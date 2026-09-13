Audi F1 arrache un point à Ocon grâce à Hülkenberg et un bel arrêt au stand

Audi F1 a conclu le premier Grand Prix d’Espagne disputé sur le Madring avec un point supplémentaire grâce à Nico Hülkenberg, auteur d’une dixième place au terme d’une course où les dépassements se sont révélés particulièrement difficiles. L’écurie allemande a misé sur une bonne exécution collective, une stratégie adaptée et des arrêts aux stands parfaitement maîtrisés pour permettre à son pilote de gagner plusieurs positions au fil des 57 tours. Gabriel Bortoleto, pénalisé par le mauvais timing de la voiture de sécurité virtuelle, a quant à lui dû se contenter de la 13e place.

Sur un circuit où dépasser s’est avéré quasiment impossible, Audi F1 a donc dû compter sur son travail d’équipe pour placer Hülkenberg dans les points. Parti avec des pneus tendres neufs, l’Allemand a profité de la première neutralisation sous régime de voiture de sécurité virtuelle pour effectuer son arrêt au 14e tour.

Cette décision s’est révélée déterminante puisque l’arrêt parfaitement exécuté par l’équipe lui a permis de ressortir devant Esteban Ocon et de récupérer une position stratégique précieuse.

"Nous avons tiré le maximum de ce que nous avions aujourd’hui. Partir avec les pneus tendres signifiait que la première voiture de sécurité virtuelle représentait la bonne fenêtre pour nous arrêter, et l’équipe des arrêts aux stands a fait un travail fantastique pour me faire passer devant Esteban," explique Hülkenberg.

"C’était probablement le moment clé de notre course, car cela nous a donné la position en piste dont nous avions besoin. À partir de là, il s’agissait surtout de gérer les pneus. Les dépassements étaient très difficiles avec tout le monde à un rythme similaire, donc il n’y avait pas beaucoup de possibilités de progresser davantage."

Cette dixième place permet à Hülkenberg de concrétiser une nouvelle fois la bonne dynamique affichée par Audi F1 dans le milieu de peloton. L’écurie a régulièrement figuré aux avant-postes de cette lutte particulièrement serrée au cours des dernières courses et espère désormais franchir un nouveau cap.

"Nous sommes aux avant-postes de cette lutte du milieu de peloton depuis un certain temps maintenant. Espérons que nous franchirons bientôt le cap supplémentaire dont nous avons besoin pour continuer à progresser," ajoute le pilote allemand.

De son côté, Gabriel Bortoleto avait adopté une stratégie radicalement différente. Le Brésilien avait pris le départ avec des pneus durs neufs et avait choisi de prolonger son premier relais afin d’espérer bénéficier d’opportunités stratégiques en fin de course. Il s’est finalement arrêté au 47e tour pour chausser des pneus tendres neufs.

Mais le timing de la voiture de sécurité virtuelle n’a pas joué en sa faveur et a largement compromis les plans de l’équipe. En l’absence de nouvelle neutralisation, de voiture de sécurité ou de drapeau rouge dans la dernière partie de l’épreuve, Bortoleto n’a pas été en mesure de transformer sa stratégie en gain de positions.

"Nous n’avons pas eu de chance avec la voiture de sécurité virtuelle aujourd’hui, ce qui a pratiquement ruiné nos plans, et après cela, il ne s’est plus rien passé jusqu’à la fin de la course. Nous ne pouvions pas vraiment faire beaucoup plus à partir de là, surtout avec les possibilités de dépassement qui étaient limitées," regrette Bortoleto.

"Dans l’ensemble, cela a été un week-end riche en enseignements. Ce n’était pas le meilleur, mais ce n’était pas si mauvais non plus, et j’ai vraiment apprécié de courir ici," poursuit-il.

"En qualifications, nous étions proches de passer une nouvelle fois en Q3, et c’était plus ou moins là que se situait notre rythme pendant tout le week-end."

"Maintenant, nous avons une semaine pour recharger les batteries et nous remettre au travail avant de nous rendre à Bakou dans deux semaines."

Audi F1 quitte ainsi le Madring avec un point supplémentaire, portant son total à 17 unités au championnat des constructeurs. L’écurie allemande ne compte désormais plus que quatre points de retard sur Haas, actuellement septième.