Steiner fait de Bearman le ’meilleur rookie de l’année 2025’

Günther Steiner a soutenu Oliver Bearman et pense que la jeune recrue de l’ancienne équipe dont il était le directeur, Haas F1, est le meilleur rookie de la saison 2025 de Formule 1 après une impressionnante quatrième place au Grand Prix du Mexique.

S’exprimant après la course disputée sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez, l’Italien a plaisanté en disant que le pilote Haas aurait pu être vainqueur de la course si l’ancien directeur d’équipe travaillait encore dans le paddock.

"Je dois le dire parce que c’est moi qui l’ai signé en 2023, vous savez" a déclaré Steiner au podcast Red Flags en plaisantant. "Une signature de génie. Évidemment, il doit être le meilleur rookie de l’année. Enfin, que pourrait-il être d’autre ?"

"Je l’ai signé en 2023, et s’il faisait du bon travail en EL1, il obtenait plus de roulage en EL1 en 2024, ce qu’il a évidemment eu. Mais à ce moment-là, je n’étais déjà plus là. Donc, pouvez-vous imaginer si j’y étais encore ? Il gagnerait des courses maintenant !"

"Ce qu’il a montré au Mexique était très bon. Il est resté calme, il s’est bien qualifié, parce qu’avant, il faisait quelques fois des erreurs. De vraies erreurs de rookie, et c’est pour ça qu’il a autant de points de pénalité."

"Et c’est une pression. Je pense qu’Ollie oublie qu’il n’est qu’à deux points d’être suspendu pour une course. Mais au Mexique, il n’a pas mis un pied de travers. C’était parfait. Que voulez-vous faire de plus ?"

On lui a ensuite demandé ce qu’il avait ressenti en voyant le jeune pilote décrocher la meilleure position de Haas depuis que Romain Grosjean avait terminé quatrième au Grand Prix d’Autriche 2018.

"J’étais très heureux pour Ollie. L’équipe, au Mexique en particulier, avait une bonne voiture là-bas, Ollie a fait du bon travail, et finir quatrième, c’est très bien. Les gens qui sont encore là, je suis content pour eux. Pas pour tous. Pas pour tous, comme je le dis toujours, mais pour la plupart d’entre eux, je suis content."