Norris se ’force à penser à la réussite’ qu’il a connue cette saison

Lando Norris était défaitiste et frustré en quittant Bahreïn dimanche soir, après une troisième place décevante et un week-end en difficulté au volant de sa MCL39. Le pilote McLaren F1 a retrouvé le moral en marge du Grand Prix d’Arabie saoudite, et il explique le processus mental derrière ses difficultés et la manière de les surmonter.

"J’avais besoin de quelques jours de repos et d’une remise à zéro, j’aurais probablement aimé quelques jours de repos supplémentaires, mais j’en ai tiré le meilleur parti" a déclaré Norris. "Je pense que pour chaque athlète, même si vous essayez de vous échapper, vous pensez toujours à beaucoup de choses."

"Et la plupart du temps, je pensais toujours aux difficultés avec lesquelles j’ai lutté. J’ai essayé de me forcer à penser à la réussite de ce début de saison, même si je sais qu’il aurait pu être meilleur."

"Je dois me rappeler que je suis en tête du championnat, que j’ai gagné la première course et que je suis monté sur le podium à chaque course, alors je dois me les rappeler plutôt que de me les rappeler à moi-même. Je veux réaliser mon potentiel, et pour l’instant, je ne le fais pas, et il n’y a aucune raison pour que je sois heureux avec ça."

"Je sais que je suis dur avec moi-même, mais pour 95 % de mon autocritique, c’est une bonne chose, et c’est ce qui fait de moi ce que je suis, ce qui me donne une chance en Formule 1 et me permet d’être avec McLaren et de me battre pour un championnat du monde."

"Mais j’admets qu’il m’est arrivé de dire trop de choses négatives et que cela m’a pris la tête, et que je n’ai pas pensé aux choses positives autant que je l’aurais dû. Si je me disais que je serais en tête du championnat après quatre courses, je serais très heureux, mais je ne me rappelle probablement pas assez [les bonnes choses], et c’est le principal point que je dois améliorer."

Néanmoins, la quête de progrès est encore en cours pour Norris, et il reconnait que c’est un des aspects les plus compliqués de son métier de pilote : "Mais j’ai surtout essayé de comprendre les problèmes, les difficultés et les raisons qui les provoquent, ce qui est la chose la plus difficile."

"Nous avons commencé à comprendre les points sur lesquels j’ai des difficultés, pourquoi j’ai des difficultés et les raisons de ces difficultés, et nous essayons de mettre en œuvre des choses pour ce week-end. Je m’efforce de m’améliorer dans ces domaines, donc je ne veux pas arriver à ce week-end en étant plein de confiance et en sachant que les choses vont s’arranger."

"Il y a encore des choses avec lesquelles je vais me battre parce qu’il y a certaines choses que vous ne pouvez pas changer, mais il y a des choses que je peux faire, d’un point de vue du style de conduite. Ce sont des choses auxquelles je n’ai jamais eu à penser auparavant, ce n’est tout simplement pas ma façon habituelle de conduire ou de penser."

Piastri veut l’égalité avec son équipier et reconnait que les qualifications sont cruciales

L’homme en forme chez McLaren F1, c’était bien Oscar Piastri ces derniers temps. Prétendant au titre, il appelle McLaren à maintenir un traitement de qualité à égalité pour lui et son coéquipier rival pour le titre.

La première différence doit se faire dès le samedi selon lui.

"Les qualifications sont extrêmement importantes. Je pense que, quelles que soient les dynamiques au sein de l’équipe, les préférences en matière d’arrêts aux stands et tout ce que cela implique, la puissance d’un roulage devant, dans un air pur, est essentielle. Quoi qu’il en soit, il faut toujours être aux avant-postes en qualifications."

"Se qualifier devant est essentiel, mais ce n’est pas tout. Avec deux pilotes dans la même voiture, avec un rythme très similaire, chaque fois que l’on peut être devant, c’est un avantage considérable. Il sera donc important de réaliser de bonnes séances de qualifications. Mais nous avons vu par le passé que ce n’est pas toujours tout. Il faut que l’équipe assure que tout soit traité de manière égale."

"Cette année, notre position est très différente. Nous avons déjà un écart conséquent au championnat des constructeurs et nous nous battons tous les deux pour le championnat des pilotes. Je pense donc que nous devrions tous deux avoir les mêmes chances et la même voiture pour nous battre pour le titre."

"Donc lorsque nous avons la possibilité de maintenir l’égalité et d’avoir la même voiture chaque week-end, nous devrions le faire."