Hadjar a bien tenté de revenir à Monza, Madrid reste incertain

Isack Hadjar pourrait être contraint de prolonger son absence en Formule 1. Déjà forfait à Zandvoort et remplacé une nouvelle fois par Liam Lawson à Monza, le Français pourrait également manquer le prochain Grand Prix d’Espagne, organisé à Madrid. Sa blessure au poignet, contractée pendant la trêve estivale, continue en effet de susciter des interrogations quant à sa capacité à reprendre le volant dans des conditions permettant d’éviter toute aggravation.

Hadjar a déjà dû renoncer au Grand Prix des Pays-Bas et ne participera donc pas non plus au rendez-vous italien. Liam Lawson prend à nouveau sa place chez Red Bull à Monza, alors que le Français poursuit sa rééducation.

Hadjar s’est bien rendu au siège de Red Bull, à Milton Keynes, afin de tenter une séance sur simulateur. L’objectif était de déterminer si son poignet blessé était suffisamment rétabli pour supporter les contraintes imposées par le pilotage d’une Formule 1.

Le Français souhaitait encore croire à un retour rapide, malgré les incertitudes entourant son état physique. Malheureusement cette tentative ne semble pas avoir suffi à permettre au pilote de reprendre immédiatement la compétition. À ce stade, Red Bull n’a officiellement confirmé que son forfait pour Monza, sans annoncer sa présence ou son absence à Madrid.

L’écurie autrichienne reste volontairement prudente concernant la récupération de son pilote. Red Bull affirme que Hadjar progresse de manière encourageante depuis sa blessure, mais refuse de précipiter son retour en compétition.

"L’équipe suit de près sa rééducation et ne prendra aucun risque inutile concernant son retour à la compétition," a indiqué à nouveau Red Bull, lorsque l’équipe a été interrogée sur un retour bien plus probable à Madrid. Ni oui, ni non donc.

Cette prudence pourrait donc conduire Hadjar à manquer un troisième week-end de course consécutif si son poignet n’est pas jugé suffisamment solide pour affronter les contraintes d’un Grand Prix.

En attendant, cette situation met également en lumière la profondeur inhabituelle du vivier de pilotes actuellement disponible chez Red Bull. L’écurie peut en effet compter sur plusieurs solutions crédibles pour pallier une éventuelle absence prolongée de son titulaire.

Liam Lawson a ainsi marqué des points lors de son remplacement à Zandvoort. Le Néo-Zélandais a livré une prestation jugée convaincante pour son retour au sein de l’équipe première, alors que Yuki Tsunoda a de son côté affiché un niveau de performance solide après avoir repris le baquet de Lawson chez Racing Bulls.

Cette situation a également ouvert des perspectives à d’autres pilotes de la filière Red Bull. Arvid Lindblad faisait notamment partie des candidats susceptibles de prétendre à une promotion, mais le jeune pilote a reconnu à Monza avoir été déçu de ne pas recevoir l’appel de l’équipe pour le deuxième remplacement.

"Comme tous les pilotes dans une telle situation, je suis un peu déçu de ne pas avoir eu cette opportunité."

Lindblad comprend néanmoins la décision prise par Red Bull et ne remet pas en cause le choix de l’équipe.

"Liam a très bien fait à Zandvoort chez eux. Je comprends ce choix."

Un autre jeune talent de la filière Red Bull se rapproche rapidement du niveau requis.

Nikola Tsolov, actuellement leader du championnat de Formule 2, vient récemment de franchir une étape importante dans son parcours. Le Bulgare a effectué son premier essai en Formule 1 avec Racing Bulls à Imola, parcourant pas moins de 690 kilomètres au volant de la monoplace.

Une distance conséquente pour une première prise en main, qui a permis à l’équipe d’évaluer son adaptation à une voiture de Formule 1. Le responsable de Racing Bulls, Alan Permane, s’est montré particulièrement positif après cette journée.

"Il s’est rapidement adapté à la voiture et a fait preuve du sang-froid que l’on attend d’un pilote qui s’installe pour la première fois dans une F1. Nous pourrions bien le voir en essais libres 1 bientôt."

Red Bull ne l’a toutefois pas installé dans le baquet de Max Verstappen pour autant lors des libres de tout à l’heure puisque c’est le Japonais Ayumu Iwasa qui a été sélectionné.