Lindblad écarté de la Red Bull RB22 : ’cela aurait été un peu plus risqué avec moi !’

Après une première moitié de saison particulièrement prometteuse, Arvid Lindblad aborde le Grand Prix des Pays-Bas avec une confiance renforcée, mais aussi avec un nouveau visage à ses côtés chez Racing Bulls. La promotion temporaire de Liam Lawson chez Red Bull Racing pour remplacer Isack Hadjar blessé a en effet propulsé Yuki Tsunoda dans l’autre baquet de l’équipe.

Le jeune Britannique explique comment il envisage cette situation, tout en revenant sur son propre début de saison et ses ambitions à Zandvoort.

"Avec Liam qui monte chez Red Bull Racing, je vais être associé à Yuki. Le défi d’avoir un nouvel équipier... je ne sais pas si c’est vraiment un défi pour moi !"

"Je veux dire, pour Yuki, ce sera certainement un week-end intéressant. Vous savez, ces voitures sont très différentes et ce sera un week-end Sprint, sur un circuit qui n’est pas le plus facile, donc j’essaierai certainement de l’aider, là où je le pourrai, afin qu’il soit rapidement dans le rythme."

"Mais je ne le connais pas extrêmement bien. Nous ne nous sommes pas vraiment croisés auparavant, mais nous avons toujours été amicaux, donc cela devrait être un bon week-end ensemble."

La situation est particulière pour Lindblad, puisque le jeune Britannique aurait lui-même pu être considéré comme une option pour remplacer Hadjar chez Red Bull Racing. Il n’a toutefois appris que mardi la décision de l’écurie de promouvoir Lawson pour le Grand Prix des Pays-Bas.

"Je ne sais pas si j’ai été considéré. J’ai appris la nouvelle mardi, donc je ne sais pas."

Lindblad ne cache pas qu’il aurait apprécié une telle opportunité, tout en reconnaissant que son manque d’expérience rendait le choix de Lawson parfaitement compréhensible. Le pilote Racing Bulls dispute en effet sa première saison en Formule 1 et découvre lui-même Zandvoort ce week-end.

"Pour être honnête, c’est la première fois que je viens ici à Zandvoort. Et c’est un week-end Sprint. Je suis seulement à la moitié de ma première saison, donc je pense que c’était, disons, une décision plus logique de choisir Liam. Cela aurait été un peu plus risqué avec moi."

"Évidemment, en tant que pilote, j’aurais aimé cela. J’aurais aimé avoir cette opportunité. Mais en même temps, je comprends complètement pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait. Et maintenant, je suis très concentré sur mon propre week-end et sur le fait d’essayer de faire de mon mieux."

Cette approche permet à Lindblad de se concentrer pleinement sur son propre parcours, alors que ses dernières courses avant la pause estivale lui avaient permis de prendre une dynamique particulièrement intéressante. Le Britannique avait-il seulement envie de souffler après cette période, ou aurait-il préféré poursuivre immédiatement la compétition ?

"Honnêtement, j’étais plutôt heureux de continuer simplement à courir. J’ai pris beaucoup de plaisir lors des dernières courses avant la pause et j’avais une bonne dynamique, donc j’aurais été heureux d’en disputer quelques-unes de plus."

"Mais en même temps, cela a quand même été un début d’année assez chargé, donc c’est toujours agréable d’avoir une pause. Mais je me sens bien, disons, rechargé maintenant, et j’ai vraiment hâte de m’attaquer à ce week-end."

Reste désormais à transformer cette bonne dynamique en nouveau bon résultat à Zandvoort. Lindblad estime que les caractéristiques de sa monoplace devraient lui permettre de poursuivre sur la lancée des dernières épreuves, la Racing Bulls ayant démontré une certaine polyvalence depuis le début de la saison.

"Je pense que cela devrait être similaire à ce que nous avons fait lors des dernières courses. Vous savez, la voiture est bonne. L’équipe a vraiment, vraiment bien travaillé pour lui apporter de la performance. Elle semble assez robuste sur tous les types de circuits."

"Nous sommes compétitifs, donc j’espère que nous pourrons simplement continuer dans la même direction."