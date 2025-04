Ocon : La F1 est ’à domicile’ à Bahreïn et cela pourrait aider Haas

Esteban Ocon veut continuer à voir des progrès chez Haas F1, après que l’équipe a réussi à redresser la barre alors qu’elle avait débuté la saison par un week-end très compliqué à Melbourne. Le Français espère que les habitudes des équipes avec le circuit de Bahreïn offrira des clés et des réponses ce week-end.

"Je pense que nous avons un bon potentiel. Nous devons juste être en mesure de l’exploiter à chaque fois et d’optimiser la voiture sur chaque circuit. Melbourne a été extrêmement difficile et un choc pour tous les membres de l’équipe" a déclaré Ocon à Bahreïn.

"Mais nous avons réussi à obtenir de bonnes performances en Chine et la voiture s’est soudainement animée. Les choses ont encore été plus difficiles à Suzuka. C’est ce sur quoi nous travaillons en ce moment pour essayer de comprendre. Mais oui, ici, la Formule 1 est en quelque sorte à domicile."

"Nous avons fait trois jours d’essais. Nous avons beaucoup appris. Il y a des choses que nous allons continuer à tester de notre côté également. Mais ce sera un week-end intéressant et nous verrons bien."

Ocon préfère ne pas se donner d’objectifs tant que la VF-25 n’a pas pris la piste à Sakhir : "Nous verrons après vendredi. C’est un circuit très difficile pour de nombreuses raisons. C’est le plus difficile de tout le calendrier. Il y a beaucoup de zones de motricité."

"Il sera intéressant de voir si ce que nous avons fait lors des essais fonctionnera réellement lorsque tout le monde roulera à fond. Vendredi, nous aurons donc une vue d’ensemble. Mais cela ne dit pas tout, je pense, parce que c’est tellement loin comparé à tous les autres circuits que ce que nous avons fait plus tôt dans l’année est plus courant que celui-ci."

Comme il l’a dit la semaine dernière, Haas enquête pour comprendre les raisons pour lesquelles sa voiture était bien plus lente que celle d’Oliver Bearman : "C’est évidemment formidable que l’équipe ait réussi à apporter des mises à jour en réaction à l’Australie."

"C’était un retournement de situation incroyable pour revenir avec des modifications pour la troisième manche. C’est vraiment bien de ce côté-là. Ollie a toujours roulé avec le vendredi et j’ai reçu les évolutions le samedi, à partir des EL3. Nous cherchons toujours à savoir exactement pourquoi nous n’étions pas aussi performants."

"Malheureusement, le rythme de la course était similaire à celui des qualifications, nous n’étions pas aussi rapides que nous le voulions. Ma voiture rebondissait un peu plus et nous manquions de vitesse en ligne droite. Donc oui, ces éléments ont rendu difficile l’exploitation du potentiel de la voiture."

"Nous continuons d’enquêter. Il y aura d’autres essais vendredi sur les deux voitures pour savoir exactement d’où cela vient. Mais la bonne chose, c’est que cela a fonctionné du côté d’Ollie, donc nous devrions être en mesure de transférer cela dans ma voiture très bientôt, sans aucun doute. Et à partir de là, ça devrait être plus facile."

Le fait de devoir s’habituer à une nouvelle équipe est aussi un défi pour le Français : "Il y a beaucoup de choses à faire, c’est certain. Ce n’est pas une tâche facile, mais je sens que l’équipe m’a accueilli de la meilleure façon possible."

"Nous avons consacré beaucoup d’heures à l’hiver et aux essais pour pouvoir nous adapter à tout avant la course. Je pense que je suis maintenant bien intégré dans l’équipe. Il y a encore beaucoup à apprendre et à optimiser la voiture de mon côté. Mais je pense que tout a été assez simple pour répondre à nos besoins."

"Je voulais vraiment arriver aux deux premières courses sans avoir l’impression d’avoir oublié ou d’avoir fait quelque chose que nous n’avions pas fait en termes de préparation. Et je pense que de ce côté-là, l’équipe a fait un excellent travail en me préparant à être prêt."