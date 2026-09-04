’Le week-end s’annonce difficile’ : Aston Martin F1 ’n’est pas au niveau’ à Monza

Aston Martin F1 s’attendait à souffrir sur le circuit de Monza, l’équipe ayant bien insisté sur les lacunes du moteur Honda, et les résultats de ce vendredi confirment les difficultés. Fernando Alonso était 19e à la fin de la journée et est le seul des 22 pilotes titulaires qui ne s’est pas exprimé ce soir devant les médias, tandis que Lance Stroll était dernier derrière les pilotes Cadillac. Cela confirme qu’il y a du travail à accomplir dans l’équipe mais aussi chez son partenaire motoriste.

Stroll a confirmé que cela n’était pas mieux que ce qui était attendu, et que les performances de l’AMR26 sont en retrait de ce qu’elles étaient récemment en ce début de week-end.

"La journée s’est déroulée plus ou moins comme prévu. Nous avons encore une belle marge de progression, notamment en ce qui concerne la maniabilité et la puissance" a déclaré le pilote canadien.

"La voiture n’est pas encore au niveau souhaité. Il reste donc du travail à accomplir. Il faut être réaliste : le week-end s’annonce difficile pour nous, mais nous allons continuer à travailler et voir ce que nous pouvons faire."

A noter que Lance Stroll et Aston Martin ont tous deux reçu un avertissement de la part des commissaires de la FIA à la suite d’un incident impliquant le pilote McLaren Lando Norris lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie, à Monza.

Norris a été contraint de faire un écart à la première chicane durant cette séance après avoir rencontré Stroll, qui évoluait au ralenti à l’extrémité de la ligne droite principale.

Pedro de la Rosa, ambassadeur de l’équipe, a pu essayer de trouver du positif au terme de cette journée, notamment sur le fait que l’équipe avait bouclé son programme entièrement.

"Des séances difficiles, on savait que ce serait difficile, mais sur une note positive, on a fait notre programme entier, on a testé tous les composés de pneus, on a fait des tests aéro avec Fernando et des longs relais avec Lance. Mais c’est compliqué si l’on se base uniquement sur les temps" note l’Espagnol.

"On fait des petits pas dans la bonne direction, il y a davantage à attendre et c’était une journée positive en termes de maniabilité. C’est ce que nous avons pour le moment et nous devons composer avec."