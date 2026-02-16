Pirelli F1 révèle son plan ’étrange’ pour tester les pneus pluie de 2026

Pirelli travaille actuellement sur un projet audacieux en voulant organiser une séance d’essais pour les pneus pluie à Bahreïn. L’objectif est de gagner en compréhension des composés 2026 utilisés par la F1, mais de le faire sur un circuit bien connu des équipes et qui offre une dégradation importante.

Et les autres circuits disposant d’un système d’arrosage n’offrent pas ces conditions, ce qui a poussé Pirelli à formuler une demande que Mario Isola, le directeur du programme en Formule 1 du manufacturier, juge étrange.

"Ils ont eu une idée fantastique avec des arroseurs et d’autres dispositifs. Je dois dire que les gens à Bahreïn sont toujours très coopératifs lorsque nous formulons des demandes étranges" a déclaré Isola. "J’ai appelé les responsables ici à Bahreïn et j’ai dit ’et si nous organisions un test sur piste mouillée à Bahreïn ?’. Ils ont répondu ’oui, bien sûr, c’est possible’."

"J’ai demandé ’en êtes-vous sûrs ? Réfléchissons-y bien’. Mais nous avons besoin d’une constance dans le niveau d’eau, car le risque est clairement qu’une irrégularité de l’humidité soit plus préjudiciable que les différences entre les prototypes. Mais ils ont été clairs : ’c’est compris, nous allons nous organiser pour préparer la piste et tout le nécessaire’."

Les dirigeants de Bahreïn pensent que leur système d’arrosage permettra de maintenir la piste à un niveau d’humidité constant durant les essais. L’idée est de rouler avec des mulets 2026 de McLaren et Mercedes les 28 février et 1er mars, soit le week-end précédant l’ouverture de la saison en Australie.

"Nous aurons l’occasion de tester sur un circuit très exigeant dans des conditions humides. C’est quelque chose qui n’arrive pas très souvent. Nous avons donc cette opportunité et nous voulons l’utiliser de la meilleure façon possible."

Pirelli prévoit que les essais se dérouleront de l’après-midi jusqu’en soirée, ce qui permettra également de bénéficier de températures changeantes. L’un des principaux objectifs de Pirelli cette année est de rendre le composé pluie plus adapté aux courses sur piste humide ou pluie légère.

"Ce que nous avons essayé de faire, c’est de réduire le temps de croisement entre le pneu pluie et l’intermédiaire afin de rendre le pneu pluie plus utilisable. Le problème est que, si vous êtes en condition de course et que l’on s’attend à ce que la piste sèche, ils chausseront des intermédiaires car ils veulent minimiser le nombre d’arrêts aux stands."