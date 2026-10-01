Hülkenberg vise les points à Sepang grâce aux dernières évolutions de la R26

Nico Hülkenberg aborde le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie avec un certain optimisme après avoir constaté à Bakou les premiers effets positifs des importantes évolutions introduites sur sa R26. De retour à Sepang, un circuit où il avait inscrit les premiers points de sa carrière en Formule 1 en 2010, l’Allemand estime que les caractéristiques du tracé pourraient permettre de mieux exploiter ces nouveautés, tout en s’attendant à un dimanche compliqué par la dégradation des pneumatiques, la chaleur et une météo potentiellement imprévisible.

L’organisation de ce Grand Prix présente évidemment une particularité puisque l’épreuve de Bahreïn se déroule cette année sur le circuit international de Sepang, en Malaisie. Les organisateurs bahreïnis ont donc cherché à recréer une partie de l’identité habituelle de leur Grand Prix jusque dans le paddock malaisien.

Un travail remarqué par le pilote Audi F1 !

"Oui, ils ont fait un excellent travail. On retrouve ici l’ambiance de Bahreïn, également dans le paddock, avec le mobilier, le personnel, tout. Ils ont donc fait un excellent travail de leur côté et, oui, je suis heureux d’être de retour ici. J’ai inscrit mes tout premiers points en F1 ici, en 2010, et j’ai hâte d’y être."

Le tracé malaisien combine différents types de virages mais fait surtout la part belle aux courbes à moyenne et haute vitesse. Quelques portions plus lentes viennent compléter un circuit que Hülkenberg décrit comme à la fois technique et fluide.

À cela s’ajoutent les contraintes traditionnelles de Sepang : des températures élevées et un revêtement particulièrement exigeant pour les pneumatiques.

"Oui, c’est un circuit technique et fluide. Il y a des virages à moyenne et haute vitesse, mais également quelques virages lents. Évidemment, il fait chaud. La dégradation va jouer un rôle. Je pense que le bitume est également assez abrasif et exigeant."

"Donc oui, dimanche, je pense clairement que cela jouera un rôle et aura une influence."

À l’usure des pneumatiques s’ajoute une autre particularité bien connue de la Malaisie : la possibilité de voir les conditions météorologiques évoluer extrêmement rapidement.

Hülkenberg n’écarte ainsi pas l’apparition soudaine d’une forte averse tropicale susceptible de bouleverser la situation.

"Et évidemment, concernant la météo, il peut toujours y avoir une averse de mousson qui apparaît assez rapidement ici. Donc oui, nous verrons."

Lors de la dernière course, son Audi R26 avait reçu une importante évolution. Si Hülkenberg n’était finalement pas parvenu à entrer dans les points à Bakou, il avait néanmoins frappé à la porte du top 10 et, surtout, ressenti une amélioration claire dans les virages.

Le pilote allemand considère que le potentiel de ce nouveau package n’a pas encore été entièrement exploité.

"Je pense que nous pouvons y parvenir. Évidemment, nous devons faire du bon travail et ne commettre aucune erreur. Je pense qu’il reste encore des choses à extraire de cette évolution."

"À Bakou, cela représentait clairement un pas en avant dans les virages. Nos problèmes se situaient davantage dans les lignes droites et concernaient la vitesse de pointe, ce qui est évidemment assez crucial et déterminant là-bas."

"Ici, ainsi que sur les quelques circuits suivants, c’est un peu différent. Je suis donc optimiste quant au fait que nous puissions être compétitifs et, vous savez, parvenir à nous glisser à nouveau dans les points."