Nouveau circuit, zéro référence : Audi F1 arrive à Madrid à égalité avec ses concurrents

Audi F1 s’apprête à découvrir le Madring dans un contexte où aucune équipe ne disposera de données issues d’une précédente course. Pour cette nouvelle étape du championnat, l’écurie allemande devra donc apprendre rapidement ce tracé inédit, au terme d’un enchaînement Monza-Madrid qui constitue également la dernière étape européenne de la saison avant le retour de la Formule 1 outre-mer.

Après avoir manqué de peu les points à Monza, Audi F1 aborde le Grand Prix d’Espagne avec une nouvelle opportunité de se distinguer. Le Madring, nouveau circuit urbain de Madrid, fait son entrée au calendrier et place l’ensemble du plateau sur un pied d’égalité en matière de données de course. Les premières séances d’essais seront donc essentielles pour permettre aux pilotes et aux ingénieurs de comprendre rapidement les caractéristiques du tracé.

Ce rendez-vous constitue surtout la conclusion de la partie européenne du championnat. Audi souhaite profiter de cette dernière course sur le Vieux Continent pour signer une performance solide et tenter de retrouver le chemin des points.

La préparation du week-end a notamment reposé sur le travail effectué dans le simulateur et au quartier général de l’équipe. Ces données devront désormais être confrontées à la réalité du circuit madrilène, avec l’objectif de progresser rapidement entre les essais libres, les qualifications et la course.

Allan McNish, directeur de la compétition d’Audi F1, souligne l’incertitude inhérente à l’arrivée sur un circuit qui n’a encore jamais accueilli de Grand Prix.

"Madrid sera un nouveau défi pour tout le monde, et il y a toujours une part d’inconnues supplémentaire lorsque nous arrivons pour la première fois sur un circuit."

"Cela signifie que nous devrons être efficaces à chaque séance d’essais et progresser au mieux avant les qualifications et la course, en tirant le meilleur parti du travail de préparation que nous avons effectué dans le simulateur et au quartier général."

"C’est la dernière course européenne de la saison avant notre retour à l’étranger, donc nous voulons terminer cette partie du calendrier sur une bonne note et signer une nouvelle performance solide dans le top 10."

Hülkenberg veut apprendre rapidement

Nico Hülkenberg aborde lui aussi avec enthousiasme cette découverte du Madring. Le pilote allemand sait cependant que les premières heures en piste seront particulièrement importantes, puisque personne ne pourra s’appuyer sur une expérience antérieure en compétition.

"Il y a toujours quelque chose d’excitant à arriver sur un circuit entièrement nouveau. Personne ne sait vraiment à quoi s’attendre avant que les voitures ne prennent la piste, donc c’est l’un de ces week-ends où il faut apprendre et s’adapter très rapidement."

Hülkenberg estime par ailleurs que la dynamique récente de l’équipe est encourageante. Après plusieurs courses durant lesquelles Audi a progressivement amélioré son niveau de performance, le pilote allemand espère pouvoir confirmer cette tendance à Madrid.

"Dans l’ensemble, nous allons dans la bonne direction au cours des dernières courses et, si nous parvenons à bien maîtriser les choses rapidement, nous pourrons, je l’espère, nous placer dans une bonne position pour terminer la partie européenne de la saison sur une note positive."

Bortoleto : "Tout le monde part d’une position similaire"

Gabriel Bortoleto se montre lui aussi impatient de découvrir le nouveau tracé espagnol. Le Brésilien a commencé à préparer cette échéance dans le simulateur et attend désormais de pouvoir confronter ces premières sensations à la réalité.

"J’ai hâte de courir à Madrid. Je me suis préparé pour cette course dans le simulateur et maintenant, je suis curieux de découvrir le circuit en conditions réelles."

Pour le pilote Audi, l’absence de données historiques représente également une opportunité. Tous les concurrents devront apprendre les caractéristiques du Madring au même moment, ce qui peut réduire l’avantage habituellement procuré par l’expérience accumulée sur un circuit.

"Un nouveau circuit est toujours un défi passionnant, car tout le monde part d’une position similaire et nous allons apprendre de nouvelles choses au fur et à mesure que le week-end avancera."

"Nous étions meilleurs que prévu à Monza en termes de performance, ce qui était encourageant, et j’espère que Madrid nous donnera une chance de nous battre pour quelque chose de plus."

"C’est la dernière course en Europe cette année, donc ce serait bien de terminer cette série avec un résultat solide."

La Formule 3 également au centre de l’attention

Le week-end madrilène ne concernera toutefois pas uniquement la Formule 1. La Formule 3 fera également son retour à l’action sur le Madring pour la finale de sa saison.

Audi suivra particulièrement les performances de Freddie Slater, pilote du programme de développement des jeunes pilotes de la marque. Le Britannique conserve actuellement la tête du championnat avec 15 points d’avance, alors qu’il reste trois courses au programme à Madrid.

Le nouveau circuit espagnol représentera donc un double enjeu pour Audi : permettre à son équipe de Formule 1 de poursuivre sa progression tout en suivant attentivement la bataille pour le titre en Formule 3, où son pilote dispose d’une avance à défendre dans les trois dernières courses de la saison.