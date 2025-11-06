Ocon raconte la ’torture’ qu’il a subi lors de la dernière course

Esteban Ocon a terminé neuvième au Mexique lors de la dernière course en date, mais il n’était pas en pleine possession de ses moyens. Le pilote Haas F1 révèle en effet qu’il a souffert d’une maladie pendant le week-end et qu’il a vécu une course cauchemardesque.

Affaibli par de la fièvre, il révèle que la dernière partie de la course a été très difficile, alors qu’il devait lutter pour rester dans le top 10 et sentait qu’il s’affaiblissait.

"C’était assez pénible" a déclaré Ocon. "Pour être honnête, j’ai mis beaucoup de temps à m’en remettre. Je ne suis pas du genre à crier ’je suis malade’, mais c’était probablement l’une des courses les plus difficiles que j’ai jamais faites. Les 15 derniers tours ont été une véritable torture, c’est le moins qu’on puisse dire."

"Mais nous avons quand même terminé la course, nous avons quand même obtenu des points pour l’équipe, et c’est ce qui compte, même si c’est assez étrange d’être malade si tôt dans l’année, pour être honnête."

"Beaucoup de gens dans le paddock étaient malades, y compris dans notre équipe. Les longues saisons sont assez difficiles à supporter. J’espère que je serai immunisé pour le reste de l’hiver et pour l’année prochaine."

Heureusement, le Français a évité le pire en n’attrapant pas la maladie intestinale connue sous le nom de turista, mais il révèle qu’il a eu un fort syndrome grippal qui l’a grandement affaibli entre les deux courses d’Amérique du Nord.

"C’était comme un gros rhume. Entre Austin et le Mexique, je suis resté dans ma chambre pendant deux ou trois jours, à dormir autant que possible. J’avais de la fièvre et d’autres symptômes. C’était assez pénible. C’est malheureusement une de ces choses qu’on ne peut pas contrôler."

Même s’il a été surpris par la violence du virus, Ocon va mieux : "Il m’a fallu un certain temps pour récupérer cette semaine-là, mais j’ai quand même réussi à m’entraîner correctement. Mais ça m’a frappé assez fort, ce qui a été une mauvaise surprise, pour être honnête."

Bearman ne pense pas encore à Ferrari

Oliver Bearman est lui aussi revenu sur la dernière course en date, avec un meilleur souvenir puisqu’il avait terminé quatrième, son meilleur résultat en Formule 1. Le Britannique se félicite d’avoir accompli une telle chose.

"J’étais très heureux de réussir ce résultat pour Haas. On avait besoin de points et ça nous met en bonne position avant ces quatre dernières courses, pour lutter pour une bonne place au championnat des constructeurs" a déclaré Bearman.

L’an dernier, il avait roulé au Brésil pour la troisième fois de la saison car Kevin Magnussen était malade, mais il avait connu une course délicate à cause de la pluie. Il espère que cette expérience lui sera utile, alors que la météo devrait encore être capricieuse ce week-end.

"Il semble qu’il y ait toujours une chance de pluie ici. J’ai eu une bonne expérience, c’était une course chaotique de mon côté mais c’était ma première fois sous la pluie dans une F1 et je suis allé au plus loin de l’expérience."

"Tout le dimanche, on avait fait la qualification et la course, et c’était une des journées les plus folles que j’ai vécues dans une voiture de course. J’étais heureux de terminer la course, j’ai appris beaucoup etj e suis curieux de voir ce que la météo donnera ce week-end."

Malgré les progrès de Haas dus à une évolution tardive, Bearman ne pense pas qu’il pourra jouer le même résultat : "C’était un très bon week-end mais on ne va pas arriver sur les prochaines courses en se disant qu’on peut lutter pour un top 4 ou un top 5. Mais l’objectif pour les quatre prochaines courses sera de se battre pour des points."

Après sa très belle performance du Mexique, les rumeurs d’une arrivée chez Ferrari ont repris de plus belle, alors qu’il est toujours sous contrat avec la Scuderia. Mais le principal intéressé rappelle que les médias ont tendance à juger sans recul selon la dernière performance.

"Ca n’importe pas pour moi, quand un week-end se passe bien ils disent ça, mais quand les week-ends précédents s’étaient mal passés, ils disaient l’inverse. Les médias aiment les gros titres, et je suis très content d’avoir réussi ça, mais ça ne m’intéresse pas. Je veux juste continuer à signer de bons résultats et marquer des points."