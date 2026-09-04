Ocon officiellement menacé chez Haas F1 : Komastu confirme 5 pilotes pour un baquet 2027

L’avenir d’Esteban Ocon chez Haas s’inscrit désormais clairement en pointillés. Pour la première fois, Ayao Komatsu a confirmé publiquement que le Français faisait partie des cinq candidats en lice pour un seul baquet au sein de l’écurie américaine en 2027. Cette clarification intervient alors que Haas multiplie les évaluations de pilotes et vient notamment d’organiser un important programme d’essais privés à Portimão, signe que la concurrence autour du siège d’Ocon est désormais bien réelle.

Dans le paddock de Monza, Komatsu a donc enfin confirmé que Haas envisage sérieusement plusieurs alternatives pour composer son duo de pilotes en 2027. Cette déclaration intervient quelques jours seulement après une importante séance d’évaluation privée organisée à Portimão dans le cadre du programme TPC (Testing of Previous Cars).

Ryo Hirakawa, Leonardo Fornaroli et Rafael Camara ont notamment participé à des programmes comparables au volant d’une monoplace Haas, tandis que Jack Doohan doit à son tour effectuer son propre essai avec l’écurie à Jerez au cours du mois de septembre. Ces évaluations permettent à Haas de comparer directement plusieurs profils alors qu’Esteban Ocon cherche à conserver sa place aux côtés d’Ollie Bearman.

Komatsu a cette fois rendu la situation particulièrement explicite.

"C’est vrai. Comme cela a été rapporté, cinq pilotes, dont notre pilote de réserve, se disputent un baquet pour 2027."

Le directeur de Haas a ensuite dévoilé l’identité des cinq prétendants, confirmant officiellement la présence d’Ocon dans cette liste.

"Les cinq pilotes sont les pilotes de réserve Ryo Hirakawa et Jack Doohan, Leonardo Fornaroli, Rafael Camara et Esteban."

Le Français se retrouve donc en concurrence directe avec quatre pilotes aux profils très différents, dont deux membres de la filière de réserve de Haas et deux jeunes espoirs.

Pour départager les candidats, Haas ne compte pas privilégier l’expérience ou la réputation. Komatsu a clairement indiqué que la vitesse en piste constituera le principal critère au moment de prendre sa décision.

"En ce qui concerne les critères que nous utilisons pour prendre nos décisions, il s’agit principalement de la performance."

L’écurie américaine dispose déjà de plusieurs éléments de comparaison issus de ses essais privés. Hirakawa, Fornaroli et Ollie Bearman avaient notamment été évalués lors d’une précédente séance à Jerez, avec des écarts extrêmement faibles entre les différents pilotes.

"Il y a déjà eu un essai à Jerez au cours duquel Ryo, Leonardo et Ollie étaient séparés de moins d’un dixième."

Cette proximité a incité Haas à poursuivre ses évaluations, avec notamment le programme organisé plus récemment à Portimão afin de disposer de davantage de données comparables avant de trancher.

La situation est donc particulièrement glissante pour Ocon. Le Français bénéficie de son expérience en Formule 1 et de sa connaissance de l’équipe, mais il doit désormais convaincre Haas que ses performances justifient de lui conserver sa confiance alors que plusieurs jeunes pilotes cherchent à saisir leur chance.

Haas prêt à miser sur la jeunesse

Komatsu a par ailleurs clairement indiqué qu’il n’hésiterait pas à promouvoir un jeune pilote si celui-ci se montre suffisamment performant. Le Japonais estime que les opportunités offertes aux jeunes talents ont considérablement évolué récemment et considère cette évolution comme positive.

"Il fut un temps où les jeunes pilotes n’avaient pas beaucoup d’opportunités en F1, mais cela a radicalement changé l’année dernière."

Cette ouverture aux jeunes profils pourrait donc jouer un rôle dans la décision finale de Haas, même si Komatsu assure que la performance demeure le facteur déterminant.

"C’est toujours une bonne chose de donner une chance aux jeunes."

Le message envoyé à Ocon est désormais limpide : son expérience ne lui garantit pas sa place pour 2027. Face à Hirakawa, Doohan, Fornaroli et Camara, le Français devra démontrer qu’il constitue toujours le meilleur choix pour Haas. Avec plusieurs essais déjà réalisés et d’autres encore programmés, l’écurie américaine semble déterminée à prendre sa décision sur la base de données concrètes plutôt que sur la seule expérience en Formule 1.