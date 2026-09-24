Williams F1 progresse, Vowles voit dans les évolutions de Bakou une base pour 2027

Williams a constaté les premiers effets positifs de son important package d’évolutions à Bakou, même si les 16e et 17e places d’Alex Albon et Carlos Sainz ne permettent pas encore de mesurer précisément le gain obtenu. James Vowles estime que son équipe s’est rapprochée du milieu de grille, mais reconnaît que le pas effectué reste insuffisant. Surtout, le directeur de Williams prévient que les conséquences des difficultés rencontrées face à l’immense changement réglementaire de 2026 continueront à se faire sentir en 2027, une situation dont il assume personnellement la responsabilité.

Le classement brut de la première journée du Grand Prix d’Azerbaïdjan n’a rien de particulièrement spectaculaire pour Williams.

Albon a terminé 16e et Sainz 17e, mais l’objectif principal du jeudi consistait surtout à commencer à évaluer les nouveautés introduites sur la monoplace.

Williams avait beaucoup misé sur ce package pour franchir une nouvelle étape après avoir évolué derrière le cœur du milieu de grille pendant une grande partie de la saison. Les premières indications suggèrent que cette progression existe, même si son ampleur doit encore être précisément déterminée.

Albon estime notamment que le comportement général est plutôt satisfaisant. Il reste toutefois du travail pour comprendre les évolutions et améliorer l’équilibre avant la suite du week-end.

"Voilà notre vendredi terminé, et les principaux sujets de discussion concernent les évolutions. Je pense que nous avons montré que nous sommes un petit peu plus compétitifs et que les voitures se comportent plutôt bien, mais il reste encore certaines choses à apprendre et à améliorer."

"Nous allons examiner les données ce soir afin d’évaluer comment nous pouvons améliorer l’équilibre pour nous deux avant demain."

La journée a été moins productive du côté de Sainz. L’Espagnol estime lui aussi que les évolutions ont permis à Williams de franchir une étape correspondant globalement à ce que l’équipe attendait. Mais différents problèmes techniques, dont certains concernant les freins, lui ont fait perdre du temps de piste aussi bien lors des EL1 que des EL2.

"Aujourd’hui a donné le sentiment d’avoir franchi une étape, comme nous nous y attendions. Il n’y a pas eu d’énormes surprises."

"Malheureusement, nous avons connu une journée assez brouillonne avec un manque de roulage en EL1 et en EL2 en raison de quelques problèmes sur la voiture, notamment avec les freins. Nous n’avons donc pas pu effectuer tous les tours que nous aurions souhaité pour tout évaluer, mais nous avons encore les EL3 pour le faire."

"Globalement, je me sens un peu mieux avec la voiture et il semble que nous soyons un peu plus proches du milieu de grille. J’ai le sentiment d’être dans une bonne position et maintenant, nous devons franchir les bonnes étapes avant demain."

Williams se rapproche, mais pas suffisamment

Le constat dressé par James Vowles est proche de celui de ses pilotes. Le directeur de Williams considère que les nouveautés ont effectivement fait progresser la voiture. Mais il ne cherche pas à exagérer l’ampleur du gain : ce pas en avant n’est pas encore suffisant pour placer l’équipe là où elle souhaite se trouver.

"Nous avons franchi une petite étape. Je pense que cela correspond à peu près à ce que nous avions décrit. C’est un progrès, mais pas suffisamment pour nous amener là où nous devons être. Cela nous a vraiment rapprochés du milieu de grille."

"C’est un groupe tellement serré. Je pense que nous allons devoir en voir davantage au cours de ce week-end pour réellement déterminer où nous nous situons. Pour être franc, je pense que personne ne sait vraiment où il se trouve actuellement, à moins de faire partie des quatre meilleures équipes."

"Mais nous allons dans la bonne direction. Je pense que, plus important encore, c’est la base que nous voulions poser pour l’année prochaine. Cela fait partie de notre processus d’apprentissage."

"Nous reconnaissons que cette année nous a malheureusement un peu échappé, mais il y a énormément de travail à effectuer en vue de 2027."

La situation actuelle de Williams contraste avec les progrès réalisés en 2025. Vowles se dit toujours particulièrement fier de ce que son équipe avait accompli la saison précédente, mais considère que l’immense bouleversement réglementaire intervenu en 2026 a mis en lumière les limites structurelles qui subsistaient encore au sein de l’organisation.

Vowles prévient qu’une partie du retard accumulé continuera à peser sur Williams en 2027, tant l’ampleur du travail correctif à effectuer est importante. Et sur ce point, le Britannique refuse de faire porter la responsabilité à son personnel.

"Je suis vraiment fier de ce que nous avons accompli en 2025. Mais 2026 représente le plus grand changement réglementaire que nous ayons jamais connu dans ce sport. Et nous n’avions pas les systèmes, les outils et les capacités nécessaires pour y faire face."

"Et en réalité, nous en payons encore le prix aujourd’hui. Nous allons encore en payer le prix en 2027. Je sais que cela peut paraître étrange et décevant, mais c’est un changement tellement important et il y a tellement de choses que nous devons corriger pour y répondre."

"Au bout du compte, la responsabilité m’incombe, rien de plus. Ce n’est donc pas que je sois déçu par l’équipe, je suis déçu de moi-même et de tout ce qui entoure cette situation en même temps."

"Mais nous devons également nous souvenir, au milieu de tout cela, d’où nous venons. Et nous venons d’une situation où nous ne marquions pas le moindre point, avant de commencer à remonter dans la hiérarchie, puis d’affronter un énorme changement réglementaire qui révèle réellement les domaines dans lesquels nous ne sommes pas suffisamment bons."

"Nous allons corriger cela et nous reviendrons nous battre, parce que c’est cet état d’esprit qui nous anime."