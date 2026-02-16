’Nous sommes en rattrapage’ : Honda déjà sous pression chez Aston Martin F1

La campagne 2026 d’Aston Martin F1 a connu des débuts compliqués la semaine passée lors des essais de pré-saison à Bahreïn. Son partenaire motoriste Honda a admis que le projet AMR26 était encore en phase de rattrapage, après un premier test limité et marqué par plusieurs contretemps. Mais c’est bien le moteur qui semble être le point faible le plus inquiétant à ce stade...

Malgré ces difficultés initiales, le constructeur japonais se veut rassurant et affirme disposer d’une direction claire pour progresser, tout en soulignant l’importance des enseignements tirés de cette première sortie en piste.

En trois jours d’essais, l’AMR26 n’a parcouru que 206 tours, un total bien en deçà de celui de ses rivales, suscitant interrogations et inquiétudes quant à l’état de préparation de la nouvelle monoplace et de son moteur. Les premiers problèmes rencontrés ont été attribués à une combinaison d’anomalies de données et de préoccupations liées à une surchauffe du moteur, possiblement causée par le conditionnement très compact du châssis conçu par Adrian Newey, pour sa première création chez Aston Martin.

Pour Shintaro Orihara, directeur général piste et ingénieur en chef de Honda, ces débuts laborieux ne sont que les premières foulées d’un projet de longue haleine.

Le Japonais insiste notamment sur l’ampleur du bouleversement technique imposé par le règlement 2026, qui place un accent majeur sur la manière dont l’énergie électrique est récupérée et utilisée au cours d’un tour.

"Les essais à Bahreïn au cours des trois jours ont été vraiment bénéfiques pour nous et pour notre partenariat avec l’équipe Aston Martin, puisque nous avons couvert un total de 206 tours", a expliqué Orihara, préférant mettre en avant les données récoltées.

"C’était une bonne opportunité d’apprendre beaucoup de choses sur le groupe propulseur lui-même et sur son intégration dans le châssis. Les nouveaux règlements représentent un changement majeur, non seulement dans la façon de piloter la voiture, mais aussi dans la manière de recharger et de déployer l’énergie sur un tour."

Honda a ainsi travaillé en étroite collaboration avec l’équipe et les pilotes pour explorer de nouvelles approches.

"Nous avons travaillé sur de nouvelles façons de gérer l’énergie, en collaboration avec l’équipe et les pilotes."

Être en bas du classement en termes de kilométrage n’échappe évidemment pas au motoriste japonais. Habitué aux défis du développement en Formule 1, Honda affiche une transparence assumée sur sa situation actuelle, tout en conservant une grande confiance dans sa capacité à rebondir.

"Le rattrapage est bel et bien engagé, mais il s’agit d’une course menée à pleine intensité. Bien sûr, nous aurions voulu rouler davantage, mais il faut se rappeler qu’il s’agit de notre tout premier test officiel avec l’équipe. Nous avions donc tous énormément à apprendre de cette nouvelle collaboration en piste", a poursuivi Orihara.

Conscient du travail restant à accomplir, l’ingénieur japonais reste déterminé.

"Il est certain que nous avons encore beaucoup de travail à faire, à la fois dans notre centre de recherche et développement F1 de HRC à Sakura et ici, sur le circuit."

"Nous savons précisément sur quels points nous devons progresser avec l’équipe et, croyez-moi, nous poussons très fort ! C’est sûr, nous sommes en train de rattraper notre retard sur l’ensemble du programme d’essais, mais nous avons acquis une quantité significative de données et d’enseignements clés au cours de la semaine écoulée."

Si la phase de "lune de miel" de ce nouveau partenariat s’est révélée éprouvante, Honda préfère déjà se projeter vers la suite.

"En regardant vers l’avenir, nous avons encore trois jours d’essais cette semaine, et nous serons prêts à en tirer le maximum."