Komatsu explique pourquoi la 4e place de Haas F1 ’l’émeut’

Oliver Bearman a été l’une des stars du Grand Prix du Mexique dimanche, après avoir terminé quatrième de la course. Le pilote Haas F1, qui avait disputé sur le même tracé il y a deux ans ses premiers essais officiels en Formule 1, n’a pas manqué d’impressionner son directeur.

Ayao Komatsu a en effet été dithyrambique au sujet de son pilote, comme il l’avait été il y a deux ans, quand l’ingénieur de piste en chef qu’il était avait été soufflé par le premier roulage du Britannique. Cette fois, c’est la gestion de course de son pilote qui l’a subjugué.

"Très, très impressionné" a déclaré Komatsu. "Au premier tour, il a réussi à passer à travers le chaos dans les virages 1, 2 et 3, ce qui est souvent le cas ici. Il a très bien géré cela. Ensuite, Max [Verstappen] était derrière nous. Absorber la pression de Max et même réussir à s’en éloigner, c’était fantastique."

"Dans le deuxième relais, nous avons de nouveau subi la pression de Mercedes, Mercedes, quand même ! Et nous nous en sommes très bien sortis, sans faire d’erreur. Nous avons, je crois, fait le bon choix pour le deuxième arrêt."

"Après ce deuxième arrêt, George [Russell] nous mettait beaucoup de pression. Puis vers la fin, [Oscar] Piastri. Ces gars-là sont des pilotes de haut niveau, dans des équipes de pointe, avec des voitures un peu plus rapides que la nôtre. Mais en course, nous avons tenu tête."

"C’est un ensemble : les pilotes, les ingénieurs, les mécaniciens, l’arrêt aux stands, 2,2 secondes, je crois, notre plus rapide de l’année, un véritable travail d’équipe. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis heureux pour tout le monde."

Ayao Komatsu signe son meilleur résultat en tant que directeur d’équipe et égale le meilleur résulta de l’histoire de Haas. Le Japonais a évidemment fait part de son émotion face à cet accomplissement.

"Si on ne ressent pas d’émotion un jour comme celui-là, quand en ressentira-t-on ? Mais c’est à cause de tout ce qu’on a traversé, de tout le travail acharné, jour et nuit, des moments difficiles comme Melbourne, etc., et de la façon dont tout le monde a réagi, tout cela te revient en tête."

"En parler maintenant, ça m’émeut à nouveau. Mais je suis tellement heureux. Et c’était une superbe course d’Esteban [Ocon] aussi, avec sa stratégie à un seul arrêt, qui a bien fonctionné et a rapporté encore des points à l’équipe."

"Parfois on perd, parfois on gagne, mais quand on perd, on respecte ce que les autres ont accompli. Comme le podium de Nico [Hülkenberg] à Silverstone. En tant qu’équipe, nous étions très heureux pour lui, même si c’était contre nous. Franchement, je pense que c’est un championnat merveilleux, un vrai témoignage de la beauté de la Formule 1."

"Je suis tellement fier de tous les membres de l’équipe, les gars et les filles, ils travaillent tellement dur. Mais c’est vrai, dans la vie, il y a plus de déceptions que de moments de joie. Aujourd’hui, je suis simplement fier de tout le monde et heureux que nous ayons obtenu ce résultat qui redonne le moral à toute l’équipe."

Frédéric Vasseur, qui reste le patron de Bearman au sein de la Ferrari Academy, a lui admis qu’il avait cru à un podium de son jeune pilote.

"À un moment donné, j’ai pensé à un podium pour lui. Il a très bien roulé. Mais si vous regardez depuis le début de la saison, il fait du bon travail. Il a souvent rencontré de petits problèmes pendant le week-end, que ce soit lors des qualifications ou pendant la course, mais ce week-end, tout s’est bien passé. Il n’a commis aucune erreur et cela porte ses fruits. C’est également une bonne chose pour l’équipe d’avoir deux voitures dans les points. Félicitations à Ayao et à Oli."