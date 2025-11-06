Leclerc taquine Gasly après l’annonce de ses fiançailles

Fraîchement fiancé à Alexandra Saint Mleux, comme tous les médias people l’ont couvert en long, en large et en travers ces derniers jours, Charles Leclerc est arrivé à São Paulo le sourire aux lèvres. Le pilote Ferrari a révélé la nouvelle dimanche sur les réseaux sociaux, publiant plusieurs photos du couple, accompagné de leur chien Leo, pour officialiser cet événement marquant.

Présent en conférence de presse FIA ce jeudi au Brésil, Leclerc a décrit une semaine riche en émotions.

"Je suis très, très heureux. C’était une semaine spéciale, pleine d’émotions. C’est évidemment un moment très particulier pour tout le monde, de franchir cette étape. Alex et moi sommes incroyablement heureux."

Et le Monégasque n’a pas tardé à lancer une petite pique amicale à son ami Pierre Gasly, assis à ses côtés. Interrogé sur le pilote qu’il verrait bien être le prochain à se fiancer, Leclerc n’a pas hésité :

"Facile ! (rires) Oui, Pierre. Je pense à Pierre. Je dois lui mettre un peu de pression. On a grandi ensemble. Tu es le prochain."

Leclerc et Gasly se connaissent depuis leur enfance, ayant partagé les mêmes pistes en karting avant d’accéder à la Formule 1.

Au-delà de la légèreté du moment, Leclerc a également souligné l’importance du soutien offert par sa future épouse tout au long de sa carrière.

"Elle est incroyablement investie. Pas techniquement, bien sûr, mais comme nous tous. Nous restons humains, et je pense que nous sommes tous soutenus par les personnes les plus proches de nous."

"Alex est la personne la plus proche pour moi avec ma famille, évidemment. Ils vivent la carrière comme nous, les hauts et les bas. Ils nous soutiennent du mieux possible."

"Alex fait cela depuis le premier jour où je l’ai rencontrée. Elle est clairement une partie importante de ma vie, mais aussi de ma carrière, et de la façon dont on gère les hauts et les bas."

Côté piste, Leclerc arrive au Brésil porté par deux podiums consécutifs, dont une deuxième place au Mexique derrière un intouchable Lando Norris. Mais le Monégasque se veut réaliste concernant le niveau de performance de Ferrari face à McLaren et Red Bull.

"Disons que nous arrivons ici neutres sur nos chances. Comme nous avons abordé les dernières courses. Il est important de ne pas se laisser emporter par les résultats positifs que nous avons eus à Mexico et Austin."

"Nous savons que ces résultats ont été possibles grâce à une exécution parfaite du vendredi au dimanche, et c’est extrêmement difficile à reproduire. Probablement encore davantage lorsque les conditions sont aussi difficiles à prévoir, comme c’est toujours le cas ici au Brésil."

"Nous allons simplement nous concentrer sur le travail, comme nous l’avons fait. Cela a payé lors des deux derniers week-ends et j’espère que ce sera le cas aussi ici. Nous n’avons aucune garantie et nous n’avons pas le rythme de McLaren ou Red Bull. Mercedes peut être très forte certains week-ends, moins à d’autres, mais cela ne dépend pas de nous. Nous devons juste nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux, puis nous verrons."

À l’aube d’un nouveau week-end à Interlagos, Leclerc semble donc aborder les choses avec sérénité : heureux dans sa vie personnelle, lucide sur les forces en présence. Reste à voir si cette bonne dynamique se traduira aussi en piste.