La F1 appelle à la bienveillance pour les débuts du Madring

La Formule 1 s’apprête à découvrir un tout nouveau terrain de jeu avec le Madring, qui accueillera ce week-end son premier Grand Prix d’Espagne. À quelques jours de cette grande première, Stefano Domenicali appelle toutefois à ne pas tirer de conclusions trop rapides sur le circuit madrilène. Le PDG de la F1 reconnaît que cette première édition comportera inévitablement quelques imperfections, tout en révélant que l’épreuve affiche déjà complet et que Madrid pourrait même accueillir des essais de pré-saison dès 2027.

Présent à Madrid pour lancer officiellement cette nouvelle étape de l’histoire de la Formule 1 en Espagne, Stefano Domenicali sait que le Madring sera scruté dans ses moindres détails dès ses premiers tours de roue. Le dirigeant italien estime cependant qu’il faudra faire preuve d’un peu de patience avant de porter un jugement définitif sur ce circuit inédit.

"La première année, comme toujours, j’attends ceux qui essaieront de trouver les détails qui ne sont pas parfaits," a-t-il déclaré.

"Je tiens à remercier tous les gens d’IFEMA pour tout le travail qu’ils ont accompli dans un contexte qui n’est pas facile."

"Je m’attends à un très beau succès mais il y aura aussi des choses à régler, inévitablement. Il faut de la bienveillance car construire un tel circuit dans des délais aussi courts, avec les contraintes de l’urbanisme déjà présent, ce n’est pas aussi facile que d’aller l’implanter dans un champ loin de toutes les habitations."

Le patron de la Formule 1 rejoint ainsi le message récemment délivré par Carlos Sainz, qui avait lui aussi appelé à juger le Madring sur la durée plutôt qu’à travers les seules impressions de son premier Grand Prix.

"C’est un circuit à découvrir," explique Domenicali.

"C’est aussi une nouveauté pour les gens, pour les invités, parce que la configuration est un peu atypique. Je pense que les attentes sont très élevées."

Si la réelle nature du circuit devra encore être évaluée en conditions réelles par les équipes et les pilotes, l’intérêt du public ne fait en revanche plus guère de doute. Stefano Domenicali a révélé que la première édition du Grand Prix de Madrid avait désormais atteint la capacité maximale en matière de billetterie.

"Je pense que la nouvelle selon laquelle les billets sont épuisés arrivera bientôt," a-t-il annoncé.

"Je ne sais pas si ce sera demain ou après-demain, mais tous les billets sont partis."

Une première édition à guichets fermés qui constitue un signal particulièrement fort pour les organisateurs madrilènes, alors que la F1 découvre cette nouvelle enceinte combinant des portions urbaines et permanentes.

Madrid ne veut pas connaître le destin de Valence

L’arrivée de la Formule 1 à Madrid a également ravivé certaines comparaisons avec le Grand Prix d’Europe organisé à Valence entre 2008 et 2012. Domenicali a cependant tenu à écarter cette comparaison, estimant que les deux projets reposent sur des bases fondamentalement différentes.

"La situation du promoteur de Valence était différente," affirme-t-il.

Le PDG de la F1 assure notamment que les enseignements tirés de l’expérience valencienne ont été pris en compte dans la construction du projet madrilène.

"L’objectif d’éviter ce qui s’est passé à Valence était bien présent dès le début."

La durée de l’engagement et le modèle économique constituent notamment deux différences majeures. Madrid bénéficie ainsi d’un contrat de dix ans avec la Formule 1, tandis que le projet repose sur un modèle financé par des investissements privés.

Domenicali considère donc que les garanties entourant le Madring sont suffisamment différentes pour éviter de reproduire les difficultés rencontrées à Valence.

Pas de troisième Grand Prix en Espagne cette saison

Alors que les incertitudes entourant la situation au Moyen-Orient pourraient provoquer des changements au calendrier 2026, Domenicali a également fermé la porte à l’organisation d’une troisième course en Espagne cette saison.

L’Espagne ne devrait donc pas profiter de ces éventuelles modifications pour accueillir une épreuve supplémentaire, alors que Barcelone s’était portée candidate pour accueillir la finale (Imola a été désigné selon nos informations).

En revanche, le patron de la Formule 1 n’exclut pas que le Madring ou le circuit de Barcelone puisse accueillir des essais de pré-saison.

"La possibilité d’organiser des essais existe," révèle-t-il.

Cette éventualité pourrait notamment concerner la préparation de la saison 2027 si le conflit au Moyen-Orient se poursuit, offrant aux équipes une occasion de découvrir le tracé madrilène dans un contexte différent d’un week-end de Grand Prix.

"Si Madrid a les disponibilités cela pourrait être un endroit où cela pourrait se produire. Sinon nous avons toujours Barcelone bien entendu, un circuit de référence pour les équipes."