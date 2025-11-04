Ocon a ’de très bons souvenirs’ au Brésil, Bearman a ’hâte’ de rouler à Interlagos

Esteban Ocon revient ce week-end sur les lieux de son podium l’année dernière avec Alpine ce week-end, et il espère y signer un bon résultat, alors qu’il est déjà convaincu que le circuit d’Interlagos lui offrira du plaisir derrière le volant.

En effet, il apprécie l’aspect classique du circuit brésilien, et il espère y connaitre un bon week-end, d’autant que le format Sprint pourrait apporter des opportunités de bon résultat pour Haas F1, qui chasse la sixième place au championnat.

"J’ai hâte de retourner au Brésil, un pays qui m’est très cher. J’ai la chance d’y avoir beaucoup de soutien, et je garde aussi de très bons souvenirs de mes courses là-bas. Bien sûr, personnellement, le podium de l’an dernier a été un moment très spécial dans ma carrière" a déclaré Ocon.

"Interlagos est un circuit classique avec un très beau rythme, ce qui le rend toujours agréable à piloter. Les Brésiliens sont des fans passionnés et connaisseurs, et c’est toujours un plaisir de courir devant eux."

"Comme c’est un week-end Sprint, nous allons chercher à maximiser toutes les séances autant que possible afin de bien nous positionner pour les deux courses et, je l’espère, poursuivre sur notre lancée ce week-end."

Ollie Bearman avait disputé sa troisième course en Formule 1 à Interlagos l’an dernier après un appel de dernière minute pour remplacer Kevin Magnussen, malade : "J’ai hâte de retourner au Brésil, c’est un circuit incroyable. Le tour est très court, mais extrêmement technique."

"La course a été difficile pour moi l’an dernier, mais nous avions fait un très bon vendredi en atteignant la SQ3, et j’espère que nous pourrons nous appuyer sur la dynamique acquise au cours des dernières courses."

Ayao Komatsu, directeur d’équipe américaine, explique quels sont les objectifs du team avant d’arriver à Sao Paulo pour la 21e manche de la saison 2025 de Formule 1.

"Nous avons vraiment hâte de venir à São Paulo après une très bonne course au Mexique, tout le monde est très motivé et gonflé à bloc. Le championnat est tellement serré qu’entre la sixième et la neuvième place, il n’y a pratiquement rien" a déclaré Komatsu.

"Il reste quatre événements, mais nous restons concentrés sur un week-end à la fois. Le Brésil est évidemment un Sprint, donc il y a beaucoup d’opportunités. Le circuit est fantastique, c’est un vrai circuit de pilotes : technique et très exigeant, non seulement pour les pilotes, mais aussi pour les voitures."

"Comme Ollie était monté dans la voiture la saison dernière avec seulement cinq heures de préavis, nous savons qu’il va bien s’en sortir, et avec Esteban qui a décroché un podium contre nous en 2024, nous savons aussi qu’il est très performant sur ce tracé."

Le principal facteur pour moi ce week-end sera la météo. On ne sait jamais à quoi s’attendre à São Paulo. Nous sommes évidemment très désireux de corriger le tir par rapport à l’an dernier, d’être performants et de bien exécuter. Je crois vraiment que nous avons les voitures et les pilotes pour faire de bons résultats ici."