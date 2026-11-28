Le Grand Prix du Qatar arrive à son premier verdict avec la séance de qualifications qui se déroule à Losail, en guise de conclusion de cette deuxième journée. L’avant-dernière manche de la saison 2026 a pour l’instant vu une domination totale de Mercedes F1 en essais libres, l’équipe faisant le doublé avec Kimi Antonelli et George Russell lors des trois séances disputées vendredi et ce samedi en début de journée.

La bataille pour la pole devrait donc se disputer entre ces deux pilotes, même si on ne peut jamais écarter un retour de Red Bull ou McLaren F1, ce que l’on a déjà vu par le passé cette saison. Et les deux équipes en question devraient aussi se battre avec acharnement pour la deuxième ligne de la grille.

L’avantage va pour le moment à Red Bull, qui semble pointer ce samedi à une demi-seconde de Mercedes, tandis que McLaren accuse toujours sept à huit dixièmes de retard, comme hier. Ferrari semble un peu plus loin du compte, avec des chronos à une seconde en moyenne des Flèches d’Argent.

A noter que Sergio Pérez écopera de cinq places de pénalité sur la grille pour la course, puisqu’il avait percuté Rafael Câmara à Las Vegas. Cela ne changera pas grand chose à son destin, tant Cadillac semble condamnée à la dernière ligne au Qatar.

18h30 : Des pénalités qui font encore parler d’ailleurs, puisque Carlos Sainz pense que le système entier doit être revu, tandis qu’Antonelli a carrément des propositions à faire à la FIA pour tout améliorer.

18h35 : Loin de ce débat, Red Bull ne semble pas vouloir limiter les comportements déplacés de Max Verstappen en piste. Laurent Mekies a assuré qu’il ne demanderait aucun changement au Néerlandais malgré ses récentes frasques à Las Vegas, et son habitude de ce type de comportement.

18h41 : Russell a été une des victimes du comportement de Verstappen à Vegas, et le Néerlandais en a profité pour se moquer de son niveau de pilotage puis de sa sortie de piste en course. Si le Britannique a paru affaibli après ce week-end, certains pensent que le mal est plus profond. C’est le cas de Nico Rosberg, qui l’écarte déjà de la course au titre 2027.

18h47 : Plus loin sur la grille, chez Haas F1, Oliver Bearman a été confirmé avant le week-end pour l’année prochaine. Ayao Komatsu, son patron, a assuré que l’équipe n’a jamais envisagé de se séparer du Britannique, en dépit des difficultés de négociation autour des conditions du contrat et du salaire du pilote.

18h51 : Du côté d’Audi, et en dépit d’une saison difficile, Nico Hülkenberg n’a pas caché son optimisme en vue de la saison prochaine, et même des suivantes. Selon lui, les premiers pas de la marque allemande en Formule 1 ont montré que le projet est viable à long terme.

18h53 : Russell a ce week-end un nouvel ingénieur de course, qui est d’habitude du côté d’Antonelli avec Peter Bonnington, et qui remplace Marcus Dudley dans la radio du pilote britannique.

18h56 : Liam Lawson a donné son avis sur l’incident entre Russell et Verstappen ce week-end. Celui qui s’était accroché avec Verstappen à Mexico a minimisé l’incident de Las Vegas en lui-même, et pense que la mésentente entre les deux hommes est ancrée plus profondément dans leur relation.

19h00 : C’est parti pour les qualifications !

Q1 - 18 minutes

19h01 : Les Cadillac et les Aston Martin sont en piste, bientôt rejointes par les Williams et les Ferrari.

19h03 : Fernando Alonso signe un 1’24"934, et Carlos Sainz fait mieux en 1’24"621. Alex Albon et Câmara s’intercalent.

19h04 : Leclerc fait mieux en 1’23"468, et Hamilton échoue à 0"082 de son équipier. Lance Stroll et les Cadillac se placent en fond de classement.

19h06 : Verstappen fait encore mieux en 1’22"833, tandis qu’Isack Hadjar échoue à 0"025 de son équipier.

19h08 : Antonelli termine son tour en 1’22"708, il se place en tête, et Lando Norris se place juste derrière les Red Bull. Russell fait encore mieux en 1’22"557, et Oscar Piastri se place derrière son équipier en sixième place.

19h09 : Arvid Lindblad prend le septième temps à moins de deux dixièmes des McLaren, et Liam Lawson se place dixième derrière les Ferrari, qui sont ressorties. Gabriel Bortoleto prend le dixième temps devant Lawson, et Nico Hülkenberg place l’autre Audi juste derrière le Néo-Zélandais.

19h10 : Câmara remonte en 15e place, à une demi-seconde d’Oliver Bearman. Valtteri Bottas remonte au 20e rang, et Pérez reste dernier.

19h11 : Leclerc remonte septième et Hamilton améliore mais reste neuvième.

19h15 : Les pilotes ressortent alors qu’il reste 3 minutes !

19h17 : Piastri n’améliore pas, il reste sixième. A noter que les Mercedes, les Red Bull et les Ferrari ne sont pas ressorties.

19h18 : Norris améliore mais reste cinquième, à quatre dixièmes. Hülkenberg prend le dixième temps, et Gasly le remplace à cette position. Colapinto ne fait pas mieux que 15e, et Bearman remonte en 11e place. Câmara améliore à son tour et remonte 14e.

19h19 : Alonso reste 19e, Sainz reste 17e, Albon améliore mais ne bouge pas non plus de la 18e position.

Les éliminés sont Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas et Pérez.

Q2 - 15 minutes

19h26 : Les pilotes ne se pressent pas à prendre la piste.

19h28 : Les voitures sortent enfin des stands !

19h31 : Hülkenberg puis Bearman se placent en tête, mais ne vont pas y rester longtemps.

19h32 : Antonelli améliore en 1’22"373, mais Russell fait encore mieux en 1’22"079. Verstappen se place troisième, et Hadjar fait encore mieux en deuxième position ! Leclerc ne fait pas mieux que cinquième à neuf dixièmes, et Hamilton est à 1 seconde, juste devant Lindblad et Lawson.

19h33 : Piastri prend le cinquième temps, à une demi-seconde de Russell. Et Norris améliore à son tour et se place devant son équipier.

19h35 : Après le premier run, on retrouve une Audi, une Haas et une Alpine en dehors du top 10, suivies par une Audi, une Haas et une Alpine. Les trois équipes semblent incapables de se mesurer aux Racing Bulls pour le moment.

19h37 : Les pilotes reprennent la piste les uns après les autres pour une dernière tentative.

19h39 : Les Red Bull, les McLaren et Russell sont restés au stand.

19h40 : Antonelli n’améliore pas, contrairement à Hülkenberg qui prend la 13e place. Gasly progresse aussi avec le 11e temps, et Colapinto s’empare de la 12e position. Câmara reste 14e et Bearman devance les Alpine en 11e place. Lindblad et Lawson améliorent en huitième et dixième places respectivement.

Les éliminés sont Bearman, Gasly, Bortoleto, Colapinto, Câmara et Hülkenberg.

Q3 - 13 minutes

19h50 : Les pilotes sortent les uns après les autres, et la bataille s’annonce peut-être plus serrée que prévu !

19h52 : Verstappen signe la première référence en 1’22"399, et Hadjar fait mieux en 1’22"357 ! Leclerc est à 9 dixièmes des Red Bull, et Hamilton à 1"3 !

19h53 : Piastri fait mieux que les Red Bull en 1’22"329, et Norris va encore plus vite mais il est battu par Antonelli d’abord, puis par Russell en 1’21"695 !

19h55 : Avec un seul tour à faire, les Racing Bulls ne sont pas encore sorties. Avec des Ferrari respectivement à 1"5 et 2 secondes des Mercedes, Lindblad et Lawson peuvent peut-être jouer une quatrième ligne.

19h58 : Les dix pilotes sont en piste !

20h00 : Antonelli ne parvient pas à s’approcher de son équipier pendant le tour, et il échoue à un dixième, alors que Russell échoue à 0"019 de son chrono mais reste premier. Piastri améliore et repasse devant Norris mais à une demi-seconde des Mercedes. Leclerc est à 1"2.

20h01 : Norris reprend la troisième place. Verstappen se place cinquième devant Hadjar, qui améliore à son tour et repasse devant son équipier. Hamilton est huitième à 1"2, et Lindblad passe devant lui ! Lawson reste dixième.

Russell est en pole et les deux Mercedes seront en première ligne puisqu’Antonelli est deuxième. Mais l’Italien est mécontent à la radio de ne pas avoir eu ce qu’il demandait, alors qu’il s’étonnait d’être premier en piste. Il demande à parler à son équipe ! Norris et Piastri ont placé les deux McLaren en deuxième ligne, très loin des Flèches d’Argent.

Hadjar et Verstappen ont placé les Red Bull en troisième ligne. Après ces trois lignes rangées par équipe, Leclerc sera accompagné de Lindblad en quatrième ligne, tandis qu’on retrouvera une Ferrari et une Racing Bulls, celles de Hamilton et Lawson, en cinquième ligne.

Chronos après Q2 :