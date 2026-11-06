GP du Brésil, EL1 : Norris devance Antonelli, plusieurs jeunes pilotes malchanceux

C’est l’heure du Grand Prix du Brésil et des EL1 à Interlagos, où les équipes vont pouvoir dérouler un week-end de préparation intéressant, sans Sprint cette fois. Le tracé brésilien ayant été resurfacé, ce ne sera pas un luxe de pouvoir travailler activement sur les réglages des voitures, d’autant que la pluie est aussi attendue durant la majeure partie du week-end à Sao Paulo, et il se pourrait que l’intégralité des trois journées soient perturbées.

Du côté des évolutions, McLaren est la seule écurie à introduire des nouveautés, et il s’agit d’un ensemble conséquent ! McLaren a poursuivi ses efforts de développement en vue du Grand Prix à São Paulo, tandis qu’aucune autre écurie n’a apporté la moindre amélioration...

Le développement mené par McLaren est fortement axé sur l’horizon 2027. Un aileron avant entièrement repensé, un nouvel ensemble d’aileron arrière, un nouvel aileron inférieur (beam wing) et un fond plat modifié figurent dans la documentation officielle de la FIA. Tous ces éléments visent ouvertement à gagner en performance selon l’équipe. Lando Norris a d’ailleurs confié qu’il ne s’attendait pas à ce que cela rende la MCL40 plus simple à piloter.

Enfin, nous avons déjà une première pénalité confirmée sur la grille du GP du Brésil, avec un changement de moteur thermique pour George Russell. Cela fera 5 places de pénalité pour le pilote Mercedes F1. A noter que ce n’est toujours pas le moteur ADUO qui sera dans la monoplace, celui-ci ne semblant toujours pas prêt à être déployé.

16h00 : Kimi Antonelli, le nouveau champion du monde, a donné des nouvelles de sa santé après sa maladie au Mexique.

"Je me sens mieux. Je crois que tous les virus ont quitté mon organisme après les célébrations de dimanche soir. Ils sont partis, donc je me sens nettement mieux. Cela dit, je suis encore en phase de récupération, mais je me sens mieux qu’au Mexique. Au Mexique, je ne me suis pas senti bien du tout durant tout le week-end ; de ce point de vue, il y a une vraie amélioration."

"Je ne suis pas encore à 100 %, mais c’est sans doute le cas pour tout le monde. Les enchaînements de trois courses sont généralement très éprouvants. Mais, en piste, je serai désormais moins tendu. Maintenant que le championnat est joué, je pense que je vais pouvoir prendre encore plus de plaisir au volant. L’essentiel, toutefois, sera de ne pas trop se relâcher."

16h03 : Pour Lando Norris, qui va rendre son n°1 à la fin de l’année, cette fin de saison s’apparente encore à un calvaire. Mais il assure ne pas regretter les choix faits par McLaren F1 de privilégier les titres en 2025 plutôt que le développement de la MCL40 de 2026.

16h07 : George Russell, le déçu de cette fin de saison, a admis être "épuisé" après une année noire pour lui en termes de performances face à son équipier mais surtout de fiabilité. Avec pas moins de 14 problèmes recensés sur 20 courses, ce n’était pas évident de résister mentalement.

16h11 : Le Qatar continue d’espérer l’organisation d’un Grand Prix cette année, prévu dans trois semaines. Mais compte tenu de la situation, des solutions drastiques sont envisagées en cas de problèmes liés à la guerre au Moyen-Orient.

16h15 : Rafael Camara courra avec le numéro 51 ce week-end, Ryo Hirakawa ayant déjà utilisé le 50 au Mexique. Mais le Brésilien voudrait garder le 50 à long terme et a fait la demande à la FIA pour l’utiliser à l’avenir, une requête qui est encore en attente de validation.

16h17 : Le Brésilien devrait bien manquer la ou les dernières manches de F2 pour finir la saison avec Haas. S’il est quasiment assuré de perdre le titre au profit de Nikola Tsolov, il se concentre évidemment sur la catégorie reine. Ce serait Freddie Slater, vice-champion de F3 et qui doit piloter chez Invicta l’an prochain, qui prendra le relais pour finir la saison.

16h20 : Une des rumeurs du paddock concerne le salaire de Sergio Pérez, qui toucherait 100 millions de dollars pour trois ans. Avec 33 millions par an, il ferait partie du quart le mieux payé de la grille.

16h24 : Cette séance d’EL1 verra sept jeunes pilotes rouler à la place des titulaires : Ferrari offrira une heure de roulage à Dino Beganovic à la place de Charles Leclerc, McLaren donnera le volant de la MCL40 à Leonardo Fornaroli, Luke Browning roulera chez Williams, Freddie Slater chez Audi, Gabriele Mini chez Alpine, Colton Herta sera chez Cadillac et Rafael Câmara est chez Haas. S’il dispute la séance comme jeune pilote, il sera ensuite au volant comme titulaire tout au long du week-end.

16h27 : La météo est sèche et nuageuse et devrait le rester toute la journée. De la pluie est attendue l’après-midi demain, mais surtout pour la course dimanche.

16h30 : C’est parti pour les EL1 !

16h33 : Beganovic a failli percuter une Haas au freinage puis a glissé en freinant et a failli percuter le mur. C’était limite !

16h36 : Max Verstappen s’est placé immédiatement en tête en 1’13"341 en pneus durs, trois dixièmes devant Kimi Antonelli en gommes mediums.

16h37 : Lewis Hamilton prend la main en 1’13"298, également avec des gommes dures.

16h38 : Dans son Audi vêtue d’une belle livrée verte et noire, Gabriel Bortoleto se place quatrième. Antonelli se place en tête en 1’13"044.

16h39 : Verstappen reprend la main en 1’12"959. Herta a raté son premier virage.

16h41 : Herta rate à nouveau son virage, et Lance Stroll en a fait autant, tout comme Alex Albon.

16h42 : Slater est à l’arrêt : "La voiture s’est juste arrêtée". Le troisième pilote Audi avait été arrêté en début d’EL1 au Mexique à cause d’un problème mécanique. Quelle malchance...

16h43 : Le drapeau rouge est déployé.

16h48 : La séance va reprendre dans 2 minutes !

16h50 : Les commissaires ont noté que Herta n’a pas respecté le drapeau rouge. Il se pourrait qu’il soit sorti quand la lumière des stands est passée au rouge.

16h52 : Antonelli améliore en 1’12"789.

16h54 : Le replay montre Herta a continué pour un tour après que le drapeau rouge a été déployé alors qu’il était proche de l’entrée des stands. Et c’est confirmé, les commissaires n’auront pas d’enquête à traiter à ce sujet.

16h56 : Antonelli accélère légèrement en 1’12"777. Lando Norris remonte au quatrième rang. Beganovic prend le 12e chrono.

16h57 : Verstappen se plaint des rétrogradations "inacceptables" sur sa Red Bull, s’énerve et jure à la radio, et signe le meilleur temps en pneus tendres en 1’11"953. Un vendredi classique pour le Néerlandais, donc...

17h02 : Antonelli s’est raté au premier virage et annule son tour.

17h03 : Fernando Alonso est noté comme ayant fait une infraction au règlement des drapeaux jaunes.

17h06 : Antonelli prend la main en 1’11"799. A noter que Bortoleto est quatrième et Franco Colapinto cinquième.

17h07 : Browning pointe pour l’instant à 0"080 d’Alex Albon, ce qui est très positif. Et les Racing Bulls se placent dans le top 7. Hamilton remonte dans le top 3, et Beganovic est dans les stands avec un changement de plancher en cours.

17h08 : Alonso ne sera pas inquiété pour le dépassement sous drapeau jaune.

17h11 : Albon est arrêté à la sortie du dernier virage, et il arrive à mettre sa voiture dans une échappatoire pour éviter un drapeau rouge !

17h12 : Norris se place en tête en 1’11"717.

17h15 : Hadjar remonte au sixième rang. A 15 minutes de la fin de séance, seuls Fornaroli, Mini, Beganovic et Slater n’ont pas fait de chrono en tendres.

17h18 : Les pilotes roulent maintenant plus lentement car ils sont tous sur des longs relais.

17h21 : Lindblad est passé par une échappatoire dans le milieu du circuit, et il explique qu’il n’a pas eu le choix s’il voulait éviter un accident.

17h23 : Verstappen continue de rapporter les défauts sur sa voiture : "La direction est plus lourde à gauche qu’à droite, c’est super bizarre".

17h24 : Ferrari demande à Beganovic de rentrer au garage car la voiture a un problème. Et Browning a aussi eu un souci.

17h25 : Herta est officiellement titulaire d’une Superlicence après avoir bouclé le 24e tour de ces EL1, ce qui lui confère un 40e point.

17h27 : Verstappen dit que sa direction est "un entraînement physique", ce qui traduit surement un problème.

17h30 : C’est la fin de la première séance libre du GP du Brésil !

Norris termine donc en tête devant Antonelli, Verstappen, Hamilton et Russell. Hadjar suit devant Mini, surprenant dans l’Alpine. Bortoleto est huitième devant Colapinto et Lawson pour boucler le top 10.

Fornaroli est 11e devant Bearman, Alonso, Lindblad et Bottas. Les Williams d’Albon et Browning, toutes deux touchées par des avaries techniques, suivent devant Camara, Stroll et Herta, puis Beganovic et Slater, qui ont aussi connu des difficultés techniques, ce qui porte à trois le nombre de pilotes débutants qui n’ont pas connu une séance tranquille.