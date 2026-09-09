Ocon considéré chez Cadillac F1 ? Budkowski ne confirme pas Bottas et Pérez...

L’avenir de Valtteri Bottas chez Cadillac est de nouveau au centre des spéculations alors que l’écurie américaine poursuit la structuration de sa toute première saison en Formule 1. Malgré un contrat qui, selon les informations rapportées lors de l’arrivée de Cadillac dans la discipline, porterait au moins jusqu’à la fin de 2027, le Finlandais ne semble pas bénéficier d’une garantie absolue concernant son baquet. Les déclarations du nouveau directeur de l’équipe, Marcin Budkowski, ont en effet relancé les interrogations sur la composition du duo de pilotes alors que des liens auraient été établis avec Esteban Ocon.

Bottas et Pérez avaient tous deux signé des contrats pluriannuels au moment où Cadillac a rejoint la Formule 1. Les informations publiées à l’époque faisaient état d’engagements couvrant au moins la saison 2027 pour les deux pilotes.

Pourtant, depuis son arrivée à la tête de la nouvelle écurie, Budkowski s’est montré particulièrement prudent lorsqu’il a été question de confirmer la présence du duo actuel pour la suite du projet. Interrogé par l’AFP à Monza, le Polonais s’est contenté de mettre en avant l’expérience des deux pilotes sans leur garantir explicitement leur avenir.

"Je suis très satisfait des pilotes que nous avons, deux pilotes expérimentés qui nous aident à développer l’équipe," a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter, de manière particulièrement ouverte, sur la question du duo de 2027 : "Lorsque nous aurons des choses à annoncer, nous les annoncerons. Pour l’instant, ma priorité est l’organisation de l’équipe."

Cette absence de confirmation ferme a rapidement alimenté de nouvelles spéculations en Finlande. Le journaliste d’Ilta-Sanomat Janne Oivio, proche de Bottas, rapporte ainsi que le Finlandais pourrait perdre son volant tandis que Budkowski entreprend de remodeler progressivement Cadillac.

Plusieurs facteurs pourraient entrer en ligne de compte. La relation entre Bottas et Budkowski ne serait pas considérée comme particulièrement proche et la présence de Bottas au sein de l’équipe serait largement due à son amitié avec Graeme Lowdon, l’ancien directeur. À l’inverse, Sergio Pérez dispose d’un soutien commercial important, ce qui pourrait constituer un élément supplémentaire dans la réflexion de l’écurie américaine.

Dans ce contexte, plusieurs noms commencent à circuler pour remplacer éventuellement Bottas, même si ce dernier a nettement haussé son niveau de performance cet été.

Esteban Ocon figure notamment parmi les candidats potentiels évoqués par Oivio. Le Français, qui voit officiellement son baquet menacé chez Haas F1, présente l’avantage de bien connaître Budkowski, les deux hommes ayant travaillé ensemble chez Alpine. Budkowski était notamment en poste lorsque Ocon avait remporté le Grand Prix de Hongrie 2021, sa seule victoire à ce jour en Formule 1.

"À Monza, le nom d’Esteban Ocon a été évoqué comme possible remplaçant de Bottas," a ainsi indiqué le correspondant finlandais.

Un autre candidat potentiel est également cité : Yuki Tsunoda. Le Japonais aurait impressionné depuis son retour en intérim chez Racing Bulls et pourrait lui aussi apporter un soutien financier à l’écurie, un élément qui n’est pas nécessairement négligeable pour une structure encore en pleine construction.

Le cas de Colton Herta semble en revanche presque réglé. L’Américain, qui avait longtemps été considéré comme un candidat naturel à un volant chez Cadillac en raison notamment de son statut de pilote américain, a connu des difficultés depuis son passage en Formule 2. L’obtention d’une Super Licence F1 s’éloigne clairement pour lui et donc le baquet Cadillac aussi...