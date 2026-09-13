Ocon est ’frustré’ de rater les points mais salue ’un week-end positif’ pour Haas F1

Haas F1 a réalisé son meilleur résultat depuis le printemps avec la 11e place d’Esteban Ocon au Grand Prix d’Espagne. Le pilote français est évidemment frustré de rater une place dans les points sur le Madring, alors qu’il avait gagné deux places au départ en dépassant les Audi qui étaient positionnées en sixième ligne, et qu’il espérait pouvoir concrétiser cela avec un top 10.

Ocon ne cachait pas sa déception d’avoir manqué un point pour une poignée de secondes, au terme d’un week-end globalement très réussi, tout en s’interrogeant sur une possible erreur d’exécution qui a coûté cette position.

"Frustré, c’est clair. Je pense que toute l’équipe l’est, on a réussi à se faufiler et à passer les deux Audi au départ. On savait qu’ils étaient plus rapides que nous mais ils finissent quatre secondes devant, je remontais vite dans le dernier relais et je pense qu’on aurait pu les garder derrière" a-t-il déclaré à Canal+.

"Donc on doit voir ce qui s’est passé, tout le monde s’est donné à fond dans l’équipe, on a perdu la position après l’arrêt et je pense que j’aurais pu garder la position, donc on doit voir ce qui a mal été exécuté comparé à eux."

"Mais ça a été un week-end positif, on a extrait plus que ce que la voiture pouvait. C’était un bon week-end, on va se reposer et se préparer pour le triplé qui s’annonce difficile, il va faire très chaud, il y aura des circuits très exigeants donc j’ai hâte de voir ce qu’on pourra faire."

Interrogé sur le manque de spectacle de la course, Ocon a révélé que l’absence de dégradation des pneus était la cause de ce statu quo en piste, empêchant les pilotes de s’attaquer.

"Au volant c’était très dur, mais j’ai attaqué à 100 % tout le run en pneus durs, il y avait zéro dégradation et on allait de plus en plus vite. Ce n’était pas du tout ce qui était prévu, on devait avoir énormément de dégradation sur le pneu avant."

"Mais souvent quand il n’y a pas de dégradation avec ce graining, il y a zéro dégradation et c’est ce qui s’est passé. Donc des voitures très performantes du début à la fin mais c’était impossible de se suivre vu qu’on pousse à 100 %."

"Dès qu’on était derrière quelqu’un, c’était impossible de rattraper la voiture devant. Je comprends que les spectateurs aient été frustrés, et je pense qu’il y a quelques virages à améliorer pour revoir le spectacle. Mais l’année prochaine avec un bitume plus vieux, ça devrait aussi être mieux."

Oliver Bearman n’a rien pu faire après s’être élancé des stands, et il admet que son accident en EL3 a ruiné son week-end. Le Britannique assure toutefois avoir tiré des leçons de sa faute pour ne pas revivre de tel week-end.

"Malheureusement, la VSC est arrivée au mauvais moment. Mais ça a été un week-end difficile et je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. Sur un plan positif, ce week-end m’a beaucoup appris, surement plus que des week-ends propres" note Bearman.

"J’ai tiré des leçons d’hier pour ne pas reproduire cette erreur, et la voiture était bonne. Dès que j’étais dans l’air propre, j’étais dans le rythme de mes compétiteurs, c’est juste dommage que j’ai été pris dans le trafic."

"C’était une bonne course en termes de feeling avec la voiture et de compétitivité, je suis positif avant Bakou et j’avais besoin d’une journée propre. Je l’ai eue et ça permet de tourner la page pour revenir plus fort à Bakou."