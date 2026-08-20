Hamilton peu emballé par le choix de Verstappen de rester chez Red Bull

Le nouveau contrat de Max Verstappen avec Red Bull jusqu’en 2030 n’a pas échappé à Lewis Hamilton, mais le pilote Ferrari n’a pas manifesté de réaction particulièrement marquée à l’annonce. Les deux hommes, dont le duel pour le titre 2021 avait profondément marqué la Formule 1, restent des rivaux de longue date, même si Hamilton estime que Verstappen fait un choix à la fois peu risqué mais aussi compréhensible.

Interrogé sur la prolongation de Max Verstappen chez Red Bull, Lewis Hamilton a d’abord affiché une certaine indifférence. Le septuple champion du monde n’avait manifestement pas consacré beaucoup de temps à cette annonce.

"Je n’y ai pas vraiment réfléchi, donc non. Pas vraiment de réaction particulière," a répondu Hamilton lorsqu’il lui a été demandé ce qu’il pensait du nouveau contrat de son rival.

Le Britannique a ensuite été interrogé sur le fait de savoir si cette décision constituait une bonne nouvelle pour la Formule 1. Là encore, Hamilton n’a pas cherché à tirer de grandes conclusions.

"Eh bien, je ne sais pas, peut-être. Pourquoi cela ne le serait-il pas ?"

La question est toutefois devenue plus intéressante lorsqu’il lui a été demandé si, selon une conception plus traditionnelle de la Formule 1, un pilote devait réussir avec au moins deux équipes différentes pour être considéré comme une véritable légende.

Hamilton, qui a lui-même remporté six titres avec Mercedes mais également décroché son premier avec McLaren, ne partage pas nécessairement cette vision.

"Je n’ai pas vraiment d’opinion là-dessus, nécessairement," a-t-il expliqué. "Je ne sais pas si cela fait une énorme différence."

Hamilton a ensuite reconnu que Verstappen disposait chez Red Bull d’un environnement particulièrement favorable pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Le Néerlandais a rejoint la structure en 2016 et a remporté quatre titres mondiaux avec elle, tandis que l’équipe reste déterminée à retrouver le sommet après une première partie de saison 2026 plus compliquée.

"Je pense qu’il est dans une grande équipe," a estimé Hamilton. "Il est avec eux depuis très, très longtemps, et ils ne cessent de progresser. C’est clairement un endroit vraiment incroyable où être et où travailler."

"Quand on regarde l’histoire des pilotes qui changent d’équipe, certains ont énormément bougé, et parfois c’est une bonne chose, parfois c’est une mauvaise chose."

"Mais évidemment, ce sont des choix à faire. Faut-il toujours rester là où l’on se sent à l’aise ? Si c’est son choix... Mais ce n’est pas forcément un mauvais choix."