Norris ravive la controverse d’Abu Dhabi 2021 autour du ’huitième titre’ d’Hamilton

Plus de quatre ans après le dénouement polémique du championnat du monde 2021, les plaies ne sont toujours pas refermées. Lando Norris a ravivé le débat autour du Grand Prix d’Abu Dhabi en évoquant le nombre de titres mondiaux de Lewis Hamilton, relançant une controverse qui continue de diviser la Formule 1.

Présent lors d’un événement promotionnel en compagnie du PDG de McLaren, Zak Brown, destiné à revenir sur la saison du titre remportée par le Britannique à l’Hammersmith Apollo, Norris a été interpellé par le public. Alors qu’il évoquait le palmarès d’Hamilton, désormais pilote Ferrari, des spectateurs ont crié "huit", en référence au titre perdu en 2021.

Une intervention à laquelle Norris a acquiescé sans détour.

"Ça aurait dû faire huit", a-t-il concédé.

Le souvenir du Grand Prix d’Abu Dhabi 2021, qui avait scellé l’issue du championnat, reste en effet extrêmement vif. Arrivés à égalité de points sur la grille de Yas Marina, Max Verstappen et Hamilton se disputaient le titre dans un scénario à quitte ou double.

Hamilton avait mené la majeure partie de la course et semblait se diriger vers un huitième sacre mondial, avant qu’une voiture de sécurité tardive ne bouleverse la hiérarchie. Le directeur de course de l’époque, Michael Masi, avait alors relancé l’épreuve en n’autorisant que les retardataires situés entre Hamilton et Verstappen à se dédoubler. Une décision inédite, qui permit au Néerlandais, chaussé de pneus neufs après un arrêt opportun, de dépasser Hamilton au virage 5 pour s’adjuger la victoire et le titre.

Alors que Verstappen et Red Bull célébraient leur sacre, Hamilton avait estimé que la course avait été "manipulée", tandis que le patron de Mercedes, Toto Wolff, avait lancé à Masi que "ce n’était pas juste". Les supporters de Mercedes et d’Hamilton avaient également dénoncé une injustice, estimant que le Britannique avait été privé de son titre.

Un ressenti toujours présent, comme Norris l’a constaté en échangeant avec les fans lors de cet événement.

"C’est une voiture différente, vous savez, il a plus d’expérience que pratiquement tout le monde," explique Norris au sujet des chance d’Hamilton avec les F1 de 2026 dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

"Donc, clairement, il n’a pas gagné sept championnats du monde pour rien..."

Interrompu par les cris du public, Norris s’est alors repris.

"Ça aurait dû faire huit."

Le pilote McLaren a ensuite tenu à souligner la valeur de son compatriote.

"Il n’a absolument pas fait tout ça en étant ’juste’ assez bon. Il a clairement tout ce qu’il faut. Ce serait cool, et j’ai aussi envie de voir ça. Je pense que ce serait quelque chose de fort à voir, Lewis de retour au sommet et en train de se battre pour le titre, ce que vous verrez sûrement davantage cette année."

Norris est également revenu sur la décision controversée prise ce dimanche-là à Abu Dhabi, estimant qu’elle avait été dictée par des considérations télévisuelles.

Interrogé sur le fait que seuls certains retardataires aient été autorisés à se dédoubler, il a répondu :

"Oui. Je ne savais même pas à l’époque que seuls les premiers, jusqu’à Max, avaient été autorisés à le faire. Donc c’était évidemment fait pour créer un combat, c’était pour la télévision bien sûr, c’était pour le résultat. Que ce soit juste ou non, ce n’était pas à moi d’en décider. Je dois simplement féliciter les deux pilotes. Mais faire ça soudainement juste pour le dernier tour et pour un sprint d’un tour, ça m’a un peu surpris."