Gasly voit la pluie à Sepang comme une ’grande opportunité’ pour Alpine F1

Sepang occupe une place à part dans la carrière de Pierre Gasly. C’est sur le circuit malaisien que le Français avait effectué ses débuts en Formule 1 en 2017, en remplacement de Daniil Kvyat. Neuf ans et 192 week-ends de Grand Prix plus tard, il y revient avec une victoire et une pole position à son palmarès, mais surtout avec l’impression de ne pas avoir encore obtenu tout ce qu’il souhaite de sa carrière. Un retour chargé de souvenirs, dans un contexte où son équipe doit également rebondir après un GP de Bakou douloureux.

Dès son arrivée dans le paddock de Sepang, Gasly a retrouvé des sensations qu’il n’avait plus connues depuis longtemps. Le Français reconnaît avoir été rattrapé par les souvenirs de cette première apparition en tant que pilote titulaire de Formule 1.

"Oui, je veux dire, cela remonte à assez longtemps, mais je dois dire que ce matin, en arrivant et en entrant dans le paddock, j’ai eu tous ces flashbacks de la toute première fois où j’étais entré dans le paddock en tant que pilote officiel de F1. Et oui, c’était clairement un sentiment légèrement différent ce matin."

Beaucoup de choses ont évidemment changé depuis 2017, mais l’attachement de Gasly à Sepang ne repose pas uniquement sur le fait d’y avoir débuté sa carrière. Bien avant la Formule 1, le Français connaissait déjà intimement le tracé grâce aux jeux vidéo.

"Beaucoup de choses se sont passées depuis, mais je dois dire que c’est un circuit que j’adore vraiment. Je me souviens que lorsque j’étais enfant, quand j’étais plus jeune, j’y jouais sur ma PlayStation et, plus que sur n’importe quel autre circuit, je faisais énormément de tours à Sepang, simplement en raison de la fluidité du tracé. Et oui, évidemment, le fait que j’aie débuté ici rend Sepang vraiment unique."

Depuis ce premier week-end, Gasly a connu 192 rendez-vous de Grand Prix, remporté une course et décroché une pole position. Des accomplissements significatifs, mais qui ne suffisent pas encore à satisfaire pleinement ses ambitions.

Interrogé sur le regard qu’il porte aujourd’hui sur son parcours, le Français reconnaît volontiers les moments forts déjà vécus, tout en refusant de considérer son palmarès comme suffisant.

"Oui, je veux dire, je ne sais pas. Si vous me posez la question, évidemment, il y a eu de bonnes choses. Vous savez, les plus évidentes sont la victoire, la pole position, etc. Est-ce que je suis pleinement satisfait ? Non. Est-ce que j’en veux davantage ? Évidemment, oui."

"Et si vous me posez la question à l’avenir, évidemment, j’espère que nous pourrons avoir cette conversation dans quelques années avec davantage de poles, davantage de victoires, davantage de podiums et davantage de tout cela parce qu’au bout du compte, c’est pour cela que nous travaillons. C’est pour cela que nous aimons ça."

"Vous savez, les émotions que vous ressentez dans ces moments-là, les célébrations, la récompense de tout le travail que vous fournissez chaque saison, chaque jour, tout cela est fait pour vivre ce type de moment. Et c’est ce qui m’apporte le plus de satisfaction. Oui, j’en ai connu quelques-uns, mais j’en veux beaucoup plus."

L’incident de Bakou avec Colapinto désormais derrière eux

Avant de pouvoir regarder plus loin, Gasly et son équipe doivent cependant rebondir après un Grand Prix de Bakou particulièrement décevant. L’incident avec Franco Colapinto a coûté cher et soulevé des interrogations sur les règles d’engagement entre les deux pilotes.

Gasly assure néanmoins que la situation a été clarifiée en interne.

"Non, je pense que... Je veux dire, tout est clair. Je pense que tout va bien. C’était une erreur malheureuse, qui nous a coûté cher, mais tout va bien. Nous savons ce que nous devons faire et je pense que l’objectif est très clair : nous concentrer sur le championnat par équipes et travailler ensemble du mieux possible."

"Et oui, il ne reste plus beaucoup de courses, mais nous sommes toujours dans la lutte pour la cinquième place. Je pense que nous avons une bonne voiture, que nous avons un rythme solide actuellement et qu’il faut simplement tirer le meilleur parti des opportunités qui se présenteront au cours des prochaines semaines."

Sur le plan personnel, Gasly assure également que l’incident n’a pas laissé de fracture durable dans sa relation avec l’Argentin.

"Oui, tout va bien. Je veux dire, vous savez, dans le feu de l’action, l’adrénaline est très élevée, les émotions aussi, il y a de la frustration, de la déception, votre course est terminée. Et oui, cela a été un gros coup dur pour nous en tant qu’équipe, mais la seule manière d’avancer est de nous retrouver et de devenir plus forts en tant qu’équipe."

"Vous savez, nous avons tous besoin les uns des autres pour terminer à la cinquième place cette année et nous aurons besoin les uns des autres l’année prochaine. Nous devons regarder vers l’avant."

Colapinto a par ailleurs présenté ses excuses à Gasly, qui considère désormais l’affaire comme close.

"Vous savez, il est venu s’excuser tout de suite. Directement. C’était une erreur malheureuse : une fois que vous franchissez cette limite et que vous freinez trop tard, vous perdez le contrôle, et c’était simplement malheureux que ce soit ma voiture qu’il ait percutée. Oui, c’est terminé. J’ai dormi dessus pendant quelques jours et maintenant nous sommes en Malaisie, et j’ai hâte d’y être."

La météo, principal défi de Sepang

Sportivement, Gasly identifie immédiatement le principal facteur susceptible de bouleverser le week-end malaisien : la météo. Sepang est connu pour ses conditions tropicales, son humidité et surtout la possibilité de voir de violents orages apparaître rapidement. Une incertitude que le Français considère davantage comme une opportunité que comme une menace.

"Principalement le ciel. Je veux dire, vous savez, la météo va jouer un rôle important. Évidemment, nous savons qu’ici elle est très imprévisible et qu’il peut y avoir de gros orages, ce que je considère comme une grande chance, une grande opportunité pour nous tous."

"Et oui l’humidité représente un défi physique pour nous tous. Nous devrons surtout être au meilleur de notre niveau face aux changements de conditions tout au long du week-end."

Une course humide constituerait également une première véritable occasion d’évaluer les monoplaces 2026 et leurs pneumatiques pluie dans des conditions représentatives. La saison n’a jusqu’ici pas offert de véritable séance sur piste détrempée, tandis que les gommes destinées à ces conditions ont suscité plusieurs critiques.

Gasly estime néanmoins que, s’il fallait choisir un circuit pour les tester, Sepang serait probablement l’un des meilleurs candidats.

"Je pense que, parmi tous les circuits de la saison, s’il y en a un qui convient à la pluie, c’est probablement celui-ci."

"Vous savez, si vous m’interrogez sur Vegas dans des conditions de froid extrême – et cela pourrait toujours arriver là-bas – ce serait probablement beaucoup plus compliqué."

"Mais ici, la piste est vraiment abrasive, il fait vraiment chaud, il y a un peu de dénivelé, donc cela devrait être plutôt efficace pour évacuer la quantité d’eau présente sur la piste. Je pense donc que cela devrait aller."

Les rares expériences de Gasly avec les pneumatiques pluie dans cette génération de voitures n’ont pourtant pas été particulièrement rassurantes. Elles avaient cependant eu lieu dans des conditions beaucoup plus froides.

"Je pense que la seule fois où j’ai essayé, c’était, vous savez, en janvier à Silverstone, et c’était horrible, puis à Magny-Cours dans des conditions extrêmement froides, où les sensations n’étaient vraiment pas bonnes du tout."

"Mais je m’attends à ce que la situation soit bien meilleure ici."

Gasly veut encore des changements avant 2027

Au-delà du week-end de Sepang, Gasly a également été interrogé sur l’évolution du règlement en vue de 2027. Fernando Alonso a récemment réclamé de nouvelles modifications, notamment pour retrouver des profils de vitesse plus naturels et permettre aux voitures d’atteindre leur vitesse maximale à l’approche des zones de freinage.

Gasly reconnaît ne pas connaître précisément l’intégralité des changements envisagés, mais juge positivement certaines orientations.

"Je veux dire, je ne suis pas pleinement au courant de tous les changements. J’en connais certains, qui vont clairement dans la bonne direction."

"Je pense que, globalement, nous devons simplement trouver un moyen d’affiner les choses avec les outils dont nous disposons. Et je pense que nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il faut améliorer les choses. Je ne pense pas que quiconque soit pleinement satisfait de ce que nous avons actuellement."

"Et nous avons encore quelques mois avant le début de 2027 et je pense que tout ce qui peut être fait avec ce dont nous disposons actuellement doit être fait afin d’améliorer l’agrément de pilotage et les courses."

"Nous prendrons davantage de plaisir au volant et je suis certain que les gens prendront également davantage de plaisir en regardant de l’extérieur."

Les pilotes continuent justement de transmettre leurs impressions aux instances dirigeantes. Gasly se montre positif concernant la qualité du dialogue instauré avec la FIA et la Formule 1 depuis l’introduction du règlement actuel.

"Je pense que, pour être juste, la relation avec la FIA et la F1 a été très bonne lorsqu’il s’agit d’être honnêtes sur ce dont nous disposons actuellement."

"Nous avons un objectif commun qui consiste à rendre la F1 meilleure pour tout le monde et ils ont très bien accueilli nos retours, qu’ils soient bons ou mauvais."

"Je pense que nous sommes toujours très directs avec eux, avec pour seul objectif d’améliorer notre sport."