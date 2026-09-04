Nouveau châssis et nouveau moteur, Haas F1 confirme des progrès ’immenses’

Haas F1 voit-elle enfin le bout du tunnel ? C’est la question que l’on peut se poser en cette première journée du Grand Prix d’Italie, où Oliver Bearman a terminé la journée en huitième position. Le pilote britannique a profité du nouveau package de la VF-26 et du moteur Ferrari évolué pour se hisser dans le top 10, ce que n’avait pas fait l’équipe depuis de nombreux week-ends.

Interrogé sur ce qu’il a vécu ce vendredi, le pilote se félicite d’avoir eu un ressenti aussi positif, surtout après une série de week-ends difficiles, et il confirme de grands progrès effectués par l’équipe et son motoriste.

"C’était une bonne journée, vraiment positive. C’est sans aucun doute notre meilleur vendredi, probablement depuis mars ou avril, c’est donc très agréable et cela donne un vrai coup de pouce à l’équipe" a déclaré Bearman.

"Bien sûr, j’ai bénéficié d’une bonne position en piste et d’une bonne aspiration, ce que nous ne pourrons pas forcément garantir lors des qualifications, mais le ressenti au volant est radicalement différent."

"Nous avons fait un immense pas en avant à ce niveau. Je suis vraiment fier de l’équipe, car nous espérions et avions besoin que cette évolution marque une progression, et c’est bien le cas. Je suis très fier du travail accompli par chacun au sein de l’écurie."

Esteban Ocon ne bénéficie pas du moteur évolué, et il a évidemment été en retrait, en 18e place, mais se veut positif sur ce qu’il a compris aujourd’hui : "Oui, c’est évidemment une bonne chose d’enfin se tester sur cette piste avec ce nouveau règlement de 2026."

"C’est très différent de l’année dernière, donc nous avons beaucoup d’enseignements à tirer de cette journée. C’est bien que l’équipe ait apporté des nouveautés pour ce week-end. Je pense qu’il reste encore beaucoup de choses à examiner de notre côté."

"Nous sommes évidemment un peu en retrait dans certains domaines ; j’espère donc que nous pourrons débloquer du rythme pour demain. Mais oui, nous avons rencontré quelques problèmes aujourd’hui ; ce ne fut pas la journée la plus fluide, mais j’espère que nous aurons suffisamment de données pour demain."

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, tire un bilan positif de ce premier roulage des évolutions, mais aussi du moteur, et il a aussi tenu à rassurer Ocon pour l’écart avec Bearman.

"C’était évidemment un vendredi très important car nous avons apporté un pack d’évolutions et, d’après ce que nous savons pour l’instant, je pense qu’il répond aux attentes en termes de caractéristiques" a déclaré le Japonais.

"C’est exactement ce dont nous avions besoin ; bravo à l’équipe qui a travaillé sur l’analyse des problèmes de cette voiture, cherchant à comprendre pourquoi les pilotes n’arrivent pas à en exploiter les performances, ce qui manque, etc."

"Je pense que nous avons fait les bons choix, l’équipe a vu juste. Bien sûr, il y a toujours des points à améliorer, mais la direction prise est la bonne. C’est donc très positif."

"Il y a un écart important entre Esteban et Ollie aujourd’hui, mais cela ne reflète pas le niveau réel d’Esteban. Comme je l’ai déjà dit en toute transparence, nous rencontrons des problèmes d’inconstance, nous constatons un manque de performance sur la voiture d’Esteban aujourd’hui."

"Nous avons vraiment essayé d’en trouver la cause lors des EL2 sans y parvenir, nous devons donc nous concentrer là-dessus. Si Ollie peut réaliser de telles performances et que nous parvenons à hisser Esteban à ce niveau, nous pourrons nous battre pour les points. C’est notre objectif pour ce soir."