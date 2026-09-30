Officiel : Haas F1 se sépare d’Esteban Ocon après seulement deux saisons

L’aventure entre Esteban Ocon et Haas prendra bien fin après seulement deux saisons. Sans surprise, l’écurie américaine a annoncé ce matin que le Français quitterait ses rangs à l’issue de la saison 2026, mettant ainsi un terme à une collaboration entamée en 2025. Haas salue notamment l’expérience et l’implication du pilote de 30 ans, qui ont joué un rôle important dans le développement de la VF-26 après le profond changement réglementaire intervenu cette saison.

Ocon avait rejoint Haas F1 pour le championnat du monde 2025, après avoir poursuivi jusque-là l’essentiel de sa carrière au sein d’autres formations.

Sa première campagne avec l’équipe américaine avait notamment contribué à permettre à Haas d’enregistrer son deuxième meilleur total de points en dix saisons de présence en Formule 1 en tant que constructeur.

La collaboration ne se poursuivra cependant pas au-delà de la saison actuelle, Haas ayant officialisé la séparation entre les deux parties au terme du championnat 2026.

À ce stade de sa deuxième saison avec l’écurie, Ocon compte 39 départs en Grand Prix sous les couleurs de Haas. Ces courses viennent s’ajouter à une carrière désormais longue de 195 départs en Formule 1 pour le Français.

Ocon totalise également 490 points depuis ses débuts dans la discipline, avec comme principal fait d’armes sa victoire particulièrement marquante lors du Grand Prix de Hongrie 2021 avec Alpine F1.

Son expérience a également été mise à contribution cette saison, alors que Haas a dû composer avec le changement majeur de réglementation et poursuivre le développement de sa VF-26 tout au long de l’année.

Ayao Komatsu, directeur de Haas F1, a ainsi tenu à souligner l’apport du Français depuis son arrivée en 2025, tout en rappelant que la collaboration n’était pas encore terminée et que plusieurs courses restaient à disputer avant leur séparation.

"Je tiens à remercier Esteban pour tout ce qu’il a apporté à l’équipe depuis qu’il nous a rejoints en 2025. Son professionnalisme et son engagement se sont révélés précieux alors que nous continuons à grandir en tant qu’organisation."

"Ensemble, cette année, nous avons relevé le défi d’un changement réglementaire majeur, au cours duquel l’expérience de pilotage d’Esteban et ses retours ont été importants alors que nous avons travaillé dur pour développer la VF-26 tout au long de la saison."

"Il reste encore beaucoup de courses à disputer et notre priorité demeure de travailler ensemble afin de maximiser chaque opportunité jusqu’à la dernière course de l’année."

Haas ne donne ainsi pas davantage de détails, dans cette annonce, concernant les raisons ayant conduit les deux parties à mettre un terme à leur collaboration.

Le communiqué ne précise pas non plus quelle sera la prochaine étape de la carrière d’Ocon, ni l’identité du pilote qui pourrait lui succéder au sein de l’écurie à partir de la saison 2027. Mais tout pointe vers le Brésilien Rafael Câmara, actuellement leader de la F2.

D’ici là, Haas et Ocon entendent poursuivre leur collaboration jusqu’au terme du championnat. Malgré l’annonce de leur séparation, Komatsu insiste ainsi sur la volonté de l’équipe de continuer à exploiter toutes les opportunités disponibles pendant les dernières courses de la saison.

Esteban Ocon a lui tenu à faire un communiqué à part de son équipe.

"Mon aventure avec l’écurie Haas F1 prendra fin au terme de la saison 2026," a déclaré Ocon dans un communiqué personnel.

"Je quitte ce projet la tête haute et fier de mes performances, réalisées dans des circonstances qui n’ont pas toujours été faciles, pour diverses raisons et en raison de facteurs indépendants de ma volonté."

"Je me concentre désormais sur le prochain week-end de course. Je continuerai à travailler dur avec l’équipe, à saisir la moindre opportunité et à tirer le maximum de la voiture."

"Il reste encore de nombreuses courses cette saison et, comme toujours, je donnerai tout au volant, pour moi comme pour mon équipe."

"Je reste motivé. J’ai toujours faim de réussite. Ce n’est absolument pas la fin de ma carrière en Formule 1."