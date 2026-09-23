Ocon ouvre la porte à un départ de Haas F1 : ’je suis un agent libre’

L’avenir d’Esteban Ocon en Formule 1 s’inscrit désormais en pointillés alors que le Français reconnaît ce matin être sans certitudes pour 2027 et actuellement sans engagement pour la saison à venir. Arrivé chez Haas l’an dernier et auteur d’un début de parcours prometteur avec l’équipe américaine, Ocon traverse une campagne 2026 beaucoup plus compliquée, avec seulement deux arrivées dans les points sur les quatorze manches disputées jusqu’ici.

A Bakou aujourd’hui, Esteban Ocon a lui-même confirmé que sa situation contractuelle était incertaine lors de la journée médias du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le Français, qui a rejoint Haas F1 en 2025, avait pourtant rapidement trouvé ses marques, avec une cinquième place obtenue en Chine dès le début de son aventure.

La saison 2026 s’est toutefois révélée nettement plus difficile pour le pilote de 30 ans comme pour son équipe. Ocon ne compte que deux résultats dans le top 10 après quatorze Grands Prix, tandis que des interrogations se multiplient désormais autour de sa présence sur la grille la saison prochaine.

Dans ce contexte, des spéculations récentes évoquent un possible départ de Haas à l’issue de la saison. Rafael Câmara, actuellement en lice pour le titre en Formule 2, serait le favori pour récupérer le baquet aux côtés d’Oliver Bearman en 2027, grâce au soutien financier de Ferrari.

Interrogé sur sa situation au Grand Prix d’Azerbaïdjan, Ocon a reconnu que son avenir était loin d’être arrêté.

"Pour le moment, je suis définitivement un agent libre pour l’année prochaine," a déclaré le Français aux médias.

Ocon a toutefois reconnu que certains éléments lui échappaient tout en assurant qu’il entendait continuer à se battre jusqu’à la fin de la saison.

"Il y a des choses qui sont en discussion et qui sont hors de mon contrôle," a-t-il dit, en référence certainement aux discussions de Haas F1 avec Ferrari concernant Câmara.

Le pilote Haas a insisté sur le fait que plusieurs aspects de son avenir ne dépendaient donc pas uniquement de sa volonté.

"C’est ça... il y a certains sujets qui sont hors de mon contrôle. Je vais donc continuer à pousser jusqu’à la fin de l’année et voir comment cela évolue."

A-t-il des chances de poursuivre chez Haas ? Le Français n’a pas fermé explicitement la porte à son équipe actuelle mais sa réponse est toutefois restée particulièrement laconique.

"Nous verrons bien."

La déclaration d’Ocon sur son statut d’agent libre a naturellement soulevé la question de possibles discussions avec d’autres équipes de la grille. Le Français n’a pas cherché à esquiver le sujet lorsqu’il lui a été demandé si cette situation signifiait qu’il était effectivement en contact avec d’autres écuries.

"Bien sûr," a-t-il répondu.

Cette ouverture intervient alors que l’avenir de plusieurs baquets pour 2027 commence à se préciser et que Haas semble potentiellement envisager une nouvelle direction. Pour Ocon, la priorité reste néanmoins de terminer la saison en démontrant ce dont il est capable au volant de sa monoplace.

Le Français a régulièrement expliqué cette année qu’il rencontrait des difficultés avec la constance du comportement de sa voiture. Malgré ces problèmes de régularité dans son pilotage, Ocon estime avoir livré des prestations respectables et assure qu’il continue à tirer le maximum du matériel mis à sa disposition.

"Quelle que soit la voiture que j’aurai, j’en tirerai 100 %."

Cette autre voiture ne pourrait être qu’une Aston Martin F1. Pour cela il faudrait que Fernando Alonso raccroche son casque ou que, s’il y a une énorme surprise, Lance Stroll décide de quitter la F1.

Interrogé pour savoir si son manque de régularité était pris en compte dans la décision de l’équipe, Ocon a reconnu que ce problème nous avait "coûté assez cher cette saison", tout en soulignant que l’écurie ne cherchait pas à le dissimuler.

"Est-ce que cela a vraiment de l’importance ? Non... Enfin, nous sommes évidemment tous tristes de la situation, vous savez. C’est arrivé, c’est tout. Je dirais que cela nous a coûté cher cette saison. Mais c’est une bonne chose que nous soyons sur la même longueur d’onde. Nous ne cherchons pas à occulter le problème."

"Cela ne fera que nous placer dans une meilleure position pour la suite de l’année, car nous travaillons tous à y remédier lorsque cela se produit. C’est donc positif."

"Nous savons que c’est un problème récurrent," a-t-il ajouté. "Il est rassurant de savoir que je fais du bon travail. De toute évidence, mes performances n’ont pas posé problème cette année."

"J’ai été performant à chaque fois que j’ai pris le volant. J’ai été le dernier à marquer des points à Monaco. J’ai failli en marquer à Madrid. À maintes reprises, j’ai signé de bonnes performances alors que la voiture était en retrait. C’était évident."

"Toute l’équipe suit cela de très près et s’efforce de résoudre le problème. Nous n’avons pas cherché à le dissimuler. Mais il est évidemment assez frustrant de rencontrer ce genre de difficultés."

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait envisagé un avenir en dehors de la F1, Ocon a répondu : "Non. Tout ce que nous envisageons se situe en F1."

"J’ai 30 ans, j’ai couru dix ans en F1, mais j’ai encore beaucoup à apporter à ce sport. Avoir remporté une course et être monté quelques fois sur le podium ne me suffit pas."

"J’ai pris le départ de près de 200 courses, ce qui est considérable, mais je ne suis pas satisfait de ce que j’ai accompli jusqu’à présent."

"Quand je vois certains de mes collègues avec qui j’ai couru, ils remportent des courses et décrochent des pole positions ; c’est là que je veux être aussi. J’ai encore beaucoup à donner à ce sport, je n’envisage rien d’autre."