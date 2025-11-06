Colapinto avance ’course après course’ et reste sans certitude pour 2026

Franco Colapinto aborde le Grand Prix du Brésil dans un état d’esprit mesuré. Si l’Argentin estime progresser au fil des courses, il admet que son absence de points en 2025 sous les couleurs d’Alpine reste difficile à vivre.

Arrivé en cours de saison pour remplacer Jack Doohan après Miami, le rookie se concentre sur le présent alors que l’écurie française s’apprête à annoncer prochainement son duo de pilotes pour 2026.

En effet, Alpine F1 devrait annoncer très prochainement sa paire de pilotes pour l’an prochain. Si rien n’est encore officiel, la tendance laisse penser que Colapinto pourrait continuer l’aventure. En attendant, l’Argentin garde sa ligne : tout donner, course après course, pour transformer les promesses en points.

Interrogé à Interlagos sur son avenir, Colapinto n’a pas voulu confirmer avoir signé pour l’an prochain et a juste assuré ne pas se projeter au-delà du week-end.

"Je ne sais pas. Je vais course par course, et j’essaie de me concentrer sur ce week-end. C’est un circuit et un endroit que j’apprécie beaucoup. Et revenir courir en Formule 1 au Brésil est très spécial pour moi."

L’an passé, le passage du pilote à São Paulo avait laissé un goût amer.

"L’année dernière n’a pas été facile pour moi et pas aussi agréable que je l’aurais voulu. Dans le paddock, avec tout ce qu’il s’est passé, cela a été assez compliqué."

Cette fois, Colapinto n’a qu’un objectif : offrir un week-end positif aux supporters, dont le soutien le touche particulièrement.

"Je veux juste avoir un bon week-end pour eux, profiter avec les fans. Je sais qu’ils ont fait beaucoup d’efforts pour venir jusqu’au Brésil, et je veux leur offrir quelque chose de beau."

Malgré sa dernière place au championnat, Colapinto peut s’appuyer sur plusieurs indicateurs encourageants. Il a notamment devancé son coéquipier Pierre Gasly à quatre reprises en qualifications, et six fois en course, même s’il reste sans le moindre point alors que le Français cumule les 20 unités d’Alpine cette saison.

L’Argentin reconnaît toutefois que cette progression personnelle n’a pas encore trouvé d’écho au tableau d’affichage.

"C’est difficile et dur de ne pas être proche des points pour le moment alors que j’ai l’impression d’avoir fait de grands progrès personnellement."

Colapinto se souvient notamment du week-end brésilien de l’an dernier, disputé pour la première fois sous la pluie en F1.

"J’ai beaucoup appris. C’était une très bonne leçon. C’était ma première fois dans une F1 sous la pluie et ici au Brésil, avec la piste inondée, c’était très compliqué en intermédiaires. C’était une expérience rude, mais bonne à avoir, et j’étais très heureux d’avoir vécu ça cette année. Maintenant je sais davantage à quoi m’attendre, je suis dans une meilleure position."

"C’est un circuit piégeux, surtout sous la pluie ; piloter une F1 ici pour la première fois, sous l’eau, c’est compliqué. C’était vraiment difficile, mais je l’ai fait."

La saison d’Alpine est loin des attentes initiales, et le moral pourrait en pâtir. Colapinto souligne toutefois la solidarité interne.

"Nous ne sommes pas dans une bonne position pour le moment. Nous ne performons pas comme nous le voulons ni comme nous l’espérions à ce stade de l’année. C’est difficile pour nous, en tant qu’équipe, de rester motivés et soudés, mais c’est ce que nous faisons actuellement."

Depuis sa prise de fonction, le pilote argentin s’est immergé au sein de l’équipe technique et affirme avoir trouvé une meilleure compréhension de la voiture.

"J’ai beaucoup travaillé avec les gars à l’usine, avec les ingénieurs, et nous avons trouvé une manière de rendre la voiture plus confortable pour moi. Depuis, nous avons mieux compris nos limites et d’où venaient les problèmes. Je me sens plus à l’aise. Course après course, je me sens mieux, et l’équipe travaille mieux aussi, donc la situation s’est améliorée, même si nous avons perdu un peu de performance en piste."

"Nous travaillons dur pour améliorer les choses, pour extraire plus de performance de la voiture."

En dépit des difficultés, Colapinto mesure pleinement le privilège qui est le sien, notamment en roulant au Brésil, pays cher à son cœur, à côté de son Argentine natale.

"Si je rêvais d’une chose, c’était de courir au Brésil, à Interlagos, avec tous ces fans, toutes ces personnes qui me soutiennent."

"C’était ce que je voulais faire : être ici en tant que pilote de course, et être là avec Alpine. Je suis très reconnaissant de cette opportunité."

À défaut de certitude concernant son avenir au-delà de 2025, Colapinto entend conclure sa saison sur une trajectoire ascendante.

"Je veux rester totalement concentré sur cette saison et essayer de finir mieux que l’an dernier. Nous faisons de gros efforts, et nous ferons tout pour leur rendre des résultats."