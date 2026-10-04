LIVE F1 - GP de Bahreïn : la course en direct à Sepang

Pour la première fois depuis neuf ans, la Formule 1 va disputer une course à Sepang, mais ce n’est pas un nouveau GP de Malaisie, il s’agit de la délocalisation du Grand Prix de Bahreïn, reporté en début d’année. C’est Max Verstappen qui est le tenant du titre, puisqu’il avait remporté en 2017 sa deuxième victoire en carrière sur ce même tracé. Mais au cœur d’un week-end marqué par la dégradation des pneus et des risques de pluie, convertir sa pole en victoire sera évidemment délicat.

Le quadruple champion du monde a en effet signé la pole position devant Lewis Hamilton, et ils se retrouveront en première ligne, devant Kimi Antonelli et Charles Leclerc. Les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, séparées par 5 millièmes de seconde en qualifs, monopolisent la troisième ligne.

George Russell est septième au départ devant Isack Hadjar, qui s’était qualifié troisième mais a écopé de 5 places de pénalité. Pierre Gasly et Gabriel Bortoleto, qui ont atteint la Q3 hier, se partagent la cinquième ligne de la grille au départ.

Liam Lawson est en sixième ligne aux côtés de Fernando Alonso, qui a signé son meilleur résultat en qualifications de la saison. Carlos Sainz est 13 devant l’autre Aston Martin, celle de Lance Stroll, que l’on a vu en Q2 pour la première fois de la saison.

Nico Hülkenberg et Oliver Bearman suivent devant Esteban Ocon et Alex Albon, puis les Cadillac de Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Franco Colapinto était 15e mais il a 15 places de pénalité (5 pour un accrochage, 10 pour le moteur), il s’élance donc 21e, tandis qu’Arvid Lindblad a été renvoyé en fond de grille pour des changements moteur et part dernier.

8h00 : Les trois premiers pilotes ont reconnu que la course s’annonce particulièrement compliquée, puisque la dégradation des pneus est totalement hors de contrôle. Et si la pluie est présente, la situation sera guère meilleure.

8h03 : Une des surprises du week-end, ça a été la déception de Mercedes, qui amenait un gros package d’évolutions ce week-end. Les espoirs étaient plutôt élevés face à ces nouveautés, mais Toto Wolff, le patron du team, a révélé qu’elles ont visiblement fait perdre une demi-seconde par tour aux pilotes.

8h07 : Chez McLaren, l’étonnement était aussi de rigueur, mais pas au sujet du package complet de la voiture. L’équipe de Woking ne comprend pas pourquoi la voiture de Norris est nettement plus lente que celle de Piastri en ligne droite, sans aucune raison apparente.

8h10 : A l’inverse, le sourire est de mise chez Red Bull, chez qui la RB22 était déjà bien plus efficace à Bakou, et où les résultats en qualifications ce samedi ont confirmé les bienfaits du nouveau package aérodynamique apporté pour la fin de saison.

8h14 : Mercedes a également dû faire des choix en matière de travail sur l’équipement, et on a appris que les pilotes n’ont pas de gilet rafraîchissant pendant qu’ils sont au volant, ce qui est problématique compte tenu des conditions qu’ils affrontent depuis le début du week-end, et qui pourraient rendre la course encore plus épuisante.

8h17 : Le circuit est pour l’instant épargné par la pluie, mais des averses pourraient atteindre Sepang pendant la course, possiblement dans les derniers tours. A noter que quelques gouttes étaient présentes pendant la parade des pilotes, tandis que des cellules d’averse étaient visibles à quelques kilomètres de la piste.

8h19 : Pirelli a confirmé qu’il ne faut pas s’attendre à moins de deux arrêts sur le sec, avec un départ en tendres ou en mediums, et deux relais en gommes dures, qui étaient pourtant vues comme potentiellement difficiles à gérer sur ce tracé très abrasif. Mais on sait aussi que les pneus tendres sont très peu résistants sur ce circuit, et particulièrement sujets à de la surchauffe, à la moindre glissade ou au moindre patinage. Le manufacturier pneumatique table possiblement sur trois arrêts avec un départ en pneus tendres, un arrêt au bout de 7 tours pour enchainer deux relais en durs, et un relais en mediums à la fin. Bien évidemment, tout cela tombera à l’eau si la pluie atteint Sepang !