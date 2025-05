Gasly entrevoit un week-end riche en opportunités à Monaco

Pierre Gasly a toujours été très à l’aise à Monaco et avec une Alpine F1 capable de jouer la Q3, le Français pourrait à nouveau créer la surprise ce week-end.

Alors quelles sont ses espérances ?

"Monaco est l’un de ces circuits où il est difficile de prédire ou d’avoir une idée précise de l’évolution des performances."

"C’est l’un de ces circuits, en tant que pilote, où l’on sent qu’on peut avoir un plus grand impact sur les performances. Les performances des voitures sont potentiellement plus équilibrées que sur les circuits traditionnels. Tout cela offre de belles opportunités."

"Pour ma part, je vois un week-end riche en opportunités. Je suis assez optimiste quant à ce que nous pouvons faire, et je sais que cela peut être une excellente occasion de marquer des points. C’est l’un de mes circuits préférés. Ça a toujours plutôt bien fonctionné ici pour moi, et j’ai hâte d’y être pour la prochaine année."

C’est aussi une course à deux arrêts obligatoires. Pense-t-il que cela offrira des opportunités ?

"Je vois toujours les choses sous un angle positif. Je vois donc des opportunités. Je vois des inconnues, qu’il vaut mieux accepter plutôt que d’en avoir peur. Au final, je ne suis pas sûr que quiconque sache ce que cela va donner. Cela ne changera peut-être pas grand-chose."

"Je pense que ce qui reste extrêmement important, ce sont les qualifications. On sait que si on réussit bien en qualifications, on a fait une grande partie du travail. Mais je suis sûr que cela ouvrira la voie à des stratégies potentielles, qu’il faudra maîtriser."