Leclerc : Notre évolution va bien mieux fonctionner à Djeddah

Charles Leclerc affirme que la mise à niveau apportée par Ferrari à Bahreïn devrait constituer une avancée significative lors du Grand Prix d’Arabie saoudite, l’équipe cherchant à réduire son retard sur McLaren.

Ferrari a installé un nouveau fond plat lors de la dernière course à Bahreïn afin d’en tirer profit lors de deux des trois courses du triplé actuel. Bien que Leclerc ait admis que cela n’avait probablement pas eu d’impact majeur sur le tracé du week-end dernier, il estime que le circuit urbain rapide de Djeddah devrait permettre à l’équipe de déterminer si elle a réalisé les progrès prévus avec cette dernière évolution.

"Concernant le tracé du circuit, je pense que nous devrions faire un petit pas en avant – un peu plus qu’à Bahreïn, ce qui est positif. Nous devons évidemment encore le confirmer, mais je pense que les chiffres que nous attendions de cette mise à niveau à Bahreïn sont ceux que nous avons constatés, et dans ce contexte, je pense que nous bénéficierons davantage d’un circuit comme celui-ci."

"L’adhérence globale a été nettement améliorée. Et dans certains virages, notamment les phases de roulis, nous devrions gagner un peu plus sur un circuit comme celui-ci."

Leclerc estime que Ferrari est actuellement à égalité avec Mercedes et juge Red Bull plus difficile à analyser, mais il estime que l’écart avec McLaren se situe entre 0,2 et 0,3 seconde. Même s’il est peu probable qu’une seule amélioration puisse combler cet écart, il pense que Ferrari peut rapidement remporter des victoires après avoir frôlé un meilleur résultat à Bahreïn.

"Je pense sincèrement que le podium était possible à Bahreïn sans la voiture de sécurité, mais c’est parfois comme ça en course. Je pense que nous progressons dans la bonne direction. Je ne sais pas si le podium sera ce week-end ou plus tard, mais nous avons nos chances. Nous avons pris des directions légèrement différentes ces dernières courses, ce que j’apprécie particulièrement. Si nous continuons à progresser dans cette direction, j’espère que nous pourrons décrocher notre premier podium, mais j’espère bien plus que cela. Un podium n’est pas un objectif que je vise particulièrement ; une victoire serait extraordinaire."

"Je suis toujours motivé à exploiter pleinement ma voiture, peu importe où cela me mène. Bien sûr, on est toujours déçu quand on fait tout parfaitement et que le meilleur résultat possible est une quatrième place, mais ensuite, on reprend le volant la course suivante et – du moins pour moi – j’ai toujours la motivation nécessaire pour tenter de faire quelque chose de spécial et peut-être gagner une course avec une voiture moins performante que celle de mes concurrents."

"C’est donc là que je trouve ma motivation : essayer de me surpasser chaque fois que je le peux. La motivation ne sera donc pas un problème."