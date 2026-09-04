Red Bull : Verstappen doit faire face à une RB22 difficile à équilibrer à Monza

Red Bull n’a pas vécu la première journée la plus facile au Grand Prix d’Italie, avec des performances visiblement en retrait par rapport aux autres équipes de pointe. Malgré un moteur Red Bull Ford plutôt performant, la RB22 ne semble pas à son aise sur le tracé de Monza, et Max Verstappen s’est même plaint de n’avoir aucun appui aérodynamique lorsqu’il a pris le volant de la monoplace.

Le quadruple champion du monde avait laissé le volant de sa voiture à Ayumu Iwasa en EL1, et il a donc pris la piste pour les Essais Libres 2, durant lesquels il a tenté de rattraper le retard accumulé sur le reste du peloton, pour signer le septième temps.

"Trouver le bon équilibre dans les virages était difficile. C’est un point sur lequel nous devons travailler pour réaliser un meilleur chrono demain," explique Verstappen.

"L’écart est encore important. J’espère bien sûr que nous pourrons le réduire un peu sur un tour et être encore plus proches pendant la course."

"Quel est le potentiel que nous pouvons atteindre ? C’est encore difficile à dire pour le moment. Nous allons travailler sur l’équilibre et cela finira par porter ses fruits."

Liam Lawson était hors du top 10 à la fin de la journée, et pour son deuxième week-end au sein de Red Bull, il devra travailler pour continuer à comprendre la RB22. Cependant, ses chronos décevants s’expliquent par son programme spécifique.

"C’était correct, ça a été une journée productive, on a passé la majeure partie des EL2 à faire des longs relais, juste un tour rapide au début puis deux longs relais en tendres et en durs. Pour moi c’est bien, j’ai eu plus de mal en course à Zandvoort," a déclaré Lawson, qui a été interrogé sur le double top 10 de Racing Bulls ce vendredi.

"Ce n’est pas une surprise de voir les progrès que fait Racing Bulls, on a été forts toute la saison et le développement a été très bon. C’est excitant de savoir que quand je reviendrai, j’aurai encore une bonne voiture, mais elles sont totalement différentes. C’est fou pour moi qu’elles arrivent à faire les mêmes chronos."

Iwasa a roulé dans la RB22 après avoir aussi piloté la VCARB 03, et il reconnait qu’il a dû apprendre rapidement comment surmonter une des plus grandes difficultés de Monza cette année, alors que la monoplace doit encore progresser en performance.

"C’était une bonne expérience, j’ai fait des EL1 avec Red Bull et Racing Bulls, et c’étaient des expériences différentes. Ce circuit est difficile dans la gestion d’énergie, mais j’ai fait un test aéro important pour l’équipe en début de séance, et j’ai eu ensuite des runs de performance avec les stratégies d’énergie" a détaillé Iwasa.

"Il semble que nous ayons de la place pour progresser, même en EL1 dans la voiture, en tant que pilote je sentais qu’il y avait des progrès dans la performance et le comportement de la voiture, ce n’est pas que dans la gestion d’énergie. Mais je pense avoir fait un bon travail et donné de bons retours à l’équipe."

Le directeur technique de Red Bull, Pierre Waché, admet de son côté "qu’il est clair que nous avons un problème d’équilibre sur la voiture ; c’est le point principal. Un peu comme à Zandvoort, pour être honnête. Nous essayons de comprendre la nature du problème et de le résoudre différemment, en jouant sur les réglages et les composants de la voiture. Mais c’est bien sur ce point que nous travaillons en priorité."

Le Français fait encore l’aveu que son équipe est encore très (trop) tournée vers Verstappen...

"Ce qui n’aide pas, c’est que Max ne roule pas lors des EL1. Lorsqu’il monte dans la voiture pour les EL2, nous avons moins de temps pour réagir. Maintenant, nous devons réagir pour les EL3. C’est l’essentiel."

Interrogé pour savoir si ces problèmes étaient liés aux évolutions apportées à Monza, Waché a répondu : "Non. Il s’agit simplement d’évaluer certains composants, puis de faire des choix entre différentes pièces."

Enfin, la gestion de l’énergie étant cruciale, tant en qualifications que sur la distance de course le dimanche, Waché a relativisé les propos d’Iwasa, qui avait fait état de difficultés de gestion énergétique lors d’une simulation de qualification plus tôt dans la journée.

"Cela ne devrait pas être une source d’inquiétude. C’est justement à cela que servent les essais libres : identifier le problème pour ensuite tenter de le résoudre. Mais oui, je pense que c’est un week-end normal à cet égard. Pour Max, la principale préoccupation reste l’équilibre."