Tsunoda a empêché Ocon de ’dérouler son rythme’ au Mexique

Esteban Ocon a révélé comment il a essayé de bloquer la remontée d’Oscar Piastri pour assurer la quatrième place d’Oliver Bearman. Ce dernier a réussi à terminer au pied du podium, égalant au passage le meilleur résultat de Haas F1.

Mais l’aide d’Ocon à Bearman a bien failli ne jamais se produire, puisqu’il s’est retrouvé coincé derrière la Red Bull de Yuki Tsunoda, le contraignant à effectuer une manœuvre agressive pour le dépasser, après un léger contact.

Son affrontement avec le pilote Red Bull a entraîné d’autres dépassements après ses arrêts aux stands, lui permettant de décrocher la neuvième place au drapeau à damier, dans ce qui s’est avéré être une journée exceptionnelle pour l’équipe.

"Oui, très heureux dans l’ensemble" a déclaré Ocon. "Je pense que, globalement, c’est fantastique pour l’équipe et cela montre vraiment que nous avions une excellente vitesse de course ce week-end."

"J’ai vraiment essayé de maximiser le rythme que nous avions. Nous avons eu pas mal de malchance sur plusieurs points. Au départ, j’ai été touché. Je me suis retrouvé coincé derrière Yuki, qui défendait comme je n’ai jamais vu."

"Et ensuite, oui, j’ai défendu face à Oscar en essayant de protéger Ollie. Je lui ai fait perdre quelques secondes dans ce duel, entre quatre et six. Donc c’était plutôt bien. Globalement, la voiture fonctionnait super bien. Je suis content de notre performance ce week-end et de ce que nous avons appris."

Ocon a ajouté que Tsunoda avait peut-être endommagé sa voiture à Mexico, une semaine après que Bearman a vivement critiqué le pilote Red Bull à la suite d’un incident survenu lors de la course d’Austin. Le Français, qui a terminé neuvième à Mexico, espère que ces performances seront un standard en fin de saison.

"Oui, il a bougé au freinage, c’est là le problème. Et malheureusement, c’est aussi lui qui m’a gâché la qualification. Ce n’était pas de sa faute, pour être correct. Donc oui, j’ai toujours l’impression de le croiser au mauvais endroit au mauvais moment et, en gros, oui, ça a compromis notre course."

"On a dû perdre, je dirais, huit ou neuf secondes bloqués derrière lui dans le premier relais, et je ne pouvais pas le dépasser. Une fois que nous l’avons doublé, nous avons pu dérouler notre rythme et c’était bien mieux, mais trop tard."

"Oui, c’est une grande journée, évidemment. Nous n’avons pas tiré tous les bénéfices des améliorations que nous aurions dû avoir. Mais je pense que notre rythme ce week-end était très bon. Nous n’avons pas tout montré de notre potentiel. Il en restait un peu sous le pied, mais c’est vraiment agréable d’avoir ça derrière nous."

"Et j’espère que ce n’est pas seulement lié au circuit, on va voir à Interlagos comment ça se passe. C’est un tracé que j’attends avec impatience et j’espère que nous pourrons performer de la même manière. J’en garde de bons souvenirs de l’année dernière, évidemment. J’aimerais un peu de pluie, ce serait sympa."