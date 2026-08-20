Ocon assure que ’les pilotes ne sont pas le problème’ chez Haas F1

Haas F1 a connu une véritable descente aux enfers en cette première partie de saison 2026, avec des points inscrits en début d’année, et des résultats qui ont été de plus en plus décevants au fil des courses. L’équipe doit comprendre comment retrouver de la performance, et surtout comment exploiter au mieux sa VF-26 pour en tirer le maximum à chaque course et lors de chaque week-end de compétition.

Esteban Ocon déplore des variations de performance et de tenue de route sur sa voiture au fil des courses, en dépit des mêmes spécifications, et note que d’un week-end à l’autre, lui et Oliver Bearman n’ont pas les mêmes performances en ayant pourtant, en théorie, la même voiture.

"Nous avons fait face à un manque de constance dans la performance de la voiture, aussi bien de mon côté que de celui d’Oli" a expliqué Ocon. "Du côté d’Oli, les choses ne fonctionnaient pas à Budapest, il manquait de beaucoup d’appui et devait faire face à une énorme instabilité."

"Oli avait les mêmes éléments entre Spa et Budapest. Pourtant, à Budapest, ma voiture avait un peu plus d’appui que la sienne, alors que c’était exactement l’inverse à Spa. Donc, les choses ne s’alignent pas toujours, et cela n’a pas nécessairement de sens."

"Ayao [Komatsu, directeur de l’écurie Haas], Oli et moi en avons beaucoup discuté, et il a été difficile de déterminer exactement d’où venait le problème à chaque fois, parce que nous pouvions installer les mêmes pièces sur la voiture et soudainement nous retrouver avec une voiture qui fonctionne et une autre qui ne fonctionne pas."

Esteban Ocon estime donc que les mauvais résultats de Haas ces derniers mois ne sont pas imputables aux pilotes. Il l’a exprimé clairement, soulignant que l’équipe et son directeur partagent son constat.

"Si vous nous donnez une voiture performante pour Oli, nous serons performants et nous en tirerons le maximum. Mais il est très clair qu’il y a un problème de constance que nous n’arrivons pas à résoudre, et nous continuons à travailler ensemble pour identifier les problèmes."

"À ce stade, Ayao, Oli et moi sommes entièrement d’accord sur le fait que lorsqu’un problème survient, nous ne pouvons rien faire de plus. Nous, les pilotes, ne sommes pas le problème en ce moment ; nous devons résoudre ces problèmes avec la voiture."

Malgré ce début de saison difficile, Ocon estime avoir suffisamment de recul pour juger son travail, et le considère positif. Le Français souligne qu’il a été perturbé par des circonstances indépendantes de son pilotage.

"Je sais que je fais du bon travail quand je peux faire fonctionner la voiture correctement. Le problème est simplement que, lorsque nous mettons la voiture en piste, elle n’a pas fonctionné correctement à de nombreuses reprises cette année."

"Il y a aussi eu beaucoup de manque de chance avec les voitures de sécurité lors des deux premières courses, ainsi que de mauvaises décisions stratégiques."

"Je pense aussi être le pilote qui a passé le plus de temps dans les stands cette année lors de courses où nous aurions pu être plus performants. Il y a donc eu de nombreux moments où les choses ne sont pas allées dans notre sens."

"Mais l’équipe le sait, les ingénieurs le savent, et Ayao sait que lorsque j’ai une voiture qui fonctionne, je peux être performant. Je considère donc que je fais un très bon travail de mon côté et je suis satisfait de ma performance. Mais évidemment, nous devons faire mieux du côté de la voiture."

Haas organise des séances TPC, avec des anciennes voitures, pour différents jeunes pilotes tels que Leonardo Fornaroli, Rafael Camara ou encore Ryo Hirakawa, mais Ocon assure que cela ne l’inquiète pas pour l’instant.

"Je reste motivé. Je donne toujours 100 % quand je viens ici. L’équipe a le droit de faire ce qu’elle veut. Si elle souhaite tester d’autres pilotes, très bien. Nous avons un programme TPC."

"C’est aussi une question commerciale pour l’équipe. Cela génère des revenus pour l’équipe. Je suis donc au courant de ce qui se passe avec les essais et les autres pilotes."

"Mais comme l’équipe le sait et comme Ayao l’a clairement déclaré, les pilotes ne sont pas le problème en ce moment. Il serait donc surprenant que ces essais soient destinés à préparer l’année prochaine."

Oliver Bearman admet que la saison en cours a grandement bougé pour son équipe, qui avait bien commencé grâce à ses bons résultats, mais ne cesse de sombrer dans la hiérarchie.

"En regardant en arrière la première moitié de saison, cela a vraiment été une histoire à deux faces. La première partie de la première moitié s’annonçait très bien, nous avons commencé avec un package très solide" a-t-il déclaré.

"Cela a été très compétitif, surtout au début, mais au fil du temps, nous sommes devenus de moins en moins compétitifs, pour arriver à notre week-end le moins compétitif à Budapest. Cela a été vraiment douloureux..."

"Nous avons une très bonne compréhension de tout, nous avons commencé avec une voiture très solide, mais nous n’avons tout simplement pas été capables de développer au même rythme que nos concurrents."

"Cela nous fait vraiment mal aujourd’hui et nous avons désespérément besoin de plus de performance ce week-end. Nous n’en avons pas, donc s’annonce un week-end difficile d’après ce que je prévois, mais nous ferons de notre mieux et essayerons d’apprendre autant que possible."