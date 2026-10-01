Lindblad rêve d’un improbable podium : ’Il faudrait un peu de magie’

Arvid Lindblad s’apprête à vivre une expérience particulière à Sepang. Lorsque la Formule 1 y courait encore en 2017, le Britannique n’avait que neuf ans et suivait le Grand Prix depuis son canapé avec son père, alors qu’il disputait seulement sa deuxième saison de karting au Royaume-Uni. Désormais pilote de F1, il va découvrir en piste un tracé qu’il connaît essentiellement grâce au simulateur et dont il attend beaucoup, notamment en matière de dépassements avec les monoplaces actuelles.

Le retour à Sepang fait nécessairement ressurgir des souvenirs chez les pilotes ayant déjà connu le circuit malaisien, mais la situation est évidemment très différente pour Lindblad. En 2017, le jeune Britannique était encore très loin de la Formule 1.

Il se souvient pourtant particulièrement bien de cette dernière course qu’il avait suivie à distance.

"J’étais dans ma deuxième année de karting britannique, donc j’avais neuf ans. Oui, je me souviens avoir regardé cette course depuis le canapé à la maison avec mon père et c’était amusant parce que, lorsque j’ai regardé les meilleurs moments hier, je me souvenais de tout ce qui s’était passé. Ce sera donc très spécial pour moi de piloter sur ce circuit demain."

Faute d’expérience réelle de Sepang, Lindblad s’est préparé grâce au simulateur, qu’il avait notamment utilisé après Bakou. Ses premières impressions sont plutôt positives, même s’il reconnaît que plusieurs paramètres restent particulièrement difficiles à anticiper.

Le jeune pilote s’attend à ce que les monoplaces actuelles puissent produire un week-end intéressant sur ce tracé. La météo représente cependant une inconnue majeure, avec la possibilité que la pluie vienne rebattre les cartes.

"Je pense que ce sera amusant. Honnêtement, je pense vraiment que ce sera le cas. Cela devrait aller avec ces voitures. Pierre (Gasly) a dit que la météo allait être intéressante, donc cela pourrait rendre l’ensemble du week-end un peu plus passionnant."

Lindblad s’attend notamment à prendre du plaisir en qualifications, mais estime que les principales interrogations concernent davantage la course et le comportement des pneumatiques.

"Les qualifications seront plutôt amusantes. Je pense que ce sera un circuit sympa et, pour la course, honnêtement, il y a beaucoup d’inconnues concernant les pneumatiques. Par le passé, c’était un circuit avec une dégradation assez élevée, donc avec la pluie et la stratégie des arrêts aux stands, tout cela pourrait devenir assez intéressant."

"Les possibilités de dépassement sont plutôt nombreuses ici, donc j’espère que nous aurons un week-end amusant."

La préparation sur simulateur n’a cependant pas permis de répondre à toutes les interrogations. Lorsqu’il lui a été demandé s’il avait également essayé de reproduire des conditions pluvieuses, Lindblad a expliqué les limites de cet exercice.

"C’est assez difficile de reproduire la pluie dans le simulateur, donc non."

L’autre particularité du tracé malaisien concerne ses deux longues lignes droites et l’utilisation des différents modes de ligne droite des monoplaces actuelles. La gestion de l’énergie et l’efficacité du boost pourraient donc prendre une place importante dans le déroulement du week-end.

D’après ses passages au simulateur, Lindblad ne s’attend cependant pas à ce que Sepang constitue l’un des circuits les plus contraignants.

"Je ne pense pas que ce sera trop difficile en matière d’énergie. Je veux dire, aucun d’entre nous n’a piloté ici depuis un moment, donc je ne pense pas que nous sachions vraiment à quoi nous attendre, mais je ne pense pas que ce sera trop problématique."

"Ce sera une expérience plus normale."

"Et concernant la difficulté des dépassements, je pense qu’elle se situera plutôt du côté des circuits où c’est plus facile. Le boost sera relativement puissant sur ce circuit en raison de sa configuration."

"Donc oui, je pense que nous nous dirigeons vers de belles batailles en course et de nombreuses possibilités de dépassement."

L’incident de Bakou avec Lawson est désormais classé

Avant de pleinement se tourner vers Sepang, Lindblad est également revenu sur le précédent Grand Prix à Bakou et son incident avec Liam Lawson.

Le jeune pilote avait présenté ses excuses à son équipier, mais l’affaire a également fait l’objet d’une discussion en interne afin d’établir ce qu’il aurait dû faire différemment et comment éviter qu’une situation similaire se reproduise.

"Oui, nous avons évidemment discuté de ce qui s’était passé et je sais ce que je ferais différemment à l’avenir. J’ai déjà présenté mes excuses et, oui, c’est terminé maintenant."

"Je sais ce que je ferai différemment à l’avenir. Nous en avons discuté, donc maintenant j’ai simplement hâte de rouler ici en Malaisie."

Lindblad serein concernant son avenir

Une autre question reste pourtant en suspens : celle de son avenir. L’équipe n’a pas encore confirmé sa composition pour la saison 2027, même si Alan Permane s’est déclaré très satisfait de ses deux pilotes actuels.

Lindblad assure ne disposer d’aucune confirmation à ce stade.

"Évidemment, rien n’est encore confirmé."

"Je veux dire, en ce qui me concerne, vous savez, je fais partie de Red Bull depuis que j’ai 13 ans. Je suis très satisfait de la manière dont s’est déroulée ma saison de débutant. Je sais qu’il y a des choses que je peux mieux faire, mais honnêtement, je pense que cela s’est bien passé."

"Je pense que la relation avec l’équipe a été très bonne. Je pense avoir été performant, donc personnellement, je n’ai pas vraiment d’inquiétude concernant mon avenir."

Avant 2027, Lindblad dispose encore de plusieurs courses pour poursuivre une première saison durant laquelle il a régulièrement réussi à inscrire des points.

La question d’un résultat encore plus important se pose donc : pourrait-il viser un top 5, voire son premier podium, avant la fin de l’année ? Isack Hadjar y était bien parvenu l’an dernier avec Racing Bulls, avec l’aide de la pluie.

Le Britannique reconnaît que cette ambition existe naturellement, mais refuse d’en faire un objectif réaliste compte tenu de l’écart actuel entre les meilleures équipes et le milieu de grille.

"C’est ce que nous voulons tous, mais nous devons être réalistes. Je pense que, malheureusement, cette année, l’écart entre les équipes de pointe et le milieu de grille est beaucoup plus important qu’il ne l’a été au cours des deux dernières années."

"Il faudrait donc vraiment un peu de magie et que quelque chose de spécial se produise. Vous savez, il faudrait peut-être une tempête complètement folle ou quelque chose comme ça, puis avoir de la chance sur le moment où vous effectuez votre arrêt et gagner alors un temps au tour énorme."

Et même si Sepang, avec sa météo potentiellement instable, pourrait justement offrir ce genre de scénario imprévisible, Lindblad ne veut pas transformer cette possibilité en véritable attente.

"De manière réaliste, ce n’est pas vraiment envisageable."