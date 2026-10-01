Ocon déterminé à rester : ’je mérite d’être en F1, je ne vais pas regarder ailleurs’

Esteban Ocon est sorti du silence après l’annonce officielle de son départ de Haas F1 à l’issue de la saison 2026. Alors que son avenir faisait l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs semaines, le Français reconnaît sa frustration face à une situation qui pourrait l’écarter de la grille en 2027. À bientôt 30 ans et alors qu’il achève sa neuvième saison complète en Formule 1, Ocon estime avoir toujours sa place dans la discipline et assure qu’il ne compte pas, pour l’instant, chercher une reconversion ailleurs.

Haas évaluait depuis plusieurs semaines plusieurs candidats susceptibles d’occuper un de ses baquets pour la saison 2027. À l’approche du Grand Prix de Bahreïn organisé à Sepang, l’écurie américaine a finalement confirmé qu’Ocon quitterait ses rangs au terme de la campagne 2026.

Cette décision mettra fin à une collaboration de deux saisons et laisse planer une importante incertitude sur la suite de la carrière du Français, alors que les places encore disponibles pour 2027 sont désormais particulièrement rares.

À l’heure de terminer sa neuvième saison complète en F1, Ocon ne cache pas ce matin dans le paddock de Sepang son irritation face à la tournure prise par les événements.

"C’est frustrant parce que ce n’est pas vraiment ainsi que les choses devraient se passer."

"Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s’est passé par le passé. Je regarde devant moi, je regarde vers l’avenir."

"C’est ce qui est important, mais je mérite d’être ici. J’ai fourni tout le travail nécessaire."

"Nous avons bénéficié du fait d’avoir identifié tous ces problèmes très tôt, depuis mon arrivée dans l’équipe, et cela a été très positif pour tout le monde."

"Je ne pense pas mériter de me retrouver dans cette situation pour l’avenir."

"Mais il y a constamment des opportunités en F1, et c’est ce que je regarde : l’avenir, pas le passé."

Ocon ne souhaite donc pas revenir publiquement - pour l’instant en tout cas - sur les circonstances ayant conduit Haas à décider de ne pas poursuivre avec lui. Il insiste en revanche sur le travail réalisé depuis son arrivée dans l’équipe et sur sa contribution à l’identification précoce des problèmes rencontrés.

La situation sur le marché des pilotes lui laisse toutefois peu d’options immédiates. En dehors de Haas, seuls quatre baquets n’ont pas encore été officiellement attribués pour la saison 2027. Deux d’entre eux se trouvent chez Racing Bulls mais ses possibilités se limiteront à ses pilotes actuels ainsi qu’aux membres du programme junior de Red Bull.

Les deux autres pourraient être chez Cadillac F1, Marcin Budkowski refusant de parler des pilotes de 2027 pour le moment alors que Sergio Pérez et Valtteri Bottas sont pourtant sous contrat. Si le Mexicain semble plus protégé par un contrat ferme, il est possible que le Finlandais ait une option qui ne soit pas à son avantage.

S’il ne prend pas la place de l’un de ces deux pilotes, Ocon pourrait être contraint d’accepter un rôle de troisième pilote en 2027 s’il souhaite conserver un lien direct avec la Formule 1 et rester disponible en cas d’opportunité.

Une chose est en revanche claire dans son esprit : sa priorité reste exclusivement la F1.

"Ma priorité, c’est la F1, c’est très clair. C’est là que j’ai ma place, c’est là que je veux être. Je ne vais pas regarder ailleurs, c’est très clair."

"Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer en F1. Comme vous le savez, les choses changent toutes les deux secondes, donc je travaille toujours pour essayer de trouver une solution pour l’année prochaine."

"Vous serez au courant dès que nous aurons davantage de nouvelles. Notre priorité est celle-là, ainsi que de bien performer en piste."

"Nous avons plutôt bien réussi lors des dernières courses et, pour moi, c’est la meilleure manière de montrer que je mérite toujours d’être en F1."

"Bien sûr, j’ai besoin que la voiture suive, ce que nous n’avons pas eu pendant énormément de courses, y compris l’année dernière."

"Si nous avons cela, cela devrait fonctionner, comme cela a été le cas à Bakou, comme cela a été le cas à Madrid. Nous verrons."

Quel est aujourd’hui son état d’esprit ?

"Il y a encore de l’espoir, et c’est cet espoir qui me motive à garder le cap – ce qui est une bonne chose, c’est ce qui me pousse à obtenir les résultats que j’ai décrochés lors des dernières courses, c’est ce qui me permet de tenir bon."

"On n’en est pas encore à revivre 2019 (quand il avait perdu son baquet). Je ne veux pas revivre ce que j’ai ressenti en 2019. Si je dois y passer, je le ferai, mais comme je l’ai dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver en Formule 1."

"J’ai toujours dû me battre très dur en Formule 1 pour tout ce que j’ai obtenu. J’ai toujours connu des moments difficiles, avec des gens qui cherchaient à m’enfoncer au plus bas, à creuser ma tombe, mais j’ai toujours prouvé qu’avec de la résilience, du travail acharné et de la motivation, je pouvais surmonter ces épreuves."

"C’est ce que je continuerai à faire."

"Des opportunités pourraient se présenter, ne m’enterrez pas trop vite."