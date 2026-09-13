Colapinto est ’très fier’ de sa septième place, Gasly est ’frustré’ par un manque de réussite

Alpine F1 continue d’enregistrer de bons résultats avec la septième place de Franco Colapinto, qui a possiblement réalisé au Grand Prix d’Espagne le meilleur week-end de sa jeune carrière. Qualifié neuvième, il est remonté jusqu’à la septième place en course après avoir mené de bonnes batailles, au point de terminer devant la McLaren d’Oscar Piastri. Grâce à ce résultat, l’équipe revient à neuf points de Racing Bulls au classement.

Cela permet aussi à Colapinto d’oublier la déception de son erreur en course la semaine dernière à Monza, qui l’avait attristé aux larmes, et il se félicite cette fois d’un week-end parfaitement exécuté de son côté, mais aussi par l’équipe.

"Je suis très heureux, l’équipe a fait un travail incroyable, j’ai maximisé tout ce que je pouvais faire, je suis très fier de ce résultat et très excité pour l’avenir" a déclaré le pilote argentin, qui est sur une bonne dynamique.

"Ca se passe bien, je pense que l’on peut continuer à progresser et Bakou et lors des courses suivantes, et avoir de meilleurs résultats. Je me sens bien avec la voiture et j’apprends."

Pierre Gasly est quant à lui frustré de sa 12e place finale, alors qu’il s’élançait en septième ligne sur la grille, car il pense qu’il était le meilleur derrière les top teams en piste, mais que sa place de grille et la malchance sur le timing de la VSC ne l’ont pas aidé.

"C’était juste frustrant car on était extrêmement rapides dans la course, on n’a pas eu de chance avec la voiture de sécurité virtuelle. Après la VSC on était les plus rapides, on a essayé quelque chose et ça n’a pas fonctionné" a déclaré le Français à Canal+.

"Hier, on s’est raté avec la chauffe des pneus, et je dois voir ce qu’on a fait sur la voiture, on avait des ailerons différents ce week-end. Mais avec des pneus durs aujourd’hui on était une seconde plus vite que le reste du peloton, mais on n’a pas bénéficié de ces efforts."