a pas réussi à conserver ce rythme au fil de la journée.

"On a pas mal de choses à regarder et comparer par rapport aux Libres 3. La voiture était très bien en EL2 et en EL3 et là j’étais absolument nulle part, je n’avais aucun grip, je glissais dans tous les sens et je patinais partout" a noté Gasly.

"Je pense qu’il y a quelque chose qui ne va pas sur la voiture, tous mes tours étaient lents, je perds du temps à chaque virage et j’étais en travers partout. On va essayer de voir et comprendre ce qui s’est passé mais c’était difficile."

"Jusqu’aux EL3 j’étais super à l’aise dans la voiture et super confiant pour être à l’avant du peloton et c’est le cas avec Franco, donc on doit voir ce qui s’est passé de mon côté. Ca va être compliqué mais j’espère qu’on va réussir à comprendre."