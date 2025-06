Un Tsunoda ’sous pression’ critique Red Bull et les commissaires

Yuki Tsunoda a terminé hors des points au Canada en s’étant élancé depuis le fond de grille, puisqu’il avait été pénalisé en qualifications.

Déplorant un plan de week-end peu optimal avec l’installation de nouvelles pièces le samedi, le Japonais raconte deux journées frustrantes.

"A peu près oui, le rythme était correct, pas fantastique mais ça allait. Le positif est que le rythme était un peu plus normal que lors des courses précédentes, et c’est la motivation" a déclaré Tsunoda, qui se sait sous pression.

"Hier, c’était une journée difficile avec la pénalité ridicule de dix places. J’ai perdu beaucoup de temps, en EL3 avec les nouvelles évolutions, à devoir apprendre la voiture."

"On veut être aussi haut que possible. Mais j’apprécie ce défi, je subis beaucoup de pression, et parfois je n’apprécie pas trop cela, mais ça fait partie de l’opportunité de progresser et de prouver ce que je vaux."